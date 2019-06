HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

LA “GARCÍA DE ARELLANO 2019” ENGALANÓ A LAS LETRAS TAMAULIPECAS

La verdad es que lo ocurrido ayer en el Congreso de Tamaulipas, cuando el Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, impuso la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano 2019” a la Maestra reynosense, Diana del Carmen Guardiola Sáenz, fue una sesión solemne con muchas lecturas, más allá del propio protocolo de imposición de la presea y el cumplimiento del reglamento respectivo.

Me parece que la ceremonia cumplió, y en demasía, con las expectativas de quienes asistimos al Salón de Plenos del Congreso de Tamaulipas. El presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado neolaredense, Glafiro Salinas Mendiola, y su equipo de trabajo, llevaron a cabo una labor en donde se cuidó hasta el más mínimo detalle

Y si alguna duda hubo sobre quien fue galardonada este año con la presea, después de escuchar su discurso, me quedó muy claro porque la maestra Sáenz Guardiola estaba donde estaba.

El Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca llegó puntual a la cita y después de escuchar del diputado Salinas Mendiola la semblanza de la galardonada, impuso la medalla a quien, entre otras virtudes, ha cursado tres maestrías y está por terminar su doctorado en temas relacionados con las letras y la lingüística.

Así de claro lo dijo Glafiro: “La Maestra Guardiola, a través de sus grandes aportaciones en el ámbito de la Lingüística y la Literatura, ha dado a conocer al mundo de lo que son capaces las mujeres tamaulipecas”.

Además, el legislador neolaredense destacó que la galardonada “ha hecho también importantes contribuciones en el fomento de la lectura, a sabiendas de que estas dos habilidades –leer por hábito y escribir con corrección– son pilares fundamentales para construir una sociedad más culta y preparada”.

La Maestra Diana del Carmen Sáenz Guardiola posee un vasto historial de publicaciones, artículos y productos didácticos. Es, sin duda, lo que en mi pueblo llamarían un estuche de sorpresas, que fue reconocido por el Congreso y el pueblo de Tamaulipas por sus contribuciones a la sociedad del conocimiento no sólo en Tamaulipas y México, sino en en toda Hispanoamérica.

Glafiro Salinas Mendiola concluyó su intervención señalando que se debe reconocer la gran trayectoria de la galardonada en el campo de la lingüística y la literatura a través de los méritos y reconocimientos “logrados como investigadora y promotora de nuestro idioma, por medio de conferencias, talleres, cursos, publicaciones de libros y de otras publicaciones, en donde promueve ingeniosas metodologías, que constituyen una herramienta eficaz en el uso cotidiano y formal del español a cientos de personas en nuestro país y en el extranjero”.

Después de recibir la medalla y el reconocimiento correspondiente, la maestra Diana del Carmen Sáenz Guardiola ofreció un discurso a los asistentes, y ahí habló sobre una verdad que cada vez se hace más evidente: “a la gente no le gusta leer, lee cosas muy banales o muy poco y sin atención”, dijo la especialista en letras al tiempo de señalar que si bien la educación no es la panacea para resolver todos los problemas de nuestro país, “hay que leer y prepararse”. Y en ello, la Maestra Sáenz Guardiola tiene toda la razón, porque ser ignorantes por ausencia de pensamiento crítico significa que nos convertimos en partidarios o cómplices de toda clase de injusticias.

Y fue más allá. Dio un dato que me parece es muy relevante. Dijo que en México hay un rezago de 50 años en la lectura, pero que no somos el único caso y aseguró que este escenario también se ve en otros países. Y por lo pronto esta información a las autoridades educativas no les motiva a nada. Y un simple ejemplo. La actual generación ya no trabaja la caligrafía, lo que es criminal, por decir lo menos, debido a que la lectura y la escritura van de la mano. Y si tenemos una mala escritura, ya podrá usted imaginarse lo demás.

