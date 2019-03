La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

LA GUBERNATURA DE PUEBLA SERÁ PARA EL PRI O MORENA

Son siete en total los aspirantes que quieren contender por la gubernatura de Puebla con la bandera del Partido Acción Nacional, en las elecciones que habrán de llevarse a cabo el domingo 2 de junio.

Lo lamentable del caso para nosotros como analistas políticos a ninguno de los siete les vemos ni de lejos ni de cerca la estatura del virtual candidato de MORENA, Miguel Barbosa Huerta, que para nosotros sin ser santo de nuestra devoción es el enemigo a vencer por parte del PRI y el PAN el día de la jornada electoral.

Los siete panistas que ya se registraron ante el comité ejecutivo estatal del Partido Acción Nacional son Francisco Frayle García, que por cierto fue el primero en anotarse; luego tenemos a Ana Teresa Aranda, la que renunció a su militancia de 16 años en octubre del 2015 en medio de acusaciones de persecusión política que atribuyó al entonces gobernador del estado, Rafael Moreno Valle.

Otro aspirante es Sulpicio Marcelino Perea Marín, del que no hay información pública. Otro que también ya se registró porque también quiere queso es el ex alcalde de Puebla,Luis Paredes Moctezuma, el que salió de la vida pública al arribar al poder el morenovallismo. Pero se registró a pesar de haber sido expulsado del PAN en el 2005, por supuestas anomalías en su gobierno como presidente municipal.

El quinto de los siete es Inés Saturnino Ponce, que fuera presidente municipal de Tecamachalco del 2014 al 2018. Al que por cierto dos regidoras lo acusaron de violencia política de género, e incluso Martha Erika Alonso y el partido le llamaron la atención por actos de misoginia.

El sexto es Guillermo Velázquez, considerado como panista tradicional, es otro de los que se registraron, el que en su tiempo se deslindó del ex operador político de Moreno Valle. Eukid Castañón. La que vendría a ser la número siete en la ex diputada federal Blanca Jiménez, la que por cierto acudió a registrarse acompañada de sus hijos para entregar la documentación requerida para su registro.

Por el lado del Partido Revolucionario Institucional el candidato a gobernador del estado de puebla ya es el ingeniero agrónomo de la Universidad Autónoma de Chapingo, El que a los 60 años “que anda pisando” es actualmente el delegado estatal de la SAGARPA, ha sido diputado federal dos veces y director fundador del Centro Internacional de Agricultura Tropical y Seguridad Alimentaria, además de haber ocupado el cargo de Secretario de Seguridad Alimentaria de la CNC.

Con los antecedentes que llegaron hasta nuestra Sala de Prensa, del ingeniero agrónomo, Alberto Jiménez Merino, que le lleva 10 años de edad al candidato de MORENA, Miguel Barbosa Huerta, sin quitarle ni ponerle creemos que la pelea por la gubernatura de Puebla va a ser entre ambos, porque de los siete aspirantes del PAN no se hace uno, prueba de ello es que en ese partido aún no tienen candidato.

Por cierto Miguel Barbosa anda ya bien chiflado porque cree que va a ganar la gubernatura de Puebla y asegura incluso que es “el político mejor posicionado, mejor aceptado y no solo de MORENA sino de todos los partidos y lo digo sin arrogancia”.

“La gente sabe el papel que cada quien llevó en las pasadas elecciones, los hechos lamentables no limpian el papel que cada quien jugó; me siento sin mancha alguna para poder participar, por eso estoy aquí, la gente con su opinión me ha favorecido”, remarcó.

La que no se midió ahora fue la senadora de MORENA, Eva Galaz, la que al salir en defensa de su compañero de bancada, Armando Guadiana, llamó “retrasados mentales” a los periodistas cuando le preguntaron al senador sobre del presunto conflicto de interés entre sus empresas mineras y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por la compra de carbón.

Eva Galaz tomó del brazo a su compañero y paisano, para caminar en sentido contrario de donde se encontraban los reporteros y fué entonces cuando les dijo : “ya, ya, parecen retrasados mentales”, lo que a decir verdad a nosotros como periodistas no nos sorprende, ya que esa es la línea de la izquierda..

El Gobierno de Tamaulipas desplegó a partir de ayer viernes el plan “Unidos por Tamaulipas”, el que incluye acciones de pavimentación, bacheo, alumbrado, servicios de limpieza en las calles y avenidas, además de reforestación, rehabilitación de espacios públicos para la convivencia en 13 municipios de la entidad. El objetivo es atender las principales necesidades de zonas con alta marginación social.

El gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, remarcó que “Unidos por Tamaulipas” es un programa que permitirá dar identidad, sentido de pertenencia, pero sobretodo recuperar el orgullo de ser tamaulipecos.

“Hice ésta compromiso de ampliar éste programa a todo el estado; en la primera etapa iniciamos el programa en 13 municipios de nuestro estado, que son Altamira, González, Madero, Mante, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso y Victoria y continuará ejerciéndose en Reynosa.

Como quien dice el mandatario estatal le va a dar una manita de gato al estado y bien que la necesita ya que en algunos municipios los alcaldes ni para atrás ni para adelante, como en el caso específico de Ciudad Victoria donde al alcalde Xicoténcatl González Uresti le quedo grande todo, no nada más la silla, pero le vale madres porque el se pone a bailar zumba donde ve que hay público, que le reconozca su gracia. Por Dios quién hizo alcalde a este señor; el peor que ha tenido la capital del estado, que vergüenza para el partido que lo postuló.

Vaya sorpresa que ha dado a muchos de los “morenos” el otrora cabeza del grupo de los llamados autodefensas, José Manuel Mireles, el que sin pensarla dos veces se subió al barco de MORENA, pero, pero, pero, a escasos tres meses y 20 días de haber asumido el poder éste nuevo partido, de izquierda por cierto, ya se desengañó y calificó de decepcionante la Administración de AMLO, haciendo hincapié en que no hubo un verdadero cambio como en realidad se planteaba.

Es más de lo mismo e incluso peor, dijo, ya que no se han cumplido las promesas que se hiciéron. Otro que también dijo estar decepcionado de López Obrador es el abogado hijo de Luis Donaldo Colosio.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, acaba de descubrir que los penales del país están marcados por la corrupción. pero, pero, pero, creemos que ahora ya no debemos de preocuparnos ya que el nuevo gobierno ya dijo que en éstos seis años va a acabar con la corrupción que venimos arrastrando los mexicas desde hace más de 500 años. Bueno todo es cuestión de creer o no creer.

Murió el ingeniero Fernando Páez de León, lo conocimos como vocero de la SARH, que luego se convirtió en SAGARPA donde fungió como secretario técnico de la dependencia, de donde pasó a la CONAGUA. El gran amigo de todos los periodistas perdió la vida en un trágico accidente carretero, en el que hubo otro muerto no identificado hasta ahora y también resultó lesionado de gravedad el delegado de la Comisión Nacional del Agua. Descanse en paz nuestro gran amigo, ya está con Dios. .

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx