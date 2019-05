            < La CTM y el movimiento obrero de la 4ª T.

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- No sorprende que Edmundo García Román, Secretario General de la CTM se manifieste abiertamente a favor del PAN. En particular manifestó respaldo a los candidatos por el 22 y 21 distritos de Tampico, Mon Marón y Rosa González Azcárraga respectivamente.

Las circunstancias estaban dadas a partir de que la central obrera renunció al PRI en el seno de su asamblea (nacional), de esta manera la CTM deja de ser uno de sus 3 principales sectores, no hay de otra, sobre todo cuando Morena alienta la integración de otras organizaciones gremiales con miras de desmantelar a la que es aún, la central obrera más importante del país y de Tamaulipas.

Para derribar a la CTM el Gobierno de la 4ª Transformación anima a cuando menos dos organizaciones gremiales, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), ambos organismos son presididos por senadores del partido guinda.

El CIT lo lidera el senador Napoleón Gómez Urrutia y el CATEM lo preside el senador Pedro Haces Barba, suplente de Germán Martínez Cázares, hoy Director General del IMSS. Con estas circunstancias es difícil creer que ambas organizaciones no estén vinculadas al proyecto de gobierno de izquierda que empieza a construir el Presidente López Obrador, aunque en ambos casos lo niegan.

En esa tesitura es que la CTM se repliega ante el PRI y prefiere cortar nexos con el partido del que formó parte desde su fundación en 1936 y construir nuevos caminos para conservar lo que tiene.

La CTM ha perdido membresía en los últimos años, pero aun así mantiene afiliados a 4 millones 500 mil trabajadores, a través de 33 federaciones estatales y poco más de tres mil sindicatos de todos los sectores de la producción. El ramo minero de Cananea fue uno de los gremios que le fue arrebatado precisamente por Gómez Urrutia, además del SUTERM, Azucarero y Petroquímico por citar los más visibles.

En ese marco de circunstancias el sector obrero del país conmemora este 1º de mayo el Día del Trabajo, el primero dentro del marco del nuevo Gobierno Federal. En Tamaulipas algunos de los dirigentes sindicales lanzaron el exhorto a los candidatos para que no se “cuelguen” de esta conmemoración cuyo espíritu no tiene nada que ver con las campañas electorales. Claro que pueden asistir para saludar a los que marchan, pero les pidieron que “no se involucren” y es que antes los candidatos del PRI tomaban del brazo a los dirigentes y encabezaban la descubierta.

El exhorto para que “no se involucren” fue para los candidatos de todos los partidos y provino del secretario de Organización cetemista en Reynosa.

La circunstancia es que los desfiles del Día del Trabajo de cualquier punto del país, incluyendo el de la Cd. de México han sido escenario de expresiones disímbolas al movimiento obrero en diferentes tiempos, y muchas de ellas con trasfondo político, otras de tipo social.

Durante el gobierno de Peña Nieto fue recurrente la protesta de los padres de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, veremos si este miércoles hacen presencia con sus mantas; otra protesta fue contra las reformas estructurales, estas últimas de claro tinte electoral.

El Presidente López Obrador dijo este martes que la conmemoración del 1º de mayo es para protestar y hasta por la tarde aun no decidía si saldrá o no al balcón de Palacio para presenciar el desfile.

Veremos que ocurre en este nuevo escenario.

2.- El Grinch amenaza con aterrizar en las estructuras económicas del Gobierno Federal con impacto directo en la burocracia. Si, nos referimos al personaje del clásico del Dr. Seuss donde un villano planea arruinar la Navidad de una aldea. Y es que la Ley de Austeridad Repúblicana con la que se esperar ahorrar aproximadamente 1.3 billones de pesos contempla la desaparición de toda clase de festejos en las instituciones públicas, porque esto además del costo económico representa perder horas de trabajo.

De ahí que, nada de festejos, mucho menos con recursos institucionales (los dulces y pastel también cuestan), cero obsequios, gratificaciones o incentivos que no estén considerados en el tabulador, y precisamente este marte 30 de abril fue aprobada en lo general y están por definirse los puntos que quedaron en reserva.

Fechas tradicionales como el 10 de mayo, el Día de la Secretaria, en que usalmente se festeja al personal femenino que es madre o se desempeña administrativamente, de aprobarse esta ley desaparecerán estas prácticas. Sin afán de ser aguas fiestas, pero lo más probable es que también queden sancionados los “días libres” que a discreción se otorgaban con motivo estos festejos, porque por algo se incluyen las jornadas de lunes a sábado y si la idea es trabajar un día más (52 días más al año o 48 considerando los periodos vacacionales), pues Usted ya se imaginará el resto.

Una vez que los levanta dedos federales aprueben la Ley de Austeridad Repúblicana en el pleno, pasará a los Congresos locales, 19 de ellos (18 estados, más la Cd. de México) con mayoría “morenista”, obviamente la confirmarán.

La ley contempla en apariencia cosas buenas, pero no se ha revisado lo que implica aterrizarla en los hechos. Por ejemplo se cancelan los viáticos, porque efectivamente había quienes hacían turismo a cargo del sector público, pero en los niveles bajos eso no operaba, porque los viáticos se asignan de acuerdo al nivel del servidor público, los de “abajo” por ejemplo no viajan en avión y tienen que ajustarse con 200 pesos diarios de viáticos (es proporcional a su salario) para hospedaje y alimentos, además tienen que presentar facturas que lo comprueben y Usted comprenderá que comer tacos o tortas en puestos populares, es para lo que alcanza y ahí difícilmente proporcionan comprobante fiscal.

Esas circunstancias obligaban a crear prácticas fuera de los procedimientos, desde la compra de facturas, hasta ampliar el número de días, es decir reportar 5 para poder cubrir los gastos de 2 días, por citar un ejemplo.

Ojalá y exista criterio y sensibilidad por parte de los legisladores para aprobar medidas de austeridad pero sin el espíritu de Grinch. Porque el clima de cordialidad, la convivencia entre los diferentes mandos, arroja un beneficio en el rendimiento de los recursos humanos.

3.- Mientras tanto más de 4 mil hijos de trabajadores de la SET y del DIF Tamaulipas fueron festejados con motivo del “Día del Niño” en el escenario del Zoológico de Tamatán en esta Cd. Capital, recibiendo golosinas y disfrutando de espectáculos propios de su edad, durante un evento encabezado por el Gobernador y la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca. Mientras esto ocurría se cocinaba la Ley de Austeridad Republicana en la Cámara de Diputados cuya propuesta original contempla terminar con todo esto.

También los pequeñines tamaulipecos de los diferentes municipios fueron festejados por el DIF local, contando con el apoyo del Sistema Integral para la Familia de Tamaulipas y del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca con motivo del Día del Niño. En ese marco el mandatario expresó: “es un día importante, para mi gobierno los niños no son el futuro, sino el presente de Tamaulipas, para ellos trabajamos en la reconstrucción del tejido social, para asegurarles un mejor futuro a estos niños y niñas”.

Por ahora el Presidente Andrés M. López Obrador festejó el Día de los Niños en Palacio Nacional. ¿Habrá excepciones específicas cuando se refieren a cancelar festejos en las dependencias?

El problema que observamos es que la Secretaría de Hacienda “jala” para un lado, el Ejecutivo para otro y un legislativo que aprueba todo lo que le envían. En este caso la Ley de Austeridad Republicana si bien es una iniciativa del Ejecutivo los números los calcula la SHyCP.

Así estamos.