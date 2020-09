David Ed Castellanos Terán

La dictadura intolerante

El México del presente está tan fracturado socialmente hablando, que ya hasta se atreven a balcanizar la nación.

Mire usted, en lo deportivo, que si el clásico de clásicos o el clásico joven es mejor o peor que el clásico regiomontano. Basta de tanta intolerancia mexicano, el clásico gustoso del fútbol solo disfruta del espectáculo, mientras que el clásico imbécil solo genera encono y exaltación.

Los políticos en su afán de un justicia presupuestaria, actúan como si fueran solamente 10 los gobernadores del país; mientras que los que prefieren el conformismo mediocre para no acceder a más dineros o no generar mayor recaudación, han preferido guardar silencio. En tanto que el Gobierno Federal insiste en cavar más hondo el divisionismo colectivo.

Este fin de semana de clásicos futboleros, y desde antes las aficiones tanto del América, como del Cruz Azul, Tigres y Rayados, se han enfrascado en una guerra en el ciberespacio por enaltecer el cotejo celebrado entre sus escuadras.

Los dos equipos de la zona metropolitana de Monterrey, reciben ataques de los capitalinos como queriendo hacer menos el juego entre los de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la pandilla del Monterrey, siendo esto una auténtica estupidez; pero igual hacen los regiomontanos que por sentirse los «muy muy», califican a los de la Cooperativa Cruz Azul, por “albañiles” o porque no tienen estadio. Claro, no hay nadie que no le vaya al América que no se preste en un momento de su vida para querer fastidiar a las gloriosas y poderosísimas águilas. Vale la pena subrayar que el equipo de Coapa es el de mayor número de campeonatos en México (si le digo que no le voy al Ame, no me va a creer ¿verdad?).

En fin, el problema de la intolerancia desafortunadamente no es nuevo en México, quizás las autoridades de salud, así como educativas, no deberían esperar cada 16 de noviembre para celebrar el Día Internacional para la Tolerancia.

Que si la minifalda o el escote, pero nadie habla del respeto a la forma de vestir; que si el aborto, legal o clandestino, pero quién se preocupa por evitar que lleguen a ese momento. Hoy el clásico de clásicos, mañana el clásico del norte o el tapatío; también existe el clásico tamaulipeco.

Antes solo eran la política y la religioyn los temas “prohibidos en una reunión”, por ahora ya te permitiste ser dominado por la intolerancia.

