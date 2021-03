T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“LA COMANDANTA”, NUNCA LE DIO LA CARA A MADRE DE LOS ASESINADOS.

X.-FISCALÍA, HA LIBRADO LA ORDEN DE APREHENSIÓN EN SU CONTRA..!

POR GRAVE PREDICAMENTO, aun atraviesa “la Comandanta” matamorense Leticia Salazar Vázquez, porque ésta, siendo la alcaldesa del pueblo y jefa del mal llamado Grupo policiaco Hércules, “nunca le dio la cara” a la señora Raquel Alvarado, madre de los jóvenes texanos asesinados por “los felones criminales policías de élite”, los que a punta de bala, le cegaron la vida en el poblado Control a los inmolados jovencitos, los que para su desgracia, el destino los llevó a toparse “con los asesinos a sueldo”, contratados por la controvertida alcaldesa de ese entonces, hechos lamentables ocurridos en el mes de octubre del año 2014, cuya dama inmoral e inhumana, “hoy busca que el partido MORENA, la apadrine” para intentar nuevamente arribar a la Presidencia Municipal de Matamoros.

POR ESTE criminal “triple homicidio”, la ex alcaldesa Leticia Salazar Vázquez, hoy sigue apareciendo como la presunta responsable de la desaparición forzada y ejecución de los tres jovencitos estadounidenses, cuyo caso continúa vigente, por la recomendación 77/2017, formulada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tema que por obviedad, no será dejado a la deriva y más porque, “la Comandanta” haciendo uso de su influencia política, repito, busca inmiscuirse en MORENA, para a través de este partido, regresar por sus fueros y, naturalmente, volver a tener el mando político en esta población fronteriza.

HOY DOMINGO (ayer), se logró saber que, ya se ha librado la correspondiente orden de aprehensión contra la ex alcaldesa Leticia Salazar Vázquez, por su presunta responsabilidad criminal, en este tan sonado caso, que “dejó enlutado un hogar” del Mágico Valle de Texas, cuyos familiares de los jóvenes ejecutados, aun se duelen, porque a sus hijos, “les cortaron la vida a balazos”, los asesinos investidos de policías, a los que “la Comandanta” Salazar Vázquez en todo momento protegió, de esta y muchas otras atrocidades criminales que, estos delincuentes armados, consumaron en agravio de muchas familias matamorenses, temas felones que aún no se olvidan y por ello, “se sigue demandando justicia”, para que se haga comparecer ante los tribunales a la ex edil y a los criminales del Grupo Hércules.

RECORDEMOS que, Leticia Salazar Vázquez, Presidente Municipal de Matamoros en el período 2013-2016, dejó la mala huella criminal de este triple homicidio. Y entre otras de sus cosas en el ámbito público, también se encuentra pendiente en la Auditoría Superior del Estado y en la Fiscalía Anti-corrupción, por no haber justificado alrededor de 200 millones de pesos, debido a las observaciones financieras que le hizo la ASE, motivo por el que, desde que terminó su período como alcaldesa, “la Comandanta, se ha mantenido prófuga de la justicia”, para evitar su captura.

POR SU PARTE, Javier Castro Ormachea, Fiscal Anti-corrupción, fue muy claro al señalar que, debido a que la ex alcaldesa Leticia Salazar Vázquez, al no presentarse a declarar en el término de los 3 citatoritos que se le hicieron llegar, como lo establece la ley, en cualquier momento, “se le hará comparecer por la fuerza pública”, con la finalidad de que “se le siente en el banquillo de los acusados” y responda a los ilícitos que se le imputan.

HAY QUE ANOTAR que, la Auditoría Superior del Estado, a La ex alcaldesa, en sus cuentas públicas “le detectó una serie proveedores no registrados”, además de facturas no localizadas por los servicios prestados, cuyas cuestiones irregulares, son las que muestran, los presuntos malos manejos financieros, consumados por Leticia Salazar Vázquez, hoy señalada como probable “alcaldesa corrupta”. La que sin escrúpulos, pero además, con marcado cinismo, “busca el abanderamiento de Morena”, para nuevamente intentar sentarse en la silla de la Presidencia Municipal de la tres veces Heroica Matamoros.

POR LO QUE “la presunta criminal” ex alcaldesa y “Comandanta” del Grupo Hércules Leticia Salazar Vázquez, por todos los medios, busca afanosamente “el poder político del pueblo” y por este obvio motivo, ronda las filas de MORENA, ante la promesa que dicen, le hizo uno de los allegados al mercenario líder nacional de este Partido MARIO DELGADO CARRILLO, porque, señalan que la misma Leticia, así lo ha derramado entre gentes de su confianza, cuya cuestión no se descarta porque, hay otros actores políticos del Mal llamado “partido de la esperanza” que en el mismo sentido, han expresado haber comprado sus candidaturas, por lo que de ser cierto, “el tiempo es el que os dará la razón.

FINALMENTE, les diré que, “la presunta responsabilidad criminal”, que presa sobre la ex Presidente Municipal de Matamoros Leticia Salazar, no ha sido dejada a la deriva y por ello, la madre de los jóvenes asesinados señora Raquel Alvarado, “no ha quitado el dedo del renglón”, con la finalidad de que a todos los involucrados en esto, “se les ponga tras las rejas” y se le haga justicia por la muerte de su hijos.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]

Visits: 203 Today: 203 Total: 1609397