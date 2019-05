Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

La contrareforma educativa.

Cuando se trata de establecer el mayor logro de la nueva Reforma Educativa impulsada por el presidente de la República, Don Andrés López Obrador, está claro que fue anular la del expresidente Enrique Peña Nieto, sólo porque fue un compromiso de su campaña proselitista para llegar al Palacio Nacional y desaparecer Los Pinos.

Los maestros que todos los días están frente a grupo, no alcanzan a distinguir el nuevo concepto de las acciones educativas a favor de la educación y al parecer tienen claro, que la intencionalidad de esta nueva Reforma es tener de nuevo las garantías y oportunidades que mucho se dijo desaparecieron en el sexenio pasado.

En especial el punto de las evaluaciones que a todos tenía molestos y que, fueron consideradas por los huelguistas y quienes no están frente a grupo todos los días, como una agresión, violación a sus derechos y amenaza permanente a su trabajo.

Esta semana, el Poder Legislativo Federal logró la aprobación de la Reforma López de la Educación y los partidarios del titular del Poder Ejecutivo, están felices, sin embargo, es muy difícil encontrar halos de felicidad por el mismo motivo en los maestros.

Cualquier profesor ha dicho que tienen que esperar, para saber el verdadero alcance de la Reforma López y que, por lo pronto en este ciclo que termina a principios de julio, será muy difícil que haya claridad, eso sí, los maestros huelguistas, revoltosos, a esos que no les gusta trabajar y aquellos que, por cualquier motivo abandonan a sus grupos, les parece que las cosas serán mejores.

En cuánto el documento que contenía el proyecto de Reforma Educativa fue aprobado por el Senado de la República, se anunció que sería enviado a los Estados de la República para que, al menos 18 de ellos respalden el acuerdo Legislativo y seguro, en las entidades gobernadas por el Partido Acción Nacional, este asunto se dejará para el último, ya que, los Legisladores no estuvieron de acuerdo con la Reforma, la cual cuestionaron hasta el último momento.

Incluso, los diputados panistas subrayaron que se ve de nuevo como el Gobierno de la República privilegia los caprichos y los compromisos de campaña por encima de los intereses de la nación y por desgracia es con la educación, uno de los temas más sensibles del país, porque involucra el presente y el futuro de las niñas y los niños.

Total, ya la contrareforma está aquí, ya queda claro que se pretende otorgar más becas a los estudiantes y crear más universidades para ampliar la posibilidad de ingreso a más jóvenes, pero, la cereza del pastel es la cancelación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, entre otras cosas, ya que fue uno de los compromisos de campaña y que, los trabajadores de la educación respaldaron y exigirían al Presidente de la República en caso de que no se eliminara la Reforma Peña de Educación.

Será a partir de la semana que viene, cuándo los Congresos de los Estados sesionen para que pueda cumplirse el esquema requerido por la Legislación cuando se trata de reformas a la Constitución, es decir, el respaldo de 17 Congresos más uno, ya que, de esa manera se sustenta el principio de Federalismo.

La Reforma López de la Educación tendrá que ser entendida no solo por maestros, sino también por padres de familia, porque hasta ahora, desde la perspectiva de éstos últimos, tanto arguende para cancelar el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, no era necesario, pero, les queda la seguridad de que, con los maestros contentos porque ya no tendrán amenazas a su chamba por falta de conocimientos, los niños y jóvenes salgan mejor preparados.

Las otras.

Por allá en el sur de la entidad anduvo la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Salinas y lo hizo para respaldar a los candidatos que su partido tiene a las Diputaciones locales, de quienes dijo, tienen la posibilidad de ganar y demostrar con ello que hay PRI para rato.

Es una visita más a esta entidad que, hasta hace tres años fue un bastión de su partido, pero, llegó la alternancia en las elecciones del 2016 y todo se descompuso, porque además de la derrota en los cargos públicos locales, sobrevinieron los federales, incluida la presidencia de la República cuyos votos de los tamaulipecos fueron más para el partido Regeneración Nacional, que para el PAN.

Ruiz Salinas, que estuvo acompañada por la dirigente estatal, Yahleel Abdalá Carmona, hizo ver que los candidatos de la zona sur de Tamaulipas, José Luis Vargas, Mayra Ojeda Chávez y Bruno Díaz Lara, serán los mejores representantes de la sociedad en el Congreso de Tamaulipas, porque hablan el lenguaje de la gente y están dispuestos a luchar por los votos que obtengan en las urnas.

Por su parte, la dirigente nacional del Partido Regeneración Nacional, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, hará lo propio este sábado a partir de su llegada a Ciudad Victoria, donde tendrá una serie de eventos a partir de las 11 de la mañana.

Después se trasladará a la ciudad de Tampico, para respaldar las campañas de los candidatos a las diputaciones locales de aquella región, de la misma manera que lo hizo con los de la zona centro de Tamaulipas.

Se supone que habrá discursos en voz alta, para que, los 22 candidatos por los Distritos de la entidad, alcancen el nivel que de acuerdo a sus percepciones traen como resultado del posicionamiento que tiene la corriente política del Presidente Don Andrés López Obrador.

En esta capital, se espera que la dirigente nacional, Polevnsky Gurwitz, termine con la discordia que hay entre un grupo de militantes de su partido, por la forma en que fueron seleccionados los candidatos y que, generó de manera extraña animadversión contra el licenciado José Antonio Leal Doria, uno de los hombres de oposición que desde hace muchos años trabajó para el crecimiento de la corriente lópezobradorista en Tamaulipas.

El abogado que tiene a su cargo el Consejo Político estatal de Regeneración, es candidato a diputado plurinominal, situación que tiene molestos a sus detractores y quienes han escandalizado con la situación, en detrimento de la organización del partido.