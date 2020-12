PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< La controvertida alianza PAN-PRI-PRD

< Lo de Proceso, más mediático que judicial

< Concluye con éxito congreso de la UAT

1.- No a todos gustó el pacto electoral PAN-PRI-PRD, el primer detractor por razones obvias, fue Mario Delgado, presidente de Morena quien la calificó de “perversa alianza”, pero también hubo voces azules de reprobación porque consideran que no son compatibles con el Tricolor , en cuanto al PRD ya desde la elección de 2018 se manifestaron expresiones contrarias, pero desde esa elección se han mantenido en el mismo proyecto.

Este pacto no tiene precedentes y los une el propósito común de dar la batalla a Morena y por eso hay otra línea de signos aprobatorios que la contempla como la mejor forma de enfrentar al partido que está en el poder federal.

El acuerdo aprobado con la anuencia de 17 exgobernadores panistas, contempla que los tres partidos, PAN,PRI Y PRD irán en coalición únicamente en el tema federal, para lograr tener mayoría en la Cámara de Diputados y los distritos en cuestión son 158 de los 300 que hay en el país y estos pertenecen a 13 estados.

Aquí hacemos un paréntesis para comentarle que Morena en 2018 ganó 159 distritos, ahora tiene 161 de mayoría por el chapulineo, pero la cuestión es que con esa suma de curules logró diputaciones plurinominales que le ha dado la mayoría simple, aunque sea por un solo voto, es decir 251, y eso es lo que buscan “amarrar” los tres partidos en alianza.

Retomando el tema de la estrategia electoral de los 3 institutos políticos, hay cuatro entidades, Tamaulipas, Jalisco, Morelos y Querétaro donde el PAN irá solo, el total de estados que irán en alianza son 17, y quedan 15 que no fueron definidos, entendemos que esos podrán celebrar coaliciones con otros partidos, o bien ir también sin alianzas, y que por lo pronto no están definidos.

Lo interesante es la distribución de quienes encabezan la alianza, es decir a qué partido pertenece el candidato, y esto quedó así: el PAN como fuerza mayoritaria encabezará 61 de las coaliciones, esto representa el 38.60 %; el PRI lo hará en 53 distritos y es el 33.54 % y quizá llame la atención la asignación un tanto generosa para el PRD que pondrá a 44 de sus elementos en igual número de distritos y significa el 27.84 %.

Aunque la alianza se refiere únicamente a diputaciones federales estas las conforman los municipios y estos mismos también constituyen los distritos locales, y es muy difícil separar el proselitismo, ni se diga el voto cruzado. Estos acuerdos tendrán otras implicaciones más allá de la Cámara de Diputados.

Y también algunos de estos distritos forman parte de estados donde habrá elecciones de gobernador.

Esta coalición será tema de discusión en favor y en contra en los próximos días.

2.- Tras la tormenta mediática propiciada en la última edición de la revista Proceso y reenviada a través de redes sociales afines a la 4ª T, en la que se dan a conocer supuestas investigaciones en torno al Jefe del Poder Ejecutivo de Tamaulipas y sus familiares más cercanos, el gobernador Francisco García de Vaca ha dado a conocer que la información es falsa y manipulada para aparentar delitos, la versión del mandatario está en twitter y Proceso también la publicó en su versión digital en atribución al derecho de réplica.

El mensaje de twitter de FGCV dice así: “Sobre lo que publica @proceso, desconozco la veracidad de la investigación en mi contra. La información revelada es falsa y se ha manipulado para crear apariencia de delitos. Lo reitero: estoy a disposición de la autoridad para aclarar cualquier especulación sobre mi patrimonio”.

Como suele ocurrir en estos casos, el que tira la piedra esconde la mano. Sin embargo en el rastreo de información creen haber detectado como autor intelectual al senador Ricardo Monreal, quien supuestamente hizo el acuerdo con Santiago Nieto para darle un barniz judicial cuando no lo hay, por lo menos eso es lo que se sostiene desde el Palacio de Gobierno, aseguran que no existen las investigaciones a las que alude la citada publicación.

Por otra parte, no hay que olvidar que la dueña de Proceso, o por lo menos la que figura como tal, es hermana del Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra. Sea cual sea el desenlace del caso, es decir exista o no la supuesta investigación, la realidad es que la tormenta mediática fue operada y no producto de un flujo natural de información.

Una cosa son las investigaciones, que usualmente se hacen con sigilo y otra cosa es la campaña mediática. La ley protege la identidad del inculpado mientras se desarrollan las investigaciones, en este caso el propósito fue muy claro, con nombre y apellido. Aquí no se observa un procedimiento penal o administrativo, sino una tormenta mediática.

3.- En la semana que recién concluyó se llevó a cabo con todo éxito el 1er Congreso Internacional de Químico Farmacéutico Biólogo de la UAM Reynosa-Aztlán. Un evento obviamente en modalidad virtual, un procedimiento que ha dado magníficos resultados a la UAT en el cumplimiento de su agenda académica y en el programa de estudios de las diferentes carreras y posgrados que imparte.

Las videoconferencias sustentadas estuvieron a cargo de expertos procedentes de Argentina, Colombia, USA, Perú, España Suecia, Chile y México, quienes compartieron sus experiencias importantes en el diagnóstico clínico, farmacia y microbiología.

El Rector José Andrés Suárez Fernández, estuvo representado en la declaratoria inaugural por la Dra. Rosa Issel Acosta González, Secretaria Académica de la UAT, quien destacó el importante crecimiento logrado por la carrera de QFB, desde su fundación en 1999, convirtiéndose en importante pilar en la estructura académica de UAM Reynosa-Aztlán.