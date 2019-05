HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

LA HISTORIA DE YEIDCKOL Y “EL PERRO PANTORRILLERO”

Este fin de semana que recién terminó, estuvo por tierras tamaulipecas la dirigente nacional en funciones del Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, Yeidckol Polevnsky, quien finalmente cumplió y aterrizó en tierras cuerudas para reunirse con su militancia y sus candidatos.

Y en todas las reuniones, Yeidckol habló de muchas cosas, pero hubo un común denominador: Alejandro Rojas Díaz Durán. Era obvio que el tema que habría de salir en los diferentes encuentros de la dirigente morenista eran su posición con respecto a la lucha fratricida que se está librando al interior de ese partido, entre ella y el Senador Ricardo Monreal, por ver quien, finalmente, se queda, con el control absoluto del partido y la joya de la corona: la candidatura a la presidencia de la república en 2024.

Y no podemos perder de vista que el escudero de Monreal, Alejandro Rojas Díaz Durán, es el encargado de recorrer el país para quejarse de Yeidckol, para denunciarla por todo, buscando atraer los reflectores y ser el dirigente nacional de MORENA en lugar de la Polevnsky para finales de año, lo que se ve difícil, muy difícil que suceda, porque la cercanía ni la confianza de Yeidckol con el líder moral del morenismo, no la tiene Rojas Díaz Durán. Sin embargo y aunque el perro pantorrillero no hace nada, como da lata.

El caso es que Yeidckol, ante la militancia, se quejó de que ella sabe que “anda por aquí uno de esos que les gusta dar mucha lata. Y les voy a decir que uno que lo conoce bien, del partido del que viene, me dijo: siempre ha sido así, él se dedica a eso, es como un perro, es un perro pantorrillero, porque nada más muerde la pantorrilla y no hace nada más. Entonces, ese es un perro pantorrillero”, refiriéndose a Alejandro Rojas Díaz Durán, quien por cierto le tira a todos a ver a quien le pega.

Polvensky dijo que ella participó en la construcción del partido –MORENA-, lo que costó mucho trabajo y con mucha pasión, emoción, compromiso y entrega “hicimos este partido”. La dirigente aseguró que ahora que ya está posicionado MORENA, que ya llegaron al poder, que ya lo tienen, ahora quieren venir “quesque a presidirlo –refiriéndose nuevamente a Rojas Díaz Durán-. Pués fíjense que no”. Y es que así es Alejandro. Si fue en el estado de México, prácticamente lo sacaron en vilo en las elecciones locales de 2017. Y lo mismo está haciendo en Puebla y en Baja California.

Rojas Díaz Durán es lo que se llama en el argot “ave de tempestades”. Se faja con todos. Yeidckol asumió que lo importante es escoger al enemigo. Si el enemigo es muy chiquito y le poner dos “sapes” y lo dejas tendido te acusan de abusivo. Y yo no quiero que digan que “que abusiva”. Y para qué, entonces, lo hacen víctima. Mejor que siga –Alejandro Rojas Díaz Durán – diciendo tonterías y enojado con nuestros candidatos.

Polevnsky dijo que el orden de los factores si altera el producto porque Rojas Díaz Durán siempre anda diciendo que él es “senador suplente”, lo que no es correcto cuando lo correcto es que Alejandro Rojas Díaz Durán es un “suplente de senador” que es muy diferente, él no es senador es un suplente. Pero a él –a Rojas Díaz Durán -le gusta andar engañando a todos.

Y el resultado de esta lucha intestina al interior de MORENA, tendrá un impacto real en la elección del próximo dos de junio y en los resultados del partido marrón. Ya lo verá Usted querido lector

1. Esta tarde miles de panistas se reunieron en el Parque Olímpico de Matamoros para caminar junto con los candidatos a las diputaciones locales y acompañados por el Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Francisco “Kiko” Elozondo. Con la convocatoria se demostró el respaldo de los panistas hacia sus candidatos. Ivette Bermea, Verónica Salazar Vázquez y Héctor Escobar Salazar.

Y como se espera que esa respuesta que se tuvo hoy en Matamoros sea la misma que haya el dos de junio en todo el estado, pues ya sabrá Usted querido lector lo contenta que está la dirigencia panista como resultado de un buen trabajo.

