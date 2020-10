Victoria y Anexas

Ambrocio López Gutiérrez

LA DERECHA NO TIENE PUEBLO

A diferencia de otros países donde las organizaciones conservadores tienen seguidores permanentes que les permiten gobiernos estables, en nuestro país contamos con una derecha tan aislada de las masas, tan ensimismada en sus añejos privilegios, tan alejada de la realidad, tan primitiva, que es muy fácil vaticinar que en las actuales circunstancias, al menos durante este sexenio federal, está condenada a seguir haciendo el ridículo con manifestaciones sin sentido como la de FRENAA cuyo enloquecido representante pretende obligar al presidente Andrés Manuel López Obrador a que renuncie. La expresión más acabada de la reacción mexicana que es el Partido Acción Nacional carece de un proyecto viable de nación y se dedica a denostar casi todas las iniciativas presidenciales. Una de las “hazañas” más sonadas de los panistas fue oponerse a la pensión universal para adultos mayores y discapacitados.

Ante el delirante movimiento que llegó al zócalo con las tiendas de campaña voladoras, hay que agregar el agrupamiento de los gobernadores ingobernables (la mayoría son del PAN) quienes quisieron jugar a las vencidas con AMLO para sacarle dinero argumentando cada uno de ellos que son los que más aportan a la federación por la vía fiscal. Vale mencionar que los mandatarios estatales han reflexionado y han quitado de su discurso la ruptura del pacto federal limitándose a exigir que les “devuelvan” más recursos. También hay que señalar que los gobernadores ingobernables, en plena pandemia organizaron encuentros con derroche de recursos, viajando en aviones oficiales y, en lugar de bajarse el sueldo, prefieren exigir más dinero en nombre de los problemas que todos padecemos. Tan le han bajado rayitas a su confrontación “separatista” que los alcaldes de Nuevo León acaban de dar a conocer su posición, a través del presidente municipal de Apodaca, quien afirmó ante su gobernador Jaime Rodríguez Calderón que: “México siempre contará con Nuevo León”.

Consciente, como debe ser, nuestro mandatario tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, de que la alianza federalista comienza a desdibujarse y pronto tocará fondo, también ha mejorado la narrativa bajando la rijosidad contra la federación y emprendiendo algunas acciones, modestas porque el reynosense encabeza un gobierno que ya se acabó sus recursos, pero que no le han sido reconocidas por la gente al grado de que en las redes sociales ha sido objeto de burlas por andar a estas alturas haciendo labores desesperadas en las calles. El pueblo que es sabio considera que el gobernador de Tamaulipas no es sincero. Una cadena regional de televisión realizó en Victoria un sondeo entre ciudadanos sobre la confrontación de los gobernadores ingobernables con el presidente AMLO y, la verdad, quedé sorprendido de lo bien parado que salió el tabasqueño y de las opiniones tan adversas hacia los “federalistas”, particularmente contra el jefe del ejecutivo de nuestra querida entidad federativa.

Como he llegado a una edad en que la mayoría de mis amigos son adultos mayores, les pregunté a varios acerca del camino que debe seguir nuestro gobernador FGCV para zanjar sus diferencias con AMLO. Mi amigo Sergio (profesor de licenciatura) me dijo que los gobernadores ingobernables tienen intereses muy particulares para luchar contra la federación, que a estas alturas ya debieran haber entendido que AMLO no inventó el pacto fiscal y que algunos de los mandatarios locales entregarán muy pronto el cargo, por lo tanto son los más urgidos en llegar a un arreglo decoroso para que no vayan a salir por la puerta de atrás al concluir sus mandatos. José Ángel (agrónomo) me dijo que los gobernadores ingobernables son muy vulnerables porque en tiempo de pandemia no tienen planes de austeridad; algunos se han enriquecido de manera escandalosa desde que asumieron la gubernatura, además, se han quedado sin base electoral y el pueblo vería con agrado que pidieran licencia lo más pronto posible.

Pedro Miguel (profesor de posgrado en una universidad privada) afirmó de entrada que la derecha mexicana no tiene pueblo y esa es la razón por la que se abraza de causas muy deleznables como la movilización de las tiendas de campaña del zócalo capitalino pero, lo que le parece francamente pueril, es que los conservadores mexicanos, incluyendo a connotados panistas, esperan que gane Joe Biden la presidencia en Estados Unidos porque creen (tontamente) que el demócrata se pelearía con AMLO; recordó que en el siglo XIX la derecha mexicana fue a Europa a buscar un príncipe extranjero, consiguieron al archiduque Maximiliano de Habsburgo y lo hicieron su efímero emperador. Apuntó que la derecha local carece de ideas y se suma a cualquier causa que creen puede afectar a su adversario. En ese contexto recomendó a los gobernadores ingobernables que no se arriesguen y recordó que Tamaulipas ya tiene dos exgobernadores en la cárcel y otros (de otros estados) con órdenes de aprehensión.

En otra vertiente de la información, el senador Américo Villarreal Anaya, del grupo parlamentario de Morena, declaró que el Gobierno de México ha tomado medidas responsables en materia económica que van orientadas a fortalecer la red de protección social para brindar liquidez a familias mexicanas, a empresas y al mismo tiempo dinamizar los mercados financieros. El legislador federal destacó que para hacer frente a la crisis sanitaria se impulsan programas de apoyo a empresas familiares y a microempresarios, así como obras de infraestructura con la finalidad de aminorar los efectos económicos por la pandemia. El legislador victorense de mayoría es uno de los más entusiastas aspirante a gobernar Tamaulipas el próximo sexenio estatal.

El cardiólogo y político dijo: “De esta forma estamos viendo que en nuestra economía a pesar de la dimensión de la crisis de salud por la que hemos atravesado, se ha revertido la tendencia en la pérdida de empleos al observarse que cada vez más sectores se están incorporando a la actividad productiva”. Resaltó que se observan números positivos respecto al consumo en tiendas de conveniencia y autoservicio, por lo que se ha priorizado el fortalecer la economía popular a través de la dispersión de recursos a los sectores de menores ingresos en el campo y la ciudad.

El senador AVA agregó que el acuerdo para la reactivación económica entre el gobierno federal y los organismos empresariales permitirá impulsar proyectos de infraestructura por casi 300 mil millones de pesos, lo que representará inversión, más empleos y bienestar para los mexicanos. “No se ha caído la recaudación, no se ha caído el consumo, sigue llegando inversión, no se han aumentado los combustibles, no hay deuda pública adicional y esto ha llevado a que la política económica de México se reconozca a nivel internacional”, puntualizó el victorense.

En otro escenario, la epidemia sigue cobrando víctimas y, lamentablemente, falleció esta semana el destacado psicólogo César Carranza Aveldaño quien cursó la licenciatura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el posgrado en la Universidad Autónoma de Tamaulipas donde ejerció como docente llegando a director de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano. Descanse en paz.

