AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

La desbandada en el partido verde

Se suman al PAN de “El Cachorro”

¿Cómo debe ser el nuevo líder del PRI?

No bajan la guardia contra dengue en Xico

Cumple Mateo a las familias de la Linares

Ciertamente, ya lo habíamos comentado en nuestra columna anterior. LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN “Cachorro” y MARIELA LÓPEZ SOSA en su visita a El Mante encontraron a un panismo fuerte, unido, sólido y trabajando en sus esquemas de fortalecimiento de su militancia, pues muestra de ello, fue que un grupo de ex integrantes del Partido Verde Ecologista, encabezados por MARCO CASTILLO y su padre ANTONIO CASTILLO, decidieron sumarse al Partido Acción Nacional, siendo el propio “CACHORRO” y ENRIQUE MURILLO RODRÍGUEZ, en su calidad de dirigente local, quien les dio la bienvenida.

En entrevista con la prensa, CANTÚ GALVÁN señaló que se cuenta en la entidad con un partido unido, fuerte e incluyente, siendo precisamente ese mensaje el que se lleva a todos los comités durante su gira por Tamaulipas, donde además aseguró que su partido volverá a ganar futuros procesos electorales en la entidad, ya que aparte de que ejercen buenos gobiernos, la ciudadanía tiene confianza en este instituto político y muestra de lo anterior, dijo es que en estos momentos se nos están sumando muchos ciudadanos que militaban en otros partidos. “El PAN es de todos, tenemos un partido incluyente y de puertas abiertas”.

Respecto al escenario político que se avecina y en el que el partido Morena buscará más espacios en estados y municipios, “El Cachorro” CANTÚ GALVÁN , señaló que Tamaulipas se cuece aparte porque es ejemplo de liderazgo con el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, así como de panistas y ciudadanos que refrendarán su confianza con Acción Nacional.

Por su parte, la ex presidenta municipal del vecino municipio de Xicoténcatl y ex directora del Registro Civil en el estado, MARIELA LÓPEZ SOSA, en su calidad de secretaría general de Acción Nacional- dijo que sus visitas a diversos municipios de la entidad no se trata de una campaña sino más bien de un recorrido de agradecimiento para que se conozca a la nueva directiva estatal de Acción Nacional, donde se han encontrado con un partido fuerte, unido y vigoroso, donde además se están sumando diversos grupos que saben que este instituto político genera buenos políticos y excelentes gobiernos.

Por cierto, antes de su arribo a la sede local del PAN, “Cachorro” y MARIELA se reunieron con diversos personajes y cabeza de grupos políticos.

Se reconoció el eficiente trabajo que como gobierno panista encabeza el alcalde JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, lo mismo que su liderazgo local, motivo por el cual, Acción Nacional mantiene fuerte y sólida su estructura local, lista para enfrentar importantes retos en futuros procesos electorales.

Y como parte de ese liderazgo local ejercido por MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, se reafirmó el compromiso de trabajar en atención a la sociedad con la finalidad de seguir manteniendo la unidad que caracteriza a El Mante.

Desde el gobierno panista se está trabajando arduamente para demostrar que su principal objetivo es servir a la sociedad en general.

De tal modo que el reto del PAN en el Mante y de la mano del liderazgo de MATEO VÁZQUEZ es continuar en el ánimo de los ciudadanos, y para lograrlo se está trabajando por un partido fuerte, sólido y unido como ha quedado demostrado.

“EL CACHORRO” y MARIELA LÓPEZ, visitan también el municipio de Xicoténcatl, donde hay que destacar el liderazgo que ejerció la propia MARIELA, los hermanos CÉSAR y VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS

Hoy, ese liderazgo lo encabeza en ese municipio cañero, la alcaldesa NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ, cuyo gobierno panista se ha caracterizado por el constante crecimiento y desarrollo. La ciudadanía ha depositado su confianza en este buen gobierno, cual fortalece al PAN.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, hablemos de otro partido político. En este caso del PRI Tamaulipas, donde por cierto acaba de salir la convocatoria para que los priistas elijan el próximo 15 de diciembre al presidente y secretario general, respectivamente del Comité Directivo Estatal para el periodo estatutario 2019-2023.

