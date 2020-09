Dialogando

La esperanza de Tamaulipas

Por Roberto Olvera Pérez

Abierto el proceso electoral del próximo año por parte de las autoridades electorales locales, conforme avanza el reloj político en Tamaulipas y a pesar de la situación crítica que se vive en materia de salud, los hilos del poder siguen moviéndose tanto a nivel estatal como federal en busca de los mejores hombres y mujeres que puedan contender en el próximo proceso electoral, en donde habrá de renovarse diputados federales, locales, alcaldes y en el 2022 la gubernatura.

Y en el caso específico de la gubernatura por ahí se manejan ya varios nombres, principalmente de la oposición, veamos:

Según un columnista nacional por los morenos los que más suenan hasta este momento son: el tampiqueño Rodolfo González Valderrama, actualmente Director General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación, un hombre muy cercano al Presidente López Obrador, y que según afirman acuerda directamente los asuntos más importantes con el número uno del país.

Y según analistas, es un hombre de los muy pocos que no está “quemado” en política, que le ha cumplido al Presidente y que sería cuestión de tiempo para que MORENA lo nombrará como candidato de unidad a la gubernatura de nuestro Estado.

Lo único que en nuestra opinión observamos y que no le estaría haciendo un bien, es un hombre que anda muy pegado con él, usted habrá de conocerlo o ha escuchado de él y seguramente no tendrá las mejores referencias, por lo que creemos que tarde o temprano habrá de sacudírselo como Secretario Particular, asistente o consejero principal. No sabemos cuál sea su papel pero de que anda muy cerquita de González Valderrama lo está. Conocedores de la rectitud de Rodolfo, llegado el momento, tendrá que hacerlo a un lado, pues se trata de sumar, no de restar y él susodicho al que nos referimos no es bien visto en amplios sectores de la sociedad tamaulipeca. Usted amable lector sabrá a quien me refiero y después les diremos de quien se trata.

Y si las cosas para MORENA se llegaran a complicar, anote usted al Dr. Francisco Chavira Martínez, otro hombre muy cercano al tampiqueño González Valderrama, y si fuera poco también muy cercano a AMLO, pues hay que recordar que el rector de la UNT fue el fundador de MORENA en Tamaulipas, cuando nadie creía en el proyecto que a la postre llevó al “Peje” a la Presidencia de la República.

Como decíamos en un principio, sería cuestión de tiempo para cualquiera de estos dos personajes pueda darle una fuerte batalla al panismo en nuestra entidad, porque también habrá que reconocer que el gobernador de los vientos de cambio en Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tiene un proyecto y personajes con la fuerza suficiente para contender o para continuar pintado de azul y blanco el territorio tamaulipeco.

En síntesis, hasta el momento la oposición morenista tendrá a sólo dos personajes con la capacidad y la fuerza suficiente para gobernar Tamaulipas. Veremos y diremos si realmente son como ya les llaman muchos a Rodolfo y a Chavira: “La esperanza de Tamaulipas”.

NOTAS CORTAS

1.- Así va el COVID-19 en Tamaulipas. Durante la jornada de este sábado, la entidad sumó 146 nuevos casos de COVID-19 y 15 fallecimientos, que aunque proyecten una tendencia descendente sigue siendo fundamental extremar medidas de prevención para evitar un repunte de la enfermedad.

Así lo dio a conocer la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa quien informó que a la fecha la cifra oficial asciende a 27,878 positivos acumulados, de los cuales 23,609 se han recuperado y 2,178 han fallecido.

Detalló que los nuevos casos se presentaron en los siguientes municipios: Aldama, Altamira, Madero, Tampico, Matamoros, Tula, Nuevo Laredo, Valle hermoso, Reynosa, El Mante, Rio Bravo, Victoria y san Fernando.

La titular de la SST pidió atender las medidas preventivas, prácticas de higiene y sana distancia en todos los lugares públicos y privados, como son el lavado frecuente de manos, el estornudo de etiqueta, evitar saludar de mano, abrazo o beso, no tocarse la cara con las manos sucias y utilizar cubrebocas, principalmente.

2.- Por cierto, hay una inconformidad generalizada en todo el país por la reducción en los presupuestos a los Estados que se presentó en el Presupuesto de Ingresos para ejercer en el año 2021. Y esto afectará también a los municipios obviamente. La Alianza Federalista de Gobernadores planea reunirse con el Secretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez, e incluso con el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador. “La vida no se acaba”, dijo Arturo, una afirmación poca alentadora para lo que viene.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.