LA FALTA DE COMITES MUNICIPALES, ESTRUCTURA Y BUENAS CAMPAÑAS FUE PARTE DE LA DERROTA DE MORENA

SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-LA FALTA DE COMITÉS MUNICIPALES, ESTRUCTURA Y BUENAS CAMPAÑAS FUE PARTE DE LA DERROTA DE MORENA

En Matamoros, el presidente del comité local del PRI, GERARDO DE LA CRUZ, lanzó un documento donde reconocen que se presentaron irregularidades en el proceso electoral del dos de junio y a la vez reconocieron sus candidatos que les son adversas las condiciones de triunfo.

Mientras que el dirigente local del pri y que las irregularidades fueron denunciadas en tiempo y forma ante la autoridad electoral competente.

ASI MISMO, manifestó el dirigente que seguirán trabajando activamente en el fortalecimiento de su partid revolucionario institucional reconociendo el esfuerzo de IRMA CASTILLO, LUPE REYES Y HECTOR SILVA SANTOS como sus candidatos en los distritos de Matamoros asi como de ROSI PECINA en el distrito nueve que comprende parte del sur del municipio de Matamoros.

La asociación comunicadores unidos por medio de su consejo directivo local, logró reunirse en el pasado proceso electoral con la mayoría de los candidatos de los diferentes partidos políticos de los distritos 4, 5, 6, 7 y 8.

ANTE LA INEXISTENCIA de comités municipales de MORENA, aunque algunos se autonombran dirigentes municipales de un comité que no existe, vendrá la renovación a fondo y la limpia que necesita el partido para quitar la franquicia que se dicen tener algunos como grupos sectarios sin dejar avanzar al partido rumbo al fortalecimiento y posicionamiento estatal.

LA FALTA DE ESTRUCTUR de territorio, economía y defensa electoral, fueron factores decisivos para electoralmente cortar de tajo cualquier insistencia de triunfo en todos los distritos electorales y en donde se logró avanzar, hoy son una oposición que deberán fortalecerla.

HUBO CANDIDATOS como en Rio Bravo, donde ya habiendo participado en contiendas anteriores se exigió fuera la misma persona con la que han participado quien apareciera en la boleta y ahí está el desastre electoral de nueva cuenta, esos errores ya deben ser considerados asi como su egolatría que no los llevó a nada además de la arrogancia del esposo de la candidata FRANCISCA CASTRO.

EL PARTIDO POLITICO MORENA, no tiene dueño, no tiene grupos sectarios para que sea secuestrado por unos cuantos, asi no se avanza.

Algo que tendrán que atender de inmediato los dirigentes nacionales y estatales además de la sustitución del presidente del consejo político del partido en Tamaulipas tras el lamentable deceso de JOSE ANTONIO LEAL DORIA, el pasado domingo por la mañana y que desde este espacio hacemos un paréntesis para enviar nuestro abrazo fraterno a su esposa e hijos además de familiares y compañeros de su partido y quien perdió la lucha contra aun cáncer en la ciudad de Monterrey.

Siendo despedido a su última morada este inicio de semana en la capital del estado y lo que lamentaron directivos, así como su presidente del comité ejecutivo estatal de MORENA, PROFR. ENRIQUE TORRES MENDOZA.

Y EN LO QUE TOCA a la asociación de COMUNICADORES UNIDOS A.C., Y que, Con la finalidad de conocer más de los candidatos a diputados locales en el pasado proceso electoral, sobre sus propuestas legislativas asi como de su plataforma político electoral rumbo al congreso del estado.

Personajes de muchos años dentro de la política, asi como personajes con su primera incursión en una posición de elección popular tuvimos la oportunidad de participar en cada uno de los encuentros con los abanderados de los diferentes partidos políticos.

PODEMOS INFORMARLE que los candidatos del partido acción nacional, MORENA y movimiento ciudadano, fueron los que menos participación tuvieron o aceptaron reunirse con los integrantes de la asociación de COMUNICADORES UNIDOS a excepción de algunos que si lo hicieron.

DIRECTIVOS DE la asociación asi como invitados especiales, calificaron de positiva la disposición de la mayoría de los candidatos mas no asi de algunos de los equipos de campaña electoral que no atendieron la invitación a este encuentro con comunicadores de diferentes medios de información de la región.

ASI TAMBIEN le comento que el grupo UNIDOS POR MORENA RIO BRAVO, con el fin de Fortalecer y abrir los espacios a simpatizantes de MORENA es un compromiso de esta organización y de los principios de la participación política que tienen.

Dirigentes de este organismo, dieron la bienvenida al integrarse a los comités de base social de UNIDOS POR MORENA RIO BRAVO en El ejido Santa Apolonia que ha rendido protesta en días pasados y que preside ADOLFO GARZA.

Y EN OTRO ASUNTO los partidos verde, del trabajo y PRD, quedan sin registro estatal para participar en la próxima contienda electoral, lo que simplifica las condiciones de participación política y la búsqueda de personajes que actúan como dirigentes o representantes para sumarse a los partidos existentes que serán MORENA, PAN, PMC Y PRI.

MARCOS CRUZ delegado del comité nacional de MORENA, dijo que solicitarían la revisión en el distrito X y XII voto por voto y casilla por casilla por una gran duda que existe de triunfo por parte del PAN sobre MORENA.

Y SEÑALÓ QUE SERAN una digna oposición firme y critica para señalar lo que este mal y lo que esté bien para los tamaulipecos y de esta manera acabar con la impunidad y la corrupción.

POR CIERTO, en la circunstancia que se presentó al fallecer este dos de junio JOSE ANTONIO LEAL DORIA como candidato a diputado local plurinominal por MORENA, ROQUE HERNANDEZ CARDENAS es quien asumirá la posición como titular de este escaño.

JOSE ANTONIO LEAL DORIA, fue militante del PRD, Partido de la Revolución Democrática, candidato a alcalde en su municipio natal, Hidalgo, Tamaulipas.

Además, abogado de profesión y consejero estatal y local del PRD, delegado nacional y estatal además en el 2004 fue presidente del comité ejecutivo estatal del PRD en Tamaulipas y candidato a diputado local por ese mismo partido además de su participación en la asociación ganadera local de Hidalgo.

Posteriormente, fue militante fundador de MORENA y presidente del consejo político del mismo partido hasta su deceso para este inicio de semana traído su cuerpo a su natal Tamaulipas fue despedido a su última morada en la capital del estado de Tamaulipas.

Y EN LA AGENDA DEL delegado federal del gobierno de la República, el reynosense JOSE RAMON GOMEZ LEAL, procedió a la Entrega de Pensión de Bienestar del gobierno federal para el Adulto Mayor, por Discapacidad y Becas, en su visita al Ejido Alfredo V. Bonfil (Periquitos).

Prosiguiendo con las acciones que realiza el gobierno de la república que titula ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, llevando a cabo la cuarta transformación a todos los rincones del país.

LAMENTO en este espacio el deceso de DON EUSEBIO GARCIA, padre de nuestro amigo ex alcalde de Rio Bravo y ex tesorero municipal, DON OTHONIEL GARCIA SALINAS a quien al igual que a su familia, le envio nuestro abrazo solidario y deseos por una pronta resignación.

Hacemos un espacio para recordar en su primer aniversario luctuoso al amigo periodista FRANCISCO HERRERA CASTRO el pasado 1 de junio a quien siempre recordaremos en este espacio.

