T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

LA ECONOMÍA DEL PAÍS, “SE TAMBALEA”: LERA

POR LA EVIDENTE desaceleración económica que priva en México, dada la caída de la producción, el empleo y la renuncia del ex Secretario de Hacienda Carlos Urzúa, nuestro país, “se encuentra ante una compleja adversidad financiera”, basado esto, en los indicadores de la macro y micro economía, cuya cuestión es altamente preocupante, entre los economistas e integrantes del sector privado, no solo de la capital Victoria, sino también de toda le geografía nacional, porque el esquema económico que se vislumbra a corto y mediano plazo, viene a confirmar que, “México no va por el camino apropiado”, para tener una sólida economía, aspecto que mucha falta nos hace, para que el país, logre importantes objetivos financieros a nivel nacional e internacional.

AL SEÑALAR lo anterior, el destacado economista victorense e investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Lic. Jorge Alfredo Lera Mejía, subraya que, “al no haber solidez en los referidos preceptos financieros”, México estaría cayendo en una clara recesión económica, motivo por el cual los economistas del país, no ven que, en este nuevo régimen gubernamental, puedan lograrse las metas deseadas en cuanto a producción, empleos e inversiones, partiendo de que, “al no haber una sólida economía”, México no tendría los avances financieros que, son los que hacen falta, para que tengamos aquí, más inversión nacional y extranjera y de esta forma, “alcanzar en materia laboral”, los empleos que demanda la sociedad nacional y con ello, consolidar las derramas económicas, que los sectores empresariales del mundo, puedan traer al país. Y “vean a México, como un polo opcional de crecimiento”.

PERO lamentablemente, al surgir la inesperada renuncia del ex Secretario de Hacienda CARLOS URZUA, “las reacciones de los economistas tamaulipecos, no se dejaron esperar”, al considerar estos que, la dimisión del titular de la SHCP, es un claro reflejo de que, “la economía mexicana, no va en la justa dimensión financiera”, puntualizando Lera Mejía que, “Urzúa, es la única persona honesta y voz autorizada para hacer entrar en razón al presidente y es quien pudiera dar una pauta económica real de cómo va el país”, desde el inicio de este nuevo gobierno. Aludiendo incluso que, el Lic. Urzúa, es quien en su punto de vista, “daba al gobierno federal cierta estabilidad y certidumbre económica”, a pesar de la crisis que prevalece a nivel mundial.

POR ESTA esencial razón, el prestigiado economista e investigador Universitario Jorge Alfredo Lera Mejía, dijo que, el ex Secretario de Hacienda Carlos Urzúa, en su responsabilidad “ya había dado resultados de muy alto valor financiero”, al lograr buenos ingresos, pero además “no generar endeudamiento público”, mostrando un manejo financiero extraordinario, apuntando que, “donde si hubo extrema critica, fue en los egresos”, por cuyo tema, “los mercados y la Iniciativa privada”, reaccionaron en contra de la forma de gobernar del Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque incluso, “ya se contempla la caída del peso” y con ello, “puedan presentarse extremos riesgos financieros” los que por obviedad, serían de enorme agravio para los mexicanos, cuya cuestión, repito, conduciría al país, hacia los que antes dije “una aguda recesión económica”, como con acierto, lo patentiza el economista victorense. Y de cuyo detalle, no se tiene la menor duda.

LERA MEJÍA, también explica con precisión que, el actual gobierno de México, desde el inicio de actividades, ha obrado por hacer a un lado a Marcelo Ebrard y a Carlos Urzúa, porque ambos, “son de los que no hacen todo lo que diga el Presidente”, porque son de los que tienen amplios criterios y saben conducirse. Y por ello, considero acertado lo expresado por el Lic. Jorge Alfredo Lera de que, con la salida de Urzúa, se está yendo “el lado más estable y creíble del nuevo sistema gubernamental”. Y por ello, “México está en crisis” y eso confirma que, el país de “Ipso Facto” va que vuela hacia una situación financiera de muy clara complejidad, la que, naturalmente, podría degenerar en complicaciones económicas no garatas para los mexicanos, lo que, a mi juicio, podría ser de funestas consecuencias financieras”.

AHORA BIEN, Arturo Herrera nuevo Secretario de Hacienda, por lo que aduce el también Doctor en economía Jorge Lera Mejía, tiene tres momentos difíciles con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. El primero, fue porque a este señor desde la Sub-secretaria de Hacienda, se le ocurrió la fenomenal e inaudita idea de “volver a cobrar a tenencia y uso de vehículos”, un impuesto por cierto ilegal, la otra fue cuando dijo que el Aeropuerto de santa Lucia y la refinería de “dos Bocas”, no eran viables. Y por estas tres torpezas, fue objeto del regaño de parte de AMLO. Y entre otras cosas este señor, se rumoraba, que, era el esposo de la Coordinadora del SAT en el país, con lo que se confirma que el nepotismo o “conflicto de interés” (corrupción) ya predominan en este nuevo gobierno federal, pese a que López Obrador, se cansó diciendo todo el tiempo que, nada de eso sucedería y ya lo estamos viendo. Que lamentable ¿verdad?. Y si a Arturo Herrera le apodan “el Mago”, es quizás porque, “todo lo que agarra lo desaparece”, eso aducen. Pero en fin veremos que, torpezas más consumará este nuevo Secretario de Hacienda.

PARA CONCLUIR, es elemental apuntar que, quienes conocen al ahora ex secretario de Hacienda Carlos Urzúa, consideran que, “la salida de este economista de muy alta envergadura honesta y profesional”, coinciden en que, “México, podría ir de mal en peor”, porque se le está yendo al gobierno federal “lo bueno que tenía en sus filas”. Y por esta razón, se puede tener la seguridad de que, lo que, “ERA LA ESPERANZA DE MÉXICO”, está convirtiéndose “EN LA DESESPERANZA DE LOS MEXICANOS” y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”, porque si analizamos de manera profunda este interesante tema, llegaremos a la conclusión de que, “de la realidad a la adversidad financiera”, hay un enorme trecho. Y eso ya se viene observando, con el mal actuar de AMLO, quien desde sus tres campañas: Pregonó que, “combatiría la corrupción y la impunidad” y ahora, en este tenor Andrés Manuel, “está obrando en total sentido opuesto”, lo que nos lleva a pensar que, “ahora tenemos un mal gobierno”, porque no repunta o no despega y, al no tener una economía sólida, el panorama financiero del país, se vislumbra incierto. ¿Ud que opina?. Y además, les diré que, el ex Secretario de Hacienda Carlos Urzúa, fue maestro “del Mago” Arturo Herrera y también de la ahora Secretaria de Economía, de apellido Márquez.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]