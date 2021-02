T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“La gente quiere hechos, no pantomimas”

X.-Y QUIEREN GENTE SERIA, RESPONSABLE Y NO VIVIDORES….!

LO QUE los Morenos aspirantes a cargos de elección popular “a plata limpia” deben entender, es que, “la gente quiere resultados y no más pantomimas”, como la que, sin pena alguna, vinieron a hacer a Reynosa el pasado sábado en conocido hotel de la localidad, porque en honor a la verdad, “la mayoría de los cartuchos quemados” de Morena, “no trajeron nada nuevo” y eso en nada sorprende, porque los tamaulipecos, ya saben que los Diputados Federales de MORENA, “son unos genuinos irresponsables”, por lo indiferente que han sido con la gente que le dio el voto. Y eso “aunque no lo crean”, las familias inconformes, no pasarán por alto el indigno e irremediable comportamiento, adoptado por “la gavilla de diputados aduladores del Presidente López Obrador”.

LO ANTERIOR, es porque los Diputados Federales y locales que “andan tras el hueso de roer”, buscan que Mario Delegado Carrillo “los palomee” o les dé el visto bueno para alcanzar la nominación oficial de Morena, para convertirse en candidatos e intervenir en la elección del próximo 6 de junio, cuya decisión, sin lugar a dudas no está en manos del líder nacional de Morena, sino en “la venía que defina” Ricardo Monreal Ávila, porque este perverso Senador, aunque lo duden “es el poder tras el trono”.

¿QUE VINIERON hacer los Morenos?, la respuesta fue nada, porque en primer lugar “la reunión se desarrolló a puerta cerrada” y, no permitieron el acceso a los medios, pero eso sí, “saliendo de la penosa reunión cumbre”, cada uno de los diputados federales y locales dieron su punto de vista, (pero no hubo nada nuevo, ni favorable), porque únicamente, hablaron “de la unidad” en el Partido, “una unidad que ni ellos la creen”, porque a cómo observamos el panorama interno en este gremio, “andan como perros y gatos” arañándose y rasgándose la vestiduras con todo y eso, no lo decimos nosotros, sino las mismas gentes de este partido, “las que no están de acuerdo” en que los mismos actores reprobados, “sean los favorecidos con las candidaturas”,

PARA ELLO, quiero decirles que, “el merolico” Diputado Federal Armando Zertuche Zuani, desatado como siempre, habló de que “Morena es la esperanza de México”, soltando incluso una sarta de falacias más ante los medios. Igualmente, el presunto huachicolero Rigoberto “Rigo” Ramos Ordoñez, quien por su parte se mantiene aferrado, “subrayando ser la mejor oferta”, para ser alcalde por Reynosa. Pero en la cruda realidad, este dueto nada bueno le han aportado a la sociedad reynosense y por esta razón, “la gente los rechaza y repudia” y por ende, Rigo y Zertuche, deben entender que “el sol no se puede tapar con un dedo”. Considerando muchos militantes de Morena que, como mejores opciones para la alcaldía de Reynosa, serían el Licenciado en derecho Marcelo Olán Mendoza y el Lic. Giovanni Barrios, los que con seriedad y respeto ante la población reynosense, “buscan la Presidencia Municipal, bajo las siglas del Partido guinda. Y ya se han registrado como pre candidatos.

LO MERAMENTE inconcebible es que, “la reunión cumbre de los Morenos” en Reynosa, “fue todo un fracaso”, porque los ahí reunidos que, vinieron de otras parte del Estado, “tampoco le abonaron algo productivo a Morena”, porque todos los legisladores federales y locales, andan en la misma sintonía de “colgarse de la popularidad del Presidente”, pero de trabajo de bienestar, gestionado por ellos para la gente, NADA. Todo porque estos funcionaros de Morena, se la pasan adulando el trabajo de López Obrador y por esta fundamental razón, tengan la plena seguridad de que “Morena para la siguiente ronda electoral”, saldrá con la cola entre las extremidades inferiores. Y sino “pal baile vamos”.

Y SI HABLAMOS del también Diputado Federal Erasmo González Robledo, “este se la pasa de presuntuoso”, porque tiene mucha cercanía con el Senador de Morena Ricardo Monreal Ávila y con el propio Presidente AMLO, pero, repito y reitero que, “eso no aporta nada favorable de la gente que lo eligió a través del voto” y por eso González Robledo, allá en Madero y Altamira es ampliamente repudiado, porque ya no regreso con la gente. Lo mismo sucede con la Diputada Olga Sosa, cuya dama, que tiene la representación por Tampico, tampoco ha hecho nada por el bienestar social de las familias de aquella región de la zona conurbada del sur de Tamaulipas.

ASÍ ES QUE, la reunión de Morena del sábado pasado, “de cumbre no tuvo nada”, porque solo fue una plática de los que quieren seguir cobrando en el Congreso de la Unión y del Estado, detalle por el cual a varios de los mencionados aspirantes, “no se les cumplirán sus sueños y deseos” de seguir cobrando en “las ubres presupuestales”. Pero en fin, habremos de ver que sucederá. Y eso la gente lo habrá de decidir, porque las familias están convencidas de que Morena, en la cruda realidad, “no es la esperanza de México”, porque los “gandallas diputados Morenos”, a los pueblos, no le han servido para nada.

Por hoy es todo y hasta mañana.

