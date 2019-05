RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

La fiesta privada de un alcalde con el trío los Dandys

Es falso que todos los candidatos a diputados locales del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ganarán la elección del próximo 2 de Junio, como lo afirmó en Tamaulipas, la dirigente nacional de este instituto político, Yeidckol Polevnsky.

No se hará realidad su dicho, porque sus candidatos provienen de una imposición, de la antidemocracia, del “dedazo” y del autoritarismo, pero además son aspirantes incultos, insípidos, mentirosos y carentes de servicio hacia la gente, así como también, van al juego electoral con una militancia dividida, enardecida y decepcionada por tanta cochinada perpetrada por los líderes morenistas y tolerada por ella, por lo que no cuentan con elementos para obtener el voto y alzarse con el triunfo electoral.

Pelevnsky, visitó reciente Matamoros, Tamaulipas, donde lanzó un montón de acusaciones, sin pruebas, con el fi n de ganar votos y hacer creer a los tamaulipecos que los funcionarios morenistas son los mejores servidores públicos, cuando es toralmente falso, ya que a la fecha, su política implementada ha generado más pobreza, marginación, desestabilización económica, mayor inseguridad pública, más muertes, injusticias, desempleo y violaciones a la Ley Electoral, al no respetar la veda electoral.

La pandilla morenista, durante años, ha utilizado como bandera la acusación para ganar votos, pero sin pruebas para desprestigiar al enemigo político y por consecuencia lograr adeptos y votos y los tamaulipecos no deben hacer caso de sus falsedades, pues sólo buscan el poder público, para satisfacer caprichos personales y de grupo.

Yeidckol, vivió en carne propia el desprecio de hasta su propia militancia durante su visita a los municipios del sur y norte de Tamaulipas, al no escuchar sus discursos, porque saben que dice puras mentiras. La abandonaron, la dejaron con su montón de lambiscones y barberos, lo cual evidencia que el Partido MORENA, enfrenta problemas graves que les repercutirá a los candidatos, por eso y otras acciones de escándalo y negativas, no ganarán en todos los distritos del Estado, como ella lo asegura.

La dama es ilusa, irresponsable y falsa y merece la respectiva sanción de la autoridad electoral, al no presentar información que sustente o compruebe su afirmación de que las encuestas que se han realizado indican que todos los candidatos de Morena ganarán las elecciones del 2 de Junio.

No dijo qué empresas hicieron esa encuesta, qué criterios se aplicaron para hacer la encuesta, cuántos ciudadanos fueron entrevistados, entre otros elementos que se aplican para este tipo de trabajo, por lo que está muy claro que con mentiras, como siempre lo hacen, tratan de ganar una elección.

La líder morenistas, debería normar su boca o si suelta mucho la lengua para decir un montón de falsedades tiene que presentar pruebas y si no lo hace y sigue acusando, sin fundamento, es conveniente que en su contra actúe el brazo de la justicia, pues el este es juego sucio que debe sancionarse hasta con la aplicación de procesos penales y con ello se demuestre que en Tamaulipas se le aplica la ley a los antidemocráticos e infractores del marco jurídico.

Por las tantas cochinadas que se han perpetrado al interior de Morena en Tamaulipas, este instituto no ganará ser mayoría en el Congreso de Tamaulipas. El control del Poder Legislativo del Estado, lo seguirá teniendo el PAN, al jugar este instituto con mejores candidatos, mientras que el PRI, se mantendrá como segunda fuerza política, sino para el baile vamos.

La dirigente mirenista, no cuenta con elementos suficientes para afirmar que sus candidatos van a ganar, sus abanderados están en la lona, el pueblo no los acepa, porque no los conoce, provienen d el “dedazo” de la antidemocracia o imposición,

Si cree la señora Yeidckol, que con una política de desprestigio va a ganar votos, está equivocada, porque los tamaulipecos, demandan resultados y el Gobierno Federal Morenista, no los ha dado, ya que gasolina sigue siendo cara, los precios de los servicios públicos van a la alza, los salarios son bajos y la comida es cada día inalcanzable, por lo que la Cuarta Transformación está fallando y las consecuencias las pagarán los candidatos a puestos de elección popular de Morena,

Dijo que su partido, es diferente a otros, “porque nosotros buscamos el cambio verdadero”, solamente que el cambio sea para perjudicar al pueblo, estaría en lo cierto, porque la gente, no ha visto esa transformación, al segyir con problemas para sobrevivir y co9n sed de justicia.