En este sentido, hay quienes creen que el PRI puede levantarse de las dolorosas derrotas que ha sufrido en los últimos procesos electorales, pero ello, dicen, se necesita un dirigente capaz de renovarlo y guiarlo.

Y es que la realidad a la que se enfrenta el PRI Tamaulipas lo obliga a renovar su proyecto hacia el futuro. La elección interna del próximo 15 de diciembre —en la que compiten muy posiblemente: EDGAR MELHEM, TOMÁS GLORIA, ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO y ROBERTO GONZÁLEZ BARBA — será el primer paso de ese nuevo camino.

Muchos opinan que el PRI no ha está muerto del todo y que aún tiene las cualidades para cumplir con ese reto de volver a ser competitivo en futuras elecciones.

Coinciden en que el PRI se ha levantado de otras crisis y en que tiene las armas suficientes para lograrlo otra vez, pues los priistas han sido capaces de crear instituciones y transformar la realidad del país. Ya veremos, pero por lo pronto, el documento emitido para la renovación de la directiva estatal, señala que los aspirantes deberán formalizar su registro ante el órgano auxiliar del Comité Ejecutivo Auxiliar el 2 de diciembre, para cumplir con el periodo de proselitismo del 6 al 14 del mismo mes.

Serán los consejeros políticos quienes decidan a la nueva directiva del PRI Tamaulipas. Renovarse o morir, pero una cosa no deben de olvidar quienes aspiren a dirigir al tricolor, están obligados a ser un partido más abierto a su propia militancia, más cercano a la ciudadanía, que recupere la política de tierra, la labor social y de salir a la calle a oír a la gente a identificar sus causas. ¿Cuál de los mencionados les gusta que reúna esas cualidades?- MELHEM, TOMÁS GLORIA? ENRIQUE CÁRDENAS o ROBERTO GONZÁLEZ BARBA ¿Quién?.

En otros temas, tenemos que en el vecino municipio de Xicoténcatl, el subsecretario de prevención y promoción a la salud Doctor, ALEJANDRO GARCÍA BARRIENTOS sostuvo una reunión de trabajo con la Alcaldesa, NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ dentro de la cual se asumió el compromiso entre municipio y sector salud de no bajar la guardia en las estrategias de prevención y control del Vector que transmite el Dengue y otras enfermedades.

En este sentido las autoridades del municipio de Xicoténcatl se comprometieron a reforzar en cada colonia y comunidad ejidal las acciones de prevención para evitar esos padecimientos.

En dicha reunión de trabajo participó también el Dr. ABRAHAM BENAVIDES, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria N. 6 con sede en el Mante, así como LORENA VERÁSTEGUI OSTOS, delegada regional de Bienestar Social, entre otros funcionarios comprometidos con la salud de las familias de Xicoténcatl.

Por cierto, en este tema de salud, en el Mante, el alcalde JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS tras visitar recientemente a la colonia Linares, donde llevó cabo una verificación de los avances en las obras de la red de drenaje, dialogó también con los residentes, quienes le expusieron su preocupación ante el brote de aguas negras en la zona poniente.

Ante esta petición, el alcalde VÁZQUEZ ONTIVEROS dio instrucciones precisas al sector salud para que a la brevedad posible se trasladaran hasta la colonia mencionada para ejecutar acciones para el cuidado de las familias.

El personal de vectores al mando del jefe de la jurisdicción sanitaria VI el doctor ABRAHAM BENAVIDES atendió de inmediato la solicitud y se trasladó para hacer fumigaciones intradomiciliarias y en zonas afectadas por este problema con el fin de evitar futuras enfermedades.

Por su parte los vecinos de esta localidad reconocieron la inmediatez con la que el alcalde dio atención y respuesta a las familias de la Linares.

