AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

La grandeza de Tamaulipas

Alcaldes deben cumplir compromisos

Enemigos internos y externos del PAN

Contra lo que desde hace tiempo realizan los adversarios políticos del actual Gobierno del Estado, que encabeza FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, en el sentido de que en esta entidad no se avanza, que no hay proyectos de desarrollo ni voluntad para hacer progresar las diferentes regiones de Tamaulipas, la realidad es que se trabaja al respecto, y no solo eso, sino que el propio mandatario estatal en sus giras de trabajo viene exhortando a los alcaldes no solamente de su partido, el PAN sino también a los de otros institutos políticos a unir esfuerzos, junto con el nuevo Gobierno Federal de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR que entrará en funciones el próximo 1 de diciembre del año en curso a fin de lograr una mejor calidad de vida para todas las familias de esta entidad.

Y es que es bien característico lo que identifica no solamente a la gente del norte, centro y sur del Estado. La grandeza de Tamaulipas no es obra exclusiva de los gobernantes o de autoridad alguna. Es, de siempre, la suma de voluntades de un pueblo trabajador, que no claudica ante las adversidades.

Durante la gira de trabajo que en días pasados el mandatario tamaulipeco realizó por Ocampo y Gómez Farías, fue muy claro con los alcaldes JESÚS PUENTE y PACO LÓPEZ. Les aseguró que tendrán todo el respaldo de su administración para que estos dos municipios y a la región cañera les vaya más que bien con el impulso de importantes proyectos turísticos, carreteras y otras importantes acciones que habrán de detonar en un verdadero desarrollo regional.

De tal manera, que estos dos alcaldes panista CHUY y PACO, deben de dejarse de tonterías y ponerse a gobernar, pero más que eso, a trabajar de verdad a favor de sus respectivos pueblos.

En Gómez Farías, el mandatario, de entrada, se comprometió a impulsar un proyecto costoso para beneficiar a ocho comunidades rurales que han padecido problemas por la falta de agua potable, ya que dependen de la Comapa Mante, pero la idea del proyecto es llevar agua del área de la poza azul a las comunidades de la zona baja de ese municipio enclavado en la sierra.

Es un compromiso que hizo el alcalde FRANCISCO LÓPEZ en campaña, pero el Gobernador se comprometió en apoyarlo con la finalidad de cumplirles a las familias que habitan en la zona baja de Gómez Farías y donde por años han padecido este problema por la escasez de agua potable.

A refrendar el compromiso con las familias que apoyaron el proyecto de alternancia de los vientos de cambio, GARCÍA CABEZA DE VACA dijo que se hablará con la Comisión Nacional del Agua para que permita aplicar esa importante inversión de recursos y hacer el proyecto una realidad, ya que el tema de aguas nacionales depende del Gobierno Federal, pero seguramente habrá buena voluntad porque se le meterán recursos y a resolver un problema que tiene muchos años.

Y como parte del compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias de Gómez Farías, el mandatario resaltó otro importante proyecto con el que se apoyará al gobierno local como lo es en el renglón de turismo, específicamente en lo ecológico, “es una tierra bendecida tierra por Dios, se dice por ahí, y se dice bien, qué es lo que se necesita para llegar al Cielo, pues pasar por Gómez Farías, por eso vamos apoyar a este municipio, y sí, hay cuatro entradas, cuatro grandes puertas para llegar al Cielo, por Llera, por Jaumave, por Ocampo, pero sin temor a equivocarme, el área y la puerta más importante para llegar a la biosfera del Cielo es precisamente Gómez Farías y le queremos apoyar mucho a eso, para que llegue mucho turista, para que la derrama económica se genere aquí (Gómez Farías), y como lo mencioné hace días en Ocampo, esto tiene un propósito importante que es el impulso del turismo ecológico, pero es una arma de dos filos y se los voy a decir por qué, porque si bien es cierto estamos convencidos que al impulsar el turismo va a generar un desarrollo muy importante, también puede estar en riesgo el que se contamine una de las áreas naturales protegidas más importantes no solamente de Tamaulipas y de México sino del mundo que es la biosfera del Cielo, es ahí donde yo le he pedido a mi tocayo (al alcalde Francisco de Gómez Farías) que nos eche la mano en mantener limpia toda esta zona, especialmente el área de aquí de Gómez Farías porque es un área único tocayo, te he pedido PACO, que mantengamos muy limpia esa zona porque necesitamos traer el turismo, es una cuestión de hacerle ver a las personas que lo visitan, pero en especialmente a aquellos que la cuidan, a aquellos que traen un beneficio económico que nadie va a cuidar esta zona mejor que nosotros, en pocas palabras nadie quiere más esta tierra que nosotros mismos, nosotros que la conocemos, nosotros que vivimos en ella, nosotros que hemos padecido de diferentes circunstancias aquellos que la hemos defendido día a día, pero a aquellos que la queremos y queremos heredársela a las futuras generaciones. Entonces que no les quede la menor duda que por parte del Gobierno del Estado va a llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias para impulsar el desarrollo turístico aquí en esta zona”, les dejó en claro el gobernador.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, les mencionó también en su discurso que otro proyecto muy grande- “en el cual estoy interesado en hacerlo realidad, ya que mi gobierno ha puesto mucho énfasis y que gobiernos anteriores lo dieron a conocer, pero nunca se llevó a cabo, que tiene que ver con la carretera Mante- Ocampo- Tula o Tula- Ocampo- Mante. Muchos se podrán preguntar, bueno y nosotros qué tenemos que ver, nosotros donde escribimos, pues déjenme decirles que si esa carretera si logramos construirla porque es una gestión que estamos haciendo con el Gobierno Federal va a ver una conectividad directa desde el bajío, empezando con San Luis Potosí capital, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, sería la ruta más corta de toda esa industria hacia Altamira, y saben qué, tendrían que pasar por esta zona y a donde creen que querrán ir a visitar, precisamente aquí a Gómez Farías, a la Biosfera del Cielo y tendríamos un impulso, un desarrollo económico y turístico muy importante, por eso es que le estamos apostando, pero una vez que podamos concretar ese proyecto que es prioridad de mi gobierno, también tenemos que tener la capacidad de dar los servicios que la gente se merece. Hay mucha gente que va a empezar a venir de nueva cuenta a esta zona, porque como ya se los dije, es una zona muy privilegiada, pero hay que prepararnos para ello, hay que darles un buen trato a la gente, hay que mantener limpia toda esta zona, hay que cuidar nuestros mantos acuíferos porque nadie los va a cuidar por nosotros porque son nuestros, de los tamaulipecos y es ahí, donde yo les pido que trabajemos de la mano sociedad en gobierno municipal, el Gobierno del Estado y el nuevo Gobierno Federal que ya lo platicado hemos acordado que vamos a trabajar con un solo propósito; impulsar el desarrollo y bienestar de las familias de Gómez Farías y de Tamaulipas.