Del nuevo Gobierno Federal, no hay beneficios, puro rollo presidencial, puras propuestas que no ofrecen bienstar, puras ocurrencias qu4e no arrojan resultados y no se reflejan en los hogares de los mexicanos, puras promesas de combate a la corrupción, es más de lo mismo, no hay ningún cambio, los ciudadanos no seguimos igual de jodidos, estamos peores.

Lo cierto, es que los candidatos de Morena, buscan el poder público para mejorar sus condiciones económicas, no para servir a la gente. Buscan el puesto para ganar un buen sueldo, sin desuitarlo. Su interés, no es resolver las necesidades de la gente, sino tener poder para enriquecerse. Así lo demostrarán los pocos diputados morenistas que lleguen al Congreso y hay pruebas de ello, porque hay ediles morenistas que están en el poder y ya se olvidaron de la población, al no cumplir co las promesas que les hicieron.

La autoridad electoral y de combate a la corrupción, deberían vigilar de cerquita a los ediles morenistas, pues no están respetando la veda electoral junto con su dirigente nacional partidista Yeidckol, la cual sólo vino a Tamaulipas, ha hacer acusaciones que seguramente no podría comprobar.

En lugar de venir a Tamaulipas, a buscar el voto electoral para sus candidatos a base de mentira, lo que debería hacer la líder nacional morenista, es exigir trabajo a los representantes del Gobierno Federal en esta entidad, porque dedican, tiempo y esfuerzo a actividades políticas. No están cumpliendo con su chamba y desde hace meses cobran sin trabajar.. En las delegaciones federales priva el desorden y la improductividad y existen un montón de problemas del ámbito federal que no hay quien los atienda y resuelva.

Cambiando de tema, el alcalde de de Ocampo Jesús Ávalos Puente y el Tesorero municipal Alfredo Budarth, fueron denunciados de utilizar dinero público, para armar una fiesta privada con el trío “Los DANDYS”, luego de culminar este grupo su actuación en la explanada de la Presidencia Municipal, donde se ofreció un convivio a las mamás.

Lo anterior se denunció a través de un video en redes sociales, en donde se observa a los funcionarios disfrutando de la música de dicho grupo.

La fiesta se llevó a cabo en la casa del Tesorero Municipal, a donde acudieron la directora del DIF Municipal, e, director de Catastro, el director de Obras Públicas, la titular del Instituto de la Mujer y el Secretario Particular del Presidente Municipal.

El pretexto fue que un integrante de la familia del Tesorero cumplía años. El funcionario se llevó al trío después de su presentación en el festival dl Día de las Madres..

Es necesario sean investigados, para constatar que los servicios de dicho grupo fueron pagados con dinero de su bolsa y que lo comprueben que así lo hicieron. De no ser así es necesario se reúnan las pruebas suficientes y se presente la denuncia ante las autoridades correspondientes, para que se les finquen responsabilidades, pues sería un delito si usaron recursos económicos públicos para pagar los servicios del grupo en una fiesta privada.

El alcalde Jesús Ávalos Puente, sí tiene dinero para “hacer una fiesta fifi”, pero no para ayudar con una receta médica a la gente pobre. Reúne recursos para hacer fiestas privadas con grupos musicales caros, pero no tiene capacidad para resolver la falta de agua, el problema de recolección de basura y la inseguridad pública.

La población exige saber quién pagó las horas extras de música y con qué dinero, porque si utilizaron recursos públicos, sería un delito que tiene que castigarse.

En otro asunto, los ciudadanos deberían alistar su credencial de elector para que acuda a cumplir con su deber cívico de votar por el candidato que más le convenga. En esta elección del 2 de Junio, se elegirán nuevos diputados del Congreso de Tamaulipas. Es conveniente que las autoridades gubernamentales, implementen operativos de vigilancia en todas las casillas, con el fin de brindar permanente vigilancia y protección a los votantes.

Si existe eficiente seguridad pública, se brindarán las garantías de protección para que los electores salgan con plena libertad y tranquilidad a depositar su voto.

El dato: A los aficionados al juego electoral sucio y violatorio de la ley debe castigárseles hasta con cárcel, con el fin de garantizar el pleno respeto a la democracia.

Correo: jrdelasota@hotmail.com