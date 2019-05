DE PRIMERA…. LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

LA DEMOCRACIA EN MEXICO ESTA PROFUNDIZANDOSE O SIGNIFICA UN RETROCESO, MVLl.

NO MAS CAMBIOS EN EL GABINETE PRESIDENCIAL, DICE AMLO.

GERARDO PEÑA, VISITA MATAMOROS Y DICE QUE LA SEGURIDAD Y LA ECONOMIA SEGUIRAN SIENDO TEMAS EN EL CONGRESO.

Los populismos han arruinado a todos los países a los que ha hecho presa, por ello la preocupación de que este haya echado raíces en México y peor aún pueda prosperar con este gobierno.

El escritor peruano MARIO VARGAS LLOSA, cuestiono si la elección del presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, significa que la democracia en México esta profundizándose o significa un retroceso.

«México es un país demasiado importante para que solo preocupe a los mexicanos, lo que ocurre en México repercute en el resto del continente», expresó VARGAS LLOSA, durante su participación en la inauguración del Foro Internacional Desafíos a la Libertad en el Siglo XXI, celebrado el pasado fin de semana en Guadalajara.

El intelectual también criticó la postura neutral que México adoptó ante la crisis social y económica que se vive en Venezuela:

“Para muchos latinoamericanos demócratas nos ha apenado que México haya optado con el nuevo gobierno por una posición neutral, como si se pudiera ser neutral frente a la peste bubónica y frente a la peste bubónica no se puede ser neutral, hay que combatirla, y hay que combatirla con las armas de la democracia, como ésta haciendo la OEA, como está haciendo la Unión Europea, como están haciendo los países democráticos de América Latina, que por una vez se han movilizado en contra de una dictadura y en defensa de la democracia”.

El Foro es organizado por la Fundación Internacional por la Libertad, creada por el escritor hace 17 años, en Madrid, con el objetivo de dirigirse a organizaciones liberales y democráticas de España, Estados Unidos y América Latina.

Según explicó el mismo escritor, la finalidad es promover la libertad, la defensa de la democracia, la crítica de la dictadura y del populismo.

El presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, empezó los cambios desde hace unos días, y tan solo en una semana fueron dos; durante la reunión matutina de este lunes dijo que no habrá más por el momento.

Resaltó que como funcionarios todos deben dar un buen ejemplo y evitar lacras de la política como el amiguismo, influyentísimo y nepotismo, por eso fue que no se toleró el que la ex secretaria de medio ambiente, JOSEFA GONZALEZ BLANCO, permaneciera en el cargo, luego de haber pedido que se detuviera un avión para esperarla.

“Yo en lo personal quiero mucho a Josefa. Es una mujer de muy buenos sentimientos. Cometió un error, como todos cometemos errores y no se podía pasar este asunto.

“Somos los más obligados a actuar con rectitud, y no sabemos qué nos depare el destino en esta situación, hay que esperar, pero no vamos a echar raíces, no vamos a ser eternos, este es un proceso, claro que hay que aprovechar el tiempo para transformar, para seguir adelante”.

Aun cuando algunos cierres de candidatos ya se llevaron a cabo, sus actividades continúan hasta el día miércoles, último momento para realizar campaña política en pos de una diputación local de acuerdo a la agenda electoral.

Los candidatos del PAN y MORENA, este domingo realizaron sus cierres, mientras que el PRI, lo llevara a cabo haciendo recorridos en sus distritos ya que en este caso son los menos favorecidos económicamente.

Sera el próximo domingo 2 de junio cuando se lleve a cabo el último recorrido en este caso será de los electores por sus casillas a fin de seleccionar su candidato y poder lograr el cambio en el Congreso.

Sin lugar a dudas, cada partido ha estado haciendo lo suyo y en los cierres solamente van personas a pasarla bien, aunque el 50 por ciento acude con una responsabilidad, o compromiso con el candidato, sin embargo lo electores tendrán un bufete donde se darán el lujo de escoger el que más les llene el ojo, la cita el próximo domingo.

GERARDO PEÑA, quien va como candidato plurinominal por el Partido Acción Nacional, estuvo en Matamoros en reunión con empresarios, jóvenes y demás grupos de la sociedad a fin de darles a conocer el mensaje político para convencer a los electores de votar por el partido azul.

Gerardo Peña Flores, quien encabeza la lista de candidatos a diputados locales plurinominales del PAN, dijo que la confianza que radica en el panismo tamaulipeco en este proceso electoral es que este partido propone acciones realizables y no ocurrencias como las que hacen Morena y sus candidatos.

El candidato plurinominal, destacó el tema de la seguridad en las carreteras con la implementación de la Policía Estatal de Caminos y en el aspecto económico, se tuvo un record de empleos; en el área educativa mencionó que del lugar 20 a nivel nacional pasó a la posición 12 y en materia social Tamaulipas recibió un reconocimiento por el segundo año consecutivo, por el CONEVAL por la reducción de los índices de pobreza.

En cuanto a sus propuestas citó que en materia de seguridad, presentará la iniciativa de la policía de proximidad. “Estamos viendo que la policía en carretera está dando resultados, pues vamos a impulsar la policía de proximidad para que en más sectores se cuente y se tenga este tipo de presencia en lo industrial, en lo comercial y que esto obviamente siga generando más confianza y que ya no solamente en la parte turística sino en otros rubros de la economía estatal también venga a apuntalar”, señalo

Mencionó también que dentro de sus propuestas está ampliar el número de elementos de la Policía Estatal Acreditada, debido a que actualmente existen 2 por cada mil habitantes, de uno que se recibió en 2016 y el proyecto es aumentar a 3.

