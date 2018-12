DE PRIMERA…… LA DAMA DE LA NOTICIA

MANUEL ESPINO VISITA MATAMOROS Y SE REUNE CON DIVERSOS GRUPOS LOCALES ESTE SABADO.

LAS MUJERES TOMAN EL LIDERAZGO EN EL PRI.

GISELA DE LEON TOMA PROTESTA AL FRENTE DE SUNAMITAS A.C.

DIVA GASTELUM BAJO, Secretaria de Atención para los estados en oposición en el país por el PRI, estuvo en Matamoros y como nunca antes nadie, acepto todos los errores, los vicios y demás arbitrariedades que han cometido los políticos en nombre del PRI y aseguro que el reto es eliminar todo lo que pueda hacer daño para recuperar lo perdido.

La ex senadora también por el PRI, escucho las opiniones de mujeres y hombres de los seccionales, representantes de sectores, organizaciones y expusieron temas como, no a las alianzas con otros partidos, capacitación de cuadros en ideología y principios básicos; tomar en cuenta trayectoria para puestos de elección popular, terminar con amiguismo y no olvidar que el PRI es un partido vivo y fuerte.

Cabe hacer mención que ese mismo día la ex senadora acudió a la toma de protesta de la matamorence KARINA CISNEROS, quien quedo al frente de la CNOP como parte de la estructura del Partido Revolucionario Institucional; lo que estamos observando es que las mujeres están teniendo una importancia y notoriedad en el partido tricolor cuando antaño no se les tomaba en cuenta; la pregunta ¿serán ellas la que vayan a sacar adelante al PRI del bache en el que está metido como partido?

Son mayoría mujeres las que están obteniendo espacios y se les están ofreciendo las oportunidades: el reto. Es para que los aprovechen y demuestren la casta o es para que las entierren, confiamos como mujer que sin duda alguna serán el motor de triunfo para dicho partido en los próximos procesos electorales.

Desde la punta CLAUDIA RUIZ MASSIEU está haciendo un excelente trabajo al frente del tricolor a nivel nacional comparado con otros dirigentes hombres de otros partidos, su voz tiene eco; mientras que en el estado Tamaulipeco en oposición, YALHEEL ABDALA, también tiene buena voz pero también en campaña y como diputada mostro valor para señalar temas y abanderarlos, se espera que igual lo haga en el estado y no se deje amedrentar de los dinosaurios priistas que solamente consideraban a la mujer como una figura de decoración y mucho menos que tuviera capacidad para dirigir un partido; recordemos que en Ciudad Victoria se encuentra más que en otros municipios arraigados los poderes del estado en cuanto a este partido que había gobernador durante muchos años en Tamaulipas, eso había generado una confianza y un desdén por la apertura hacia las féminas.

En el Comité Municipal del PRI las mujeres llevan la bandera en tres posiciones hasta el momento fundamentales para poder movilizar el sexo femenino, las tres con experiencia pero con grandes retos que seguramente no serán fácil pero el trabajo que en otro momento hicieron políticos buenos les servirá para tomar impulso.

En primer término tenemos a IRMA AZUCENA CASTILLO, la primera en tomar las riendas del Movimiento Territorial, venia de ser regidora.

También DIANA MASSO QUINTANA, una joven que ha estado avanzando en estos quehaceres de la política y que quizá en algún momento le montaron una carga muy fuerte como fue la Secretaria de Bienestar Social, enviándola sin cartuchos pero que ha sabido mantenerse firme y con un gran carácter para seguir aprendiendo, joven, entusiasta y que seguramente sabrá manejar bien el Instituto de la Mujer del PRI.

Y en tercer término recién desempacada en la CNOP, un espacio bastante fuerte pero nada que no pueda realizar sumar a otros grupos, organismos y demás que pocos han sabido manejar pero que KARINA CISNEROS tiene el reto de recuperar al cien por ciento.

Acaso la dirigencia del PRI de Matamoros también caerá en las manos de una mujer¡¡¡, así se vislumbra después de lo que estamos observado; si las mujeres son la mayoría en las estadísticas electorales entonces los hombres habían estado equivocado y ahora se han dado cuenta que de mujer a mujer puede haber mejor empatía y convencer a este electorado que es mayoría.

Sin embargo el fenómeno de mujer empuja a mujer pero hacia abajo debe finalizar para dar paso a <una nueva era de unidad y lucha para ganar no solamente espacios en política, sino beneficios en la generalidad de los objetivos y sueños de las mujeres.

Nos comentan que GERARDO DE LA CRUZ podría quedarle poco tiempo al frente del PRI; las hipótesis son que pudiera ser parte de la estructura del próximo proceso electoral, una como candidato y la otra podría ser el coordinador de campañas, así que en breve este espacio quedara libre para dar paso a otra figura masculina o femenina.

GISELA DE LEON, tomo protesta como presidenta de la Asociación SUNAMITAS A.C. Fue acompañada de un grupo de amigos así como representantes de algunos organismos y asociaciones de la sociedad matamorense.

El propósito de este grupo A.C. es empoderar a las mujeres a través de talleres, conferencias y demás dinámicas para que pueden ser autosuficiente en los diferentes quehaceres que tengan o decidan tener y con ello tomar las mejores decisiones en su vida personal y familiar y con ello mejorar el entorno donde se desarrollan.

Le deseamos a GISELA DE LEON, conjuntamente con su grupo de mujeres todo el éxito que debe tenerse porque de estas asociaciones el gobierno se sirve para atender a grupos en vulnerabilidad que su administración no alcanza a hacerlo debido a las grandes necesidades que surgen como ciudad, como frontera y por el mismo dinamismo.

Este sábado también se presenta en esta ciudad MANUEL ESPINO a las 12 del mediodía en el auditorio de la CANACINTRA Matamoros, en donde sostendrá una reunión con asociaciones civiles de la ciudad así como de otros grupos y líderes de diferentes organismos y demás a fin de dar a conocer el objetivo de este Grupo ciudadano llamado RUTA 5 que encabeza desde el 2015 y que apoyo en esta elección a ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, por considerar que es un líder que puede generar una nueva forma de vida.

Sin embargo cabe hacer mención que la función específica de RUTA 5 es apoyar las asociaciones civiles con capacitación, talleres entre otros para que puedan llevar a cabo sus acciones sociales de manera ordenada.