Sáenz Guardiola habló de congruencia al expresar que los padres queremos que los niños hagan lo que los papás no hacemos, refiriéndose a la lectura. Y remarcó: tiene que haber una congruencia porque no toda la culpa la tienen los maestros ni el sistema educativo.

Al hablar sobre el significado personal del galardón que le otorgó el Congreso del Estado, la lingüista señaló que este logro no es, de ninguna manera, “un mérito propio realmente, sino la suma de muchas personas que han estado a mi alrededor, maestros, familia y tengo que ser sincera, es un trabajo de equipo”.

Por su parte, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que Guardiola Sáenz “es una gran mujer, orgullo tamaulipeco y por qué no decir, lo tengo que presumir, orgullo de mi tierra, Reynosa” y expresó el orgullo por esta mujer distinguida “que pone en alto el nombre de México, pero sobre todo que resalta el orgullo de ser tamaulipeca”.

Así que bien por el Congreso de Tamaulipas. Esta medalla es una herramienta que logra sacar lo mejor de nosotros porque en nuestra entidad hay hombres y mujeres valiosos, muy valiosos, que merecen ser conocidos en todo Tamaulipas. Bien por el esfuerzo.

1. Quien hoy hizo el ridículo fue el gerente de la COMAPA de Victoria, Humberto Calderón Zúñiga, quien ofreció una conferencia de prensa este jueves por la mañana para explicar el desorden que traen en las instalaciones del organismo y que están afectando a la sociedad victorense toda. Con hoy son seis días sin agua y hubo más fallas que dejaron sin servicio, nuevamente, a más de 35 colonias de la capital de Tamaulipas.

El caso es que cuando un compañero le preguntó si le reportaba a su cuñado, Arturo Soto o al alcalde Xicoténcatl González Uresti se salió por la tangente y sólo balbuceó que él rendía cuentas al Presidente del Consejo de Administración. Lo que no dijo fue si era el presidente de hecho o el presidente de derecho.

De inmediato su jefe de prensa, Alan Machuca, se atravesó y paró la rueda de prensa “porque el gerente tenía mucho trabajo” y lo sacó de la sala de juntas. Y ahí todavía, me parece que correr de los compañeros de la prensa fue un acto de cobardía del irresponsable gerente del organismo, quien ya no siente lo duro sino lo tupido y en las mesas de café de la capital de Tamaulipas y en los mentideros políticos las apuestas que se cruzan dan como seguro que en horas Humberto Calderón Zúñiga tenga que renunciar ante las fuertes presiones que no le permiten dar una.

2. Hoy, muy temprano, la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, twitteó un mensaje donde explicaba a los damnificados de la tromba del lunes y martes, que desde el 6 de marzo el cabildo aprobó un “pluvial” (me imagino que se debe referir a un dren pluvial), para el Paseo de las Flores.

Dice la chihuahuense que terminando las lluvias. (me imagino a partir del 30 de noviembre cuando termina la temporada de lluvias) empezará su construcción. Pero la perla negra de este mensaje de Maki es que asegura que “Dios se nos adelantó”, por lo que ahora más de uno señala a Dios y ya andan pensando demandarlo -a Dios- por daños y perjuicios.

Pero por la tarde, Maki había desaparecido el twett de su cuenta, como por arte de magia, para que la raza no se diera cuenta de su pifia – sólo una más. Ni como ayudarla. Maki no da una y no deja ayudar, orientar o como usted le quiera llamar. El problema de Maki es que su ambición es terrible, a tal grado de pasar por sobre quien se le ponga enfrente, incluso tratándose del propio Dios. ¿Cómo la ve?

Por cierto, esta tarde el Gobierno Federal, a petición del Gobierno del Estado, declaro a Reynosa zona de emergencia y con esta declaratoria empezarán a fluir los recursos para apoyar a los damnificados. No lo hizo Maki, ¿eh? Ya sabe usted que a esta señora le gusta colgarse milagros de otros, o como dicen en mi pueblo, le encanta caravanear con sombrero ajeno.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX.