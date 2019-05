AGENDA POLÍTICA

Por. Juan Antonio Lerma

* La estatura política de Sonia Mayorga

* Exitoso inicio de la Feria El Mante 2019

* Protección Civil de Xicoténcatl da resultados

Ciertamente, la líder cañera de la CNC en el Mante y actual candidata del Partido Acción Nacional (PAN), SONIA MAYORGA LÓPEZ no es especialmente alta. Quienes han coincidido con ella en persona saben que es de una estatura ni muy alta, ni muy baja. Sin embargo, en las imágenes y videos que se publican en redes sociales y medios de comunicación sobre sus recorridos, visitas y actos de campaña por todo el Distrito 17, que comprende El Mante y González parece una gigante que camina sobre multitudes que la aclaman.

Hay que destacar que, desde el inicio del proyecto, su equipo responsable de comunicación y de redes sociales ha jugado un papel relevante en cuanto a las estrategias empleadas para posicionar a su candidata. Hoy por hoy, SONIA MAYORGA es la favorita en sondeos y encuestas. Su proyecto creció y su triunfo electoral ya nadie lo frena, producto de su programa electoral, basado en compromisos y propuestas reales.

Actualmente, hemos visto como a través del Facebook, específicamente en la cuenta de SONIA MAYORGA LÓPEZ, los seguidores de la candidata panista a la diputación local han podido dar seguimiento a los momentos más importantes de su campaña. Diariamente se suben a su perfil decenas de fotografías y vídeos que la muestran recorriendo ejidos, rancherías y colonias, tanto del Mante como de González, rodeado de gente, siempre dispuesta a dar la mano a quien se la tienda. Rápidamente las imágenes se acompañan de miles de “me gusta”, felicitaciones a la candidata y reiterados “vamos con todo a ganar”. Las críticas hacia este gran proyecto del Cambio Hacía Adelante del PAN han pasado inadvertidas dado a que desde el inicio de la campaña se optó por ganarse primeramente la confianza ciudadana, sin caer en guerra de ataques, ni dimes ni diretes ni de descalificaciones con el resto de los candidatos. Aquí, cada quien realiza su campaña política de acuerdo a su capacidad, visión e inteligencia.

El equipo político de SONIA MAYORGA ha optado por la realización de una campaña de propuestas, de compromisos; una campaña de altura y penetrante hacia el electorado regional de la zona cañera más importante de Tamaulipas. Se ha realizado hasta ahora una exitosa campaña de comunicación eficaz y con mensajes claros hacia el electorado.

La misma sociedad, reconoce que ven a la candidata del PAN por todas partes, con el agregado del destacado trabajo territorial y de promoción que realizan diversos grupos internos del PAN, así como también el propio partido, un partido político actualmente con una amplia base social, integrado por ciudadanos trabajadores y comprometidos que están en todos los sectores poblacionales de los municipios que integran este Distrito Local Electoral como es el 17- Mante- González, mismos ciudadanos que estarán contribuyendo a la construcción de la representación colectiva de una SONIA MAYORGA LÓPEZ triunfadora.

Y es que a la victoria a la que aspira llegar la candidata del PAN a la diputación local Mante- González no debe representar desde ya- para quienes lo quieran ver así, una derrota para los otros candidatos, ya que SONIA desde su liderazgo en el sector cañero y como se ha visto en su equipo de campaña, es una mujer incluyente, que en estos momentos visita casa por casa y que recorre comunidades y colonias con una campaña propositiva y de propuestas que buscan llevar a mejores condiciones la vida de las familias del Mante y de González. Tan exitosa va su campaña que hay quienes le ven tamaños para competir por la presidencia municipal en próximos procesos electorales, pero seguramente la dirigente cañera no se distrae en este tipo de asuntos, pues sabe que no son tiempos para pensar en esa posibilidad y que el reto actual es ganar la Diputación Local. Puede ser que el hecho de que esté arriba en sondeos y encuestas a muchos candidatos no les guste, pero hasta el momento es lo que hay. Una campaña con una gran responsabilidad de involucrar a la sociedad en general para hacer de la elección del 2 de junio próximo, la reafirmación de un cambio hacia adelante.

DEL ARCHIVERO…

A propósito del proceso electoral, tenemos que el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que de los 347 mil 821 ciudadanos insaculados para participar como funcionarios de casilla, solo 74 mil aceptaron ser los receptores de los votos durante la jornada electoral que se celebrará el 2 de junio en Tamaulipas.

La vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE en Tamaulipas, PATRICIA EUGENIA NAVARRO MONCADA reconoció que una vez más, como ocurre en cada proceso electoral, hubo muchas dificultades para convencer a los ciudadanos de participar como funcionarios de casilla, pero recordó que el pasado 7 de febrero el INE realizó el primer sorteo o insaculación del 13 por ciento del listado nominal para los ciudadanos que nacieron en los meses de julio y agosto, de los cuales 347 mil fueron elegidos, por lo que capacitadores y supervisores electorales salieron a la calle logrando convencer solo a 74 mil de ellos.

En otros temas, le comentamos que todo un éxito, han resultado estos primeros días de la Feria el Mante 2019, donde cientos de familias han podido disfrutar de conciertos, juegos mecánicos, exposiciones, entre muchas otras atracciones que se estarán desarrollando en los terrenos de la feria hasta el próximo 12 del presente mes.

Acompañado de su esposa, CORAL FENTANES MAYORGA, así como por miembros del Cabildo, y directivos del comité ferial que encabeza CLEMENTE VÁZQUEZ ORTIZ, y de invitados especiales, el alcalde de Mante, JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS dio la bienvenida a los asistentes y ante un nutrido teatro del pueblo, dio por inaugurada la Feria de los mantenses, mientras los espectaculares juegos pirotécnicos iluminaban la noche del cielo, para que inmediatamente después diera inicio al show musical de los grupos invitados a este gran evento.

La excelente respuesta y el espectáculo musical hasta ahora son muestra de que la actual administración municipal encabezada por el alcalde MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS tiene la visión de traer espectáculos diferentes y de calidad, para el disfrute y la sana convivencia para las familias del Mante y de la región, eventos que seguramente se seguirán realizando los próximos años, pues hay que recordar que en El Mante ya tenía tiempo sin que se hicieran este tipo de eventos, que ahora fueron rescatados por la actual administración municipal.

Pasamos a otro municipio para informarles que, en Xicoténcatl, la alcaldesa NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ se ha rodeado sin duda de un excelente equipo de trabajo que sabe dar resultados.

Lo anterior sucede tanto en la Secretaría del Ayuntamiento, así como en Tesorería, Obras Públicas y muchas otras áreas donde el trabajo a favor de las familias de este municipio, pero también de visitantes y de turistas ha quedado plasmado.

Se reconoció también el trabajo que Protección Civil ha realizado en este municipio durante el evento de la feria, así como también de la protección y auxilio que se les brinda a los turistas y visitantes durante la Semana Mayor y periodos vacacionales.

Elementos de protección civil de Xicoténcatl participan en la elaboración de manuales de prevención y autoprotección, así como en la gestión integral de riesgos.

Protección Civil es un área de la administración municipal que da resultados, pero donde se previene cualquier situación que pueda poner en riesgo a las familias de Xicoténcatl.