Por cierto, en este sentido, es cierto que normalmente siempre existirán quienes no comulguen ni estén de acuerdo en la forma de trabajar de cada gobierno, mucho muchos con las ideas y proyectos que se emprendan para bien de la gente, lo peor de todo es que al interior del Partido Acción Nacional, instituto político en el poder estatal y local existen los militantes “incómodos” que de alguna manera expresan en lo personal o en sus cuentes de redes sociales sus incongruencias.

Me ha llamado poderosamente la atención la actitud de un militante del PAN en el Mante, al cual conozco desde hace muchos años: BERNARDINO ORTEGA CERVANTES, a quien se le conoce “BERNA”.

Lo mismo, lo he visto apoyando a políticos del PRI, que de su propio partido, el PAN. Lo recuerdo bien con el ex alcalde PABLO ALBERTO GONZÁLEZ LEÓN y con el ex candidato fallido a la alcaldía, RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL.

Trabajó por muchos para la Secretaría General de Gobierno, incluso para el último gobernador del PRI, EGIDIO TORRE CANTÚ.

Cuando entró el gobierno panista, BERNA fue despedido. Desde entonces su actitud no ha sido un tanto abierta en cuanto a crítica se refiere, pero si ha mostrado sus críticas e inconformidades, incluso en sus cuentas de redes sociales sobre la forma en la que se conducen, tanto el Gobierno del Estado como el gobierno local que encabeza MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS.

Desconozco si actualmente trabaje o colabore para algún medio de comunicación o para algún poderoso político, pero llama la atención que se involucre en escándalos y pleitos no solamente con los gobiernos sino también con la directiva de su propio partido, el PAN, en cual presume una militancia de años.

EL BERNA, en campaña cuestionó la planilla de quienes eran los candidatos a síndicos y regidores, postulados por su partido. Hoy son autoridad, lo mismo que su partido político, pero aun así, les lanza críticas y señalamientos que le han provocado discusiones con la directiva local, situaciones que se han ventilado hasta en el Facebook, cuando supuestamente, en el PAN, dicen que la “ropa sucia” de debe de lavar en casa.

Este escribano en lo personal, considera que el buen “BERNA” está en todo su derecho de ejercer una libre expresión, pero con críticas constructivas y no, destructivas que afecten a su partido político, si es que de verdad valora sus años de militancia.

Ante todo debe de prevalecer la prudencia, la cordura y la congruencia, pues como ciudadano lo he visto apoyando a otros políticos contrarios a los de su organización política, incluso trabajó como agente de la Secretaría General de Gobierno para administraciones priistas.

Entonces, qué credibilidad puede tener cuando cuestiona o crítica el trabajo de una dirigencia de su partido o a funcionarios y gobernantes del mismo.

Y como bien le han sugerido sus compañeros de partido, que la ropa sucia se lave en la sede de su partido y no, en los pasillos de la presidencia municipal.

RICARDO NÁJERA, en su calidad de dirigente local del PAN está también en su derecho de seguir desempeñando su función. Tiene sus adversarios políticos como para andar lidiando con su propia militancia.

lerma2002@hotmail.com

lermavillegas2002@hotmail.com