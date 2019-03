RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

La incompetencia del Gobierno Federal

Tal parece que en Tamaulipas no existen representantes del Gobierno Federal, pues los asuntos que le competen a la Federación, no están siendo atendidos y mucho menos resueltos, por lo que de no intervenir podría desatarse un estallido social que generaría el cierre masivo de dependencias federales y el bloqueo de más carreteras, así como plantones, marchas y manifestaciones de protesta que impediría el desarrollo de las diversas actividades.

Por ejemplo, tienen en estos momentos el grave problema de la desaparición de 22 migrantes centroamericanos en el municipio de San Federando, Tamaulipas. Este es un asunto de su competencia que de inmediato debería resolver de manera coordinada con las autoridades locales, pero a la fecha no tienen información ni mucho menos ubicación de los extranjeros.

Los funcionarios federales, solo presentan justificaciones, argumentos, excusas, mentiras y acusaciones para no cumplir con su responsabilidad de resolver los problemas que se presentan en sociedad, es más tal parece que su objetivo es que se amplíen las adversidades, al evidenciar que gozan con los problemas que enfrenta la gente. Esto es de comentario, porque no se ve por ningún lado sus intenciones de atender la problemática social.

Otro ejemplo, de la irresponsabilidad de los funcionarios federales, es dejar crecer las manifestaciones y platones de protesta que vienen realizando productores agropecuarios de varios municipios de Tamaulipas, porque les cimplicaron y cortaron el presupuesto de inversión para producir el campo.

Tal parase que a los titulares de las Secretarías de Gobernación, Agricultura y de Hacienda, no les interesa que los productores inconformes cierren las carreteras en Tamaulipas y otros Estados del País y se observa que mucho menos les importa que los grandes empresarios e industriales pierdan mucho dinero por no poder transportar su mercancía, principalmente al vecino país de Estados Unidos y se vayan de esta entidad.

Evidencia lo anterior, debido que campesinos y otros productores del campo han bloqueado en varias ocasiones la carretera Victoria- San Fernando para protestar por no pagarles los adeudos pendientes y aplicarles complicados requisitos para los apoyos a las actividades productivas, sin embargo, ningún funcionario ni representante del Gobierno Federal en Tamaulipas, les ha resuelto sus demandas.

Los productores inconformes decidieron extender las acciones de protesta, cerrando no una, sino varias carreteras y de ser necesario, amenazaron con tomar las delegaciones federales, para exigir al Gobierno de la República y su Cuarta Transformación, atiende las necesidades de los ciudadanos, de la gente que se mantiene de las actividades productivas, de la población pobre, de los humildes, de los que se ganan la vida honradamente y que solo demandan lo que con su lucha y gestoría se han ganado.

A inicios de la presente semana la circulación vehicular se vio afectada, ya que decenas de campesinos bloquearon varias vías de acceso a los diferentes municipios de Tamaulipas y a otras entidades del país, todo porque el Gobierno Federal les ha incumplido sus demandas.

Procedieron al bloqueo de carreteras, toda vez que ningún representante del Gobierno Federal, incluso ni José Ramón Gómez Leal (JR), les ha dado solución a sus planteamientos.

Como no ven resultados a sus peticiones de reconsiderar cambiar las reglas de operación de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural y poder así acceder a los recursos para el campo, determinaron protestar en el municipio de Tula, sobre la carretera que comunica a San Luis Potosí-Victoria; en San Fernando, el tramo de la “Y Griega” que comunica al sur del Estado con las ciudades de Matamoros, Valle Hermoso y Río Bravo.

En el Barretal, que comunica a Nuevo León con Ciudad Victoria; en el Mante, que comunica a esta ciudad cañera con Ciudad Valles, San Luis Potosí y en Estación Manuel, que comunica al sur con el norte de Tamaulipas por la carretera costera, que atraviesa por Aldama, Soto la Marina y se une con la vía Ciudad Victoria- San Fernando.

La acciones de inconformidad solo se habían realizado por parte de productores de San Fernando, quienes han llevado a cabo varios bloqueos para exigir no quedar fuera de los apoyos gubernamentales, luego de cambiar las reglas de operación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que solo dará ayudas a quienes tengan hasta cinco hectáreas de riego y hasta 20 de temporal. En Tamaulipas, la mayoría de los productores cuentan con más de diez hectáreas.

Cabