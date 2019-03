La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

LA CONQUISTA ESPAÑOLA SE HIZO CON LA ESPADA Y LA CRUZ: AMLO

Es cierto que no todos los mexicanos están de acuerdo con todo lo que pasó durante la conquista española en lo que hoy es nuestro país.

Nos parece lógico, pero no aceptable, lo que sucedió después del descubrimiento de América, que llevó a cabo Cristóbal Colón al frente de un puñado de hombres que decidiéron cambiar su vida por el éxito de la expedición conformada por las tres carabelas de España, la Pinta, la Niña y la Santa María.

Para muchos el hecho histórico trae aparejado páginas de sangre y malos recuerdos con el posterior arribo de Hernán Cortes y su gente.

En el Distrito Federal la opinión de muchos capitalinos no favorece a los españoles, de ahí el porqué, según nosotros, cada día son menos los mexicanos que celebran el tradicional Día de la Raza. “Mejor nos hubieran conquistado los alemanes o los ingleses”, nos dijo un gran amigo nacido en la Ciudad de México.

Pero como analistas políticos sentimos en la Ciudad de México las opiniones están divididas, entre los que después de los 500 años que han transcurrido “todavía se sienten conquistados” y los que “ya superaron eso”.

El presidente izquierdista de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, a sus escasos casi cuatro meses de haber asumido el cargo, declarado de ascendencia española, reveló el lunes haber mandado una carta el Rey de España y otro al Papa Francisco, para que se haga un relato de los agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como Derechos Humanos. Remarca que hubo matanzas e imposiciones.

“La llamada conquista, dice López Obrador en su carta, se hizo con la espada y con la cruz, se edificaron iglesias arriba de los templos , bueno se excomulgó a nuestros héroes patrios, los padres de nuestra Patria , a Hidalgo y a Morelos”, remarcó.

Por su parte el Gobierno Español rechazó “con toda firmeza” el contenido de la carta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Rey de España para exigirle una disculpa para los pueblos originarios de México por la violación a Derechos Humanos ocurridos en la Conquista.

A través de un comunicado, el Gobierno de España señaló que la llegada hace quinientos años de los españoles a las actuales tierras mexicanas, no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. De paso lamentan que el contenido de la carta enviada al Rey de España el pasado 1 de marzo se haya hecho público.

Pero el columnista Carlos Loret de Mola dice que fuentes de la Corona Española aseguran que se debatirá en tiempo y forma la respuesta a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien pidió por carta al Rey de España Felipe VI y al Papa Francisco que se disculpen por los abusos cometidos por los españoles durante la Conquista.

Después de haberse reunido el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por primera vez con los integrantes del gabinete federal de seguridad, los que de manera conjunta están buscando acciones específicas para atender el tema de la seguridad en el estado, acaba de dar a conocer muy entusiasmado que se van a volver a reunir en próximas fechas.

Lo que a nosotros nos deja ver que la primera reunión o encuentro con el Gabinete Federal de Seguridad sentó un buen precedente, sobre la conveniencia y resultado de éste tipo de reuniones, porque para muchos, entre ellos nosotros, lo que está faltando entre las diferentes corporaciones de los tres niveles de gobierno es precisamente la coordinación., ya que cada quien es el amo y señor en su territorio, de lo que al parecer ya se van dando cuenta.

Cabeza de Vaca aseguró que la reunión que sostuvo hace unos días con los integrantes del Gabinete Federal de Seguridad, en la que se definiéron detalles sobre la coordinación de acciones en favor de la seguridad de Tamaulipas, fue positiva.

“Se tuviéron muy buenos resultados, una coordinación y comunicación con ellos y estaremos teniendo reuniones más adelante”, dijo el mandatario estatal al ser entrevistado al término de la primera reunión.

También cabe mencionar que en el marco de ese encuentro el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tuvo la oportunidad de saludar al presidente Andrés Manuel López Obrador, con el cual intercambió algunas impresiones.

“No todo es tema de seguridad, es algo esencial el restablecer la paz y el estado de Derecho en cada rincón de nuestro estado, de una manera coordinada con la Federación”, concluyó.

El Partido Encuentro Social, más conocido por PES, es para nosotros un partido que mucho tuvo que ver con el gran triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de Octubre del 2018, el que por cierto a última hora hizo alianza con MORENA y el PT. Por lo que es tonto pensar que el ahora Presidente de México los va a dejar morir solos, ya que el TEPJF les dio palo por no haber obtenido cuando menos el 3% de la votación válida emitida.

Y no se trata de darles billetes a los mandos del ahora ya desaparecido PES, ya que los va a volver a necesitar en las elecciones que habrán de llevarse a cabo en los seis años de su gobierno, por lo que “los hermanos” de éste partido ya están tramitando la obtención del registro del que será su nuevo partido, el Partido Encuentro Solidario, ese va a ser el nuevo PES. Lo que nos deja ver que el Peje o Canso Ganso, no es mal agradecido, apuéstele.

Los que no tragan –ni yo tampoco– al ex senador Carlos Romero Dechamps, y lo critican por no haber sido invitado a la conmemoración de la expropiación petrolera, aseguran por ese solo hecho que al líder de los trabajadores de PEMEX ya le están fallando las adulaciones. Si así fuera creemos nosotros que ya estaría tras las rejas, pero no, no hay de piña, como líder de los petroleros concluye su mandato hasta el 2014, sale de la mano con el Peje.

Por cierto el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, le tomó protesta a René Salinas Salinas, como nuevo director de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo (FCAyCS) , en principio dijo Reynosa, pero los chicos de la prensa no se la perdonaron y se la marcaron, porque no ven la hoja en blanco sino el punto negro en el centro.

Nos enteramos de buena fuente que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) organizó la conferencia “Los grandes retos de las IES para las acreditaciones nacionales de sus carreras profesionales”, espacio en el que se analizan los nuevos escenarios en los que deben fortalecerse los programas que en la actualidad ofertan las Instituciones de Educación Superior .

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Centro del Conocimiento Campus Victoria, en el marco de la visita que realizó a ésta casa de estudios la directora general del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), Dra. María Elena Barrera Bustillos.

Con la representación del rector José Andrés Suárez Fernández, la Secretaria Académica de la UAT, Rosa Issel Acosta González, dio la bienvenida a la titular de la CACEI, quien inició sus actividades con la exposición de la conferencia.

