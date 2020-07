Los Urracos.

LA FAMILIA ES PRIMERO.

¿Sentarán a EPN en el banquillo de los acusados?

Álvaro Barrientos buscaría ser candidato.

Alcalde de Matamoros y los filtros sanitarios.

Por Jaime Luis Soto.

La familia es primero. Y en esa tesitura hay quienes pronostican que, tras los señalamientos que pudiera hacerle EMILIO LOZOYA al expresidente ENRIQUE PEÑA NIETO, este podría ser sentado al menos en el banquillo de los acusados y, en un hecho inédito, pisar posiblemente el fresco bote.

Otro factor que pudiera influir para que EPN sea puesto a juicio son las elecciones del 2021 donde se desatarán los demonios y se librará una épica batalla…

Y es que la llegada a México del exdirector de PEMEX para enfrentar los cargos que se le acusan ha generado una ola de especulaciones de todo tipo, colores y sabores como, por ejemplo, que llegó a un presunto acuerdo con el Gobierno Federal para soltar la sopa a cambio de una sanción menos severa y que no se toque a su familia.

Remember que, según las versiones oficiales, LOZOYA involucró a su esposa, madre y hermana para realizar transacciones, como la compra de bienes inmuebles, con los presuntos sobornos que recibió cuando era director de PEMEX.

En julio del 2019, la Fiscalía General de la República liberó órdenes de aprehensión en contra de LOZOYA y de sus familiares. Y a principios de febrero lo detuvieron en España y se comenzó con el proceso para su extradición.

Ya en México, se presume que LOZOYA comenzará a hablar a cambio de que no se le apliquen sanciones muy severas y ya no se siga molestando a su familia. Será harto interesante saber qué va a decir de su exjefe y de otros altos funcionarios del gobierno anterior.

En caso de que LOZOYA embarre a PEÑA NIETO, ¿procederá el gobierno de la Cuarta Transformación en contra del expresidente…?

Todo puede pasar. No olvidemos que el próximo año son las elecciones más grandes y MORENA no querrá perder gubernaturas pero, sobretodo, la mayoría en la Cámara de Diputados. Sus líderes han reconocido que al no ir AMLO en las boletas les puede restar bastantes votos.

Entonces, un golpe mediático espectacular es lo que podría necesitar MORENA y el Gobierno Federal.

Y desde esa perspectiva, no se descarta sentar en el banquillo de los acusados a PEÑA NIETO. Es una papa muy caliente sin lugar a dudas.

¿Se animará a hacerlo la 4T…?

Mientras que el dirigente estatal del PAN en Tamaulipas, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN exigió un cambio de estrategia del Gobierno Federal para enfrentar la pandemia del covid-19. En su opinión, repartir culpas no arregla la difícil situación por la que atraviesa nuestro país.

EL CACHORRO –como le dicen sus cuates- lamentó que en México se siga incrementando los casos de coronavirus y que ya nos ubiquemos a nivel mundial como uno de los países con mayor muertes por la pandemia.

Insistió, desde su punto de vista, que la Federación debe de hacer a un lado las excusas y aplicar estrategias efectivas para disminuir las defunciones por el covid-19.

En Matamoros, el alcalde MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ dijo que a través de una videoconferencia sostuvo un diálogo con el Mayor de Brownsville TREY MENDEZ para que en la frontera de esa ciudad texana se instale un filtro sanitario y se restrinja el acceso de ciudadanos americanos hacia territorio nacional.

La idea es exhortar a los ciudadanos americanos que no tengan nada esencial que hacer en Matamoros a que se abstengan de cruzar la frontera para así prevenir posibles contagios de coronavirus.

En esa ciudad fronteriza se reportan alrededor de 2 mil casos positivos de covid-19, ante ello el profesor LÓPEZ HERNÁNDEZ reiteró que se seguirán aplicando todas las medidas preventivas de salud posibles para detener el avance del virus entre la población.

Por su parte, el Secretario de Administración en el Estado, JESÚS ALBERTO SALAZAR ANZALDÚA confirmó que este 17 de julio inician las vacaciones oficiales de la burocracia estatal para retornar a sus labores el 2 de agosto.

Un punto importantísimo que abordó SALAZAR ANZALDÚA es que los burócratas estatales tomen conciencia de que estas vacaciones de verano son diferentes a causa de la pandemia del coronavirus por lo que se les está haciendo la recomendación de cuidar su salud y la de sus seres queridos en este asueto.

Una de esas recomendaciones es quedarse en casa y no salir a la calle a menos que sea estrictamente necesario, con cubrebocas y guardando la sana distancia.

En Ciudad Victoria, el Subsecretario de Bienestar Social, ÁLVARO BARRIENTOS BARRÓN trae ganas de aparecer en las boletas del 2021. Fuera de su horario laboral se le ha visto en las colonias populares apoyando a las familias más necesitadas.

El joven funcionario trae buen rating. Veremos si el PAN lo toma en cuenta…

