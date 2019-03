RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

La decepción ciudadana

La decepción del Gobierno Federal comienza a incursionar en lo más profundo del alma y memoria de los tamaulipecos, al sufrir las promesas incumplidas por llamada Cuarta Transformación que mucho prometió y nada ha dado, pues siguen esperando resultados en materia de seguridad, combate a la corrupción e impunidad, disminución del precio de la gasolina y apoyos urgentes de combate a la pobreza.

Comienzan a aborrecer la política de la Federación por estar aplicando acciones lesivas que golpean a lo más adorado, respetado y querido de los hogares que es la familia, con recortes presupuestales a diversos programas sociales, despido de empleados, incumplimiento de pago de adeudos a productores, la cancelación de apoyos a la gente pobre, incremento de impuestos, es decir la política gubernamental federal tiene un comportamiento falso, le está dando atole con el dedo a la ciudadanía, mucho prometió y nada está cumpliendo.

Por eso se espera que pronto cientos de tamaulipecos salgan a la calle a protestar contra funcionarios de la Federación, y una acción de inconformidad podría ser por el despido de cientos de trabajadores de las delegaciones federales establecidas en Tamaulipas.

Echó a la calle y dejó sin chamba a madres y padres de familia, para sustituirlos por gente que pertenece al partido Morena, sin importarle qué hará esa gente sin empleo y que ello podría derivar problemas de inseguridad pública, incluso hasta suicidios, pues existe el antecedente que algunas personas han decidió privarse de la vida, por no tener trabajo para mantener a su familia. En lugar de fomentar la generación de empleos, está agregándole mayor porcentaje al desempleo.

En materia de seguridad pública, no ha entrado en funcionamiento la muy comentada y esperada Guardia Nacional; han transcurrido varios meses de la actual administración federal y no ha cumplido con su compromiso de brindar la paz y tranquilidad a los tamaulipecos, como fue su promesa.

La violencia impera por doquier y son delitos del fuero federal que la Federación tiene la obligación de combatir, prevenir y castigar, pero siguen el ejemplo del gobierno peñista, de no investigar y aplicar la ley a los responsables.

Los comercios en Tamaulipas, siguen cerrando sus puertas, no hay nuevas inversiones, la población continúa emigrando a otros Estados, los crímenes no cesan, las extorsiones están vigentes y la impunidad sigue permeando, esto porque el Gobierno Federal, no está apoyando a las autoridades locales en las acciones de seguridad pública. El Gobierno Federal aplica una política que molesta a los tamaulipecos, porque en lugar de beneficiarle, le perjudica.

Ya le comentaba de los recursos a los programas sociales, del tijeretazo a los diversos ramos o sea disminución de presupuesto a las partidas económicas de apoyos a los Estados y Municipios, lo cual está lesionando a la gente, sobre todo a la que vive en extrema pobreza, a los cuales se les bloquea la ayuda alimenticia, para vivienda, para combatir las enfermedades, entra otras.

Los funcionarios federales están poniendo una serie de requisitos para la entrega de ayudas sociales, pero no como medida de transparencia, sino un lineamiento que beneficie políticamente al Partido en el Poder Federal, como lo es Morena y eso no se vale. No dude que hagan una encuesta, investigación o sondeo, para saber quiénes son militantes de Morena o los sectores donde votaron por ese partido y se les entregue solamente a ellos los apoyos sociales.

Los altos mandos del Gobierno Federal, no deben olvidar que gobiernan para todos los mexicanos y que los recursos públicos tienen que ser distribuidos en obras y otras acciones a favor de toda le gente, no sólo a quienes lanzan vivas, porras y aplauden a los servidores públicos morenistas.

Reitero, que la política federal incumple a la población y no atiende sus reclamos y necesidades, ya que campesinos tamaulipecos del Municipio de San Fernando, llevan varios meses protestando para exigir los pagos de programas que les adeudan y por los recortes de recursos que se pretenden aplicar a varios programas para el campo.

Los productores bloquearon este lunes la circulación de la carretera Victoria Matamoros, en el kilómetro 201 a la altura del puente “La Herradura”, en donde pese al intenso frio y la lluvia, alzaron la voz para reclamar esos recursos que les deben desde hace tiempo y que ni el actual Gobierno de la República les ha querido pagar, pese a ser el quinto cierre de la vía de comunicación.

