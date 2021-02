RELOJ POLITICO

POR JO*MAR

TIC TAC

LA FGR PIDE DESAFUERO DEL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS CABEZA DE VACA.

COALICION MORENA PT DARAN A CONOCER EL 27 DE MARZO NOMBRES DE CANDIDATOS.

La Fiscalía General de la Republica solicito a la cámara de diputados iniciar un juicio de procedencia contra el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, por la probable comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La solicitud ante la cámara de para el desafuero del gobernador tiene su origen en una investigación conjunta del Ministerio Público Federal y la Unidad de Inteligencia de la secretaria de Hacienda.

Esta noche, el coordinador de Morena, IGNACIO MIER, informo que fue comunicado de la petición de la fiscalía.

Los representantes sociales “presentaron escrito de solicitud de procedencia, en contra del C. FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, actual gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas; en el escrito establecen como causas de la solicitud, la probable comisión de delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada” señala el documento.

La solicitud será ratificada el jueves por la Fiscalía General de la Republica ante la cámara de diputados.

En sesión de la cámara de diputados donde se analizaba la aprobación de la ley de la Industria eléctrica enviada por el Ejecutivo Federal, cuando fue leída por el presidente de Morena, la solicitud presentada por la FGR.

La noticia del gobierno federal causo una bomba política de megatones en Tamaulipas cuando está en pleno proceso electoral para elegir alcaldes, diputados federales y congreso estatal.

Que significa esto que es un duro golpe político al cabecesismo en tiempos electorales.

Este puede ser el inicio del desafuero del gobernador de Tamaulipas. Falta ver que hasta donde llega la investigación de la FGR.

En otro orden de ideas,

La coalición de Movimiento de Regeneración nacional (MORENA) y el Partido del Trabajo (PT) nombrara a sus candidatos hasta el 27 de marzo, porque aún no tienen resultados de las encuestas internas, informo el coordinador Estatal en Tamaulipas, ALEJANDRO CENICEROS MARTINEZ.

Por lo tanto, hasta el momento no se tiene certeza de quienes serán los candidatos de dicha alianza.

El líder estatal detallo que la coalición nominada “Juntos aremos historia”, buscara a los mejores cuadros que busquen continuar con la llamada cuarta transformación.

“Vamos en 21 distritos estatales en coalición Morena y en 41 municipios en coalición, donde esperamos resultados y la aceptación de la gente”, comento.

Mientras tanto el delegado especial de Morena en Tamaulipas LUCIO ERNESTO PALACIOS CORDERO, termino su primera vuelta en Tamaulipas en su labor de auscultación de los aspirantes a los puestos de elección como son presidentes municipales, diputados locales, síndicos y regidores.

El delegado especial para el proceso ya visto los municipios del norte, centro y sur de Tamaulipas y se espera dar la segunda vuelta la cual será definitiva para la selección de los aspirantes a candidatos.

En lo que concierne a Reynosa siguen los aspirantes esperando la fecha del 27 de marzo en que se darán a conocer quiénes serán los candidatos que van por la coalición Juntos aremos historia.

En otro tema, por cierto, anoche mismo el gobernador del Estado FRANCISO GARCIA CABEZA DE VACA, dio respuesta a la acusación de la FGR y esto subió a su cuenta de twitter “Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no ay delito. Se orquesta una embestida política. Esperare a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello.

Cambio de tema, no cabe duda los candidatos del PAN son de piel muy delgada y se incomodan y se enojan cuando son criticados por periodistas como el caso del periodista Matamoros ALEJANDRO MARES BERRONES, que fue acusado por la candidata a la presidencia municipal IVETT BERMEA VAZQUEZ, ante las autoridades del IETAM, por una publicación que ofendió a la precandidata.

El periodista acusado tuvo que ir a ciudad Victoria ante autoridades del IETAM, a comprobar que su publicación en nada la agrede y si al contrario él es víctima de persecución y amordazamiento de parte de IVETT.

Todavía no es candidata y ya se metió en problemas atentando con la libertad de expresión.

Estos políticos panistas en verdad que son muy delicados.

TIC TAC nada puede ganarle al reloj. POR AI NOS ENCONTRAREMOS.

