Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

La danza de los nombres.

La Ley electoral de la entidad y desde luego la nacional, prevé que, además el registro de candidatos, se pueden hacer sustituciones antes de que comiencen las campañas proselitistas, resultado de acomodos y negociaciones entre los grupos que conforman los partidos políticos.

Esto sucede en casos como los del presidente del Consejo Estatal de Regeneración Nacional, José Antonio Leal Doria, quién de estar en posibilidades de jugar la candidatura por la vía plurinominal, cambiaron de opinión y autorizaron del comité nacional que sea plurinominal.

Al interior del comité se dijo que, estaba ante la oportunidad de su vida para saber su en realidad las muestras de apoyo que ha tenido desde que dejo el PRD para dedicarse a organizar al PMRN, fueran suficientes para ganar una elección en las urnas, sin embargo, prefirieron darle la oportunidad a la maestra Nora Hilda de los Reyes quien también fue perredista por mucho tiempo y además esposa del exdirigente y exdiputado local, Pedro Alonso Pérez, quien ahora está dedicado a la investigación académica.

Por cierto, la precursora del movimiento magisterial que se llevó a cabo en esta capital en contra del profesor José Luis García García, allá por el sexenio del licenciado Manuel Cavazos Lerma en su época de Gobernador de la entidad, lleva como suplente la ex cien por ciento priísta, Guadalupe Perea Almanza, situación que ha creado confusión, pero, entendible en virtud de que muchos priístas migran a otras organizaciones.

Respecto a los cambios de candidatos, Incluso, después de que el Consejo General del IETAM determine la procedencia de los registros de prospectos, es posible llevar a cabo sustitución de candidatos, pero, bajo otras condiciones, porque será sólo por renuncia de los aprobados, de tal forma que la frase esa de que, del plato a la boca se cae la sopa, todavía aplica.

Además de las candidaturas de mayoría, la otra vía para llegar al Congreso del Estado y que ofrece 14 curules, llama la atención de propios y extraños, porque en los listados que presentan los partidos políticos aparecen personajes que, se supone representan ya la parte ideológica, ya la operativa y hasta la sesuda de las organizaciones, por eso se cuidan mucho, dejándose para el último momento.

Además, está demostrado que cuándo los aspirantes a las candidaturas plurinominales exteriorizan sus pretensiones, les consideran como enemigos a vencer y la mejor prueba de ello, es la intención que tuvo la ex Senadora y ex Diputada Federal, Nelly González Aguilar, a quien le fue negada la participación, situación que generó una gran inconformidad que fue a dar a los Tribunales Electorales, donde, es seguro que le digan que no se pudo.

La otra sorpresa en las pluris, es que, el Partido Regeneración Nacional, inscribió en el tercer sitio de la lista a la hija del exparmista Carlos Enrique Cantú Rosas y por tanto hermana del exalcalde que militaba en el PRD, pero fue alcaldes de Nuevo Laredo por el PAN, Carlos Cantú Villarreal.

Se trata de Carmen Lilia Cantú Villarreal o Cantúrosas Villarreal, porque juntaron los apellidos de su padre aprovechar la fama que creó como opositor y que, les ha abierto la puerta a posiciones políticas, pese a que su roce con la gente es limitado, cosa que los hace diferentes.

El extinto Cantú Rosas ganaba posiciones electorales porque trabajaba a los grupos de la sociedad y sus hijos ganan cargos con el apellido de su padre

En los primeros dos sitios de las pluris de Regeneración están Guillermina Medina Reyes y el presidente del Consejo, el abogado Leal Doria.

El resto del listado corresponde a Eliud Almaguer Aldape, Susana Juárez Rivera, Ulises Martínez Trejo, Esther García Ancira, Rigoberto Ramos Ordoñez, Edna Rivera López, Ernesto Navarro Acosta, María del Sagrario Medina Gómez, Mauro de la Fuente Arpaiz y Yadira Rangel del Ángel

Por el lado del PRI, aunque la dirigente estatal Yahleel Abdalá Carmona gritó a los cuatro vientos que ella no iría en primer sitio del referido listado plurinominal, resulta que sí va y en segundo sitio inscribieron al ingeniero Florentino Sáenz Cobos, de Mante, quien perdiera la elección federal pasada y se mantiene como encargado de la Liga de Comunidades Agrarias.

En la posición tres va Olga Garza, en tanto que el ya diputado Carlos Morris Torre, tuvo la autorización de su partido para reelegirse, pero, ahora como plurinominal, situación que se antoja como un enroque, con su compañero Alejandro Etienne Llano, porque de ser diputado plurinominal, fue inscrito como candidato de mayoría por el Distrito norte de Victoria.

En el quinto sitio está la nieta de don Enrique Cárdenas González, Alejandra Cárdenas Castillejos, una de las mujeres que, en unos cuántos años ha tenido un crecimiento político bueno y la decisión de incluirla en esa posición es bien vista por las bases del tricolor.

También están en el listado, Benito Sáenz Barella de Reynosa, Honoria Mar del sur de la entidad, Xavier Molina, Lucinda Villanueva, Alán García, María Isabel Lira, José Rubén López, San Juana Hernández y Rafael Acuña.

Respecto al PAN, está anotado quien será el Coordinador de la fracción de este partido y seguro heredero de la presidencia de la Junta de Coordinación Política, Gerardo Peña Flores, de quien se habla podría esperar allí la nominación como candidato sucesión gubernamental del 2022, porque así está pactado desde el 2016.

Ex prospecto a candidato a Senador, a Diputado Federal y a diputado local de mayoría, el reynosense espera que la política le sonría con mayor facilidad en el segundo tercio de la administración estatal, porque eso de ser funcionario no le ha dejado las satisfacciones esperadas.

En la disputa por las 14 diputaciones plurinominales, si al PAN la va bien, podría colocar a más de los que tiene ahora en el Congreso del Estado, por tanto, de los del listado, tendrán curul, la extitular del Instituto de las Mujeres, María Elena Figueroa Smith, Francisco Garza de Coss, otro de Reynosa, Maricela López Sosa de Xicoténcatl, Zeferino Lee Rodríguez, Maybella Ramírez, Oscar Morado Gámez, Antonia Martínez Guevara, Miguel Ángel Castellanos, Mariela Martínez Meza, Juan Monita Cárdenas, Evelin Gutiérrez, Leonel Rodríguez medina y Rosa Castro Cervantes.

En función de los votos que obtengan, podría decirse que los cinco primeros de las listas son los que tienen posibilidades reales de llegar a una Diputación local, es una danza de nombres.