Cerraron en el punto que divide la carretera de Ciudad Victoria a Reynosa y Matamoros, a la altura de la “Y griega”, permitiendo el acceso a los autobuses y vehículos particulares, no así a los tráileres.

Estaban a la espera de un representante del Gobierno Federal para informarle por enésima ocasión del motivo del bloqueo y exigir se atienda sus demandas, cuya acción incumplida les impide realizar sus actividades agropecuarias.

La inconformidad contra el gobierno federal se extiende, debido a que productores rurales de Reynosa, bloquearon la carretera Reynosa- Río Bravo en ambos sentidos, a la altura de la brecha 109 y el acceso a las instalaciones de ASERCA. Presionan a las autoridades federales en demanda de la liquidación de pagos atrasados de estímulos a la producción y comercialización del grano, que no desaparezcan otros apoyos y que baje el precio del diésel.

Los agricultores de Matamoros, también ya preparan acciones de protesta, al estar en desacuerdo con los lineamientos establecidos para el campo tamaulipeco, pues buscan disminuir los apoyos por hectárea, lo que representaría un duro golpe a la economía del campo. Advirtieron que cerrarán oficinas y carreteras.

El gobierno federal debería escuchar y atender ese añejo problema, de lo contrario no estaría cumpliendo con atender las necesidades de la gente pobre, pero además propiciaría otros problemas a las actividades productivas, porque los campesinos, no se aplicarán y seguirán cerrando carreteras cuantas veces quieran, al fin que está comprobado que no los alcanza el brazo de la justicia, por los delitos en que incurren.

La promesa de reducir el costo de la gasolina ha sido falsa, pues el precio de este producto sigue igual. El costo de las gasolinas debería disminuirlo en todas las zonas del país, pues todos merecen los mismos beneficios y no debería haber ciudadanos de primera ni de segunda.

Emprendió una lucha contra el robo de la gasolina que, al menos al pueblo no le beneficia, pues los recursos económicos recuperados, no se han reflejado en apoyos a favor de la población. Ni el combate a la corrupción en PEMEX, es de resultados positivos para la gente. Se supone que con ello están impiden la fuga de dinero y no se nota que lo inviertan en mejorar la infraestructura de Petróleos Mexicanos, ni que los destinen a apoyos sociales.

En el combate a la corrupción e impunidad, el gobierno federal, no ha actuado, sigue tibio, tolerante, omiso y débil, ya que ha detectado gran cantidad de actos ilícitos dependencias gubernamentales y poderes legislativos, sindicatos y otras instituciones públicas y no actuando legalmente, es decir no ha presentado las correspondientes demandas penales para castigar a los culpables.

En el ámbito laboral, hasta la fecha, nada se tiene que agradecer al Gobierno Federal, dado que en lugar de fomentar el empleo, está generando el desempleo.

Y ha sido fuertemente criticado, porque no ha tenido la capacidad ni la voluntad política para ayudar a resolver el conflicto laboral registrado en municipios del norte y sur de Tamaulipas y que generó la retirada de algunas empresas y la pérdida de cientos de fuentes de trabajo. Incluso se asegura que políticos que se desenvuelven en el ámbito federal son los responsables de la desestabilización laboral surgida en la entidad tamaulipeca.

Eso es competencia del Gobierno Federal y no ha actuando para conservar las fuentes de empleo en esta entidad y su actitud complaciente deja entrever su interés en tolerar los conflictos laborales para crearle problemas a Tamaulipas.

La desconfianza, el desanimo y la decepción ciudadana aumenta hacia un gobierno federal del que esperaba lo justo y que nada ha dado. La población ya se dio cuenta que, como dicen los perredistas, “es más de lo mismo”.

El dato: como dice el dicho: “Más vale viejo por conocido que nuevo por conocer”. Seguramente los discursos y promesas de los morenistas ya no sorprenderán ni convencerán a los electores y la venganza la aplicarán en las urnas.

Correo: jrdelasota@hotmail.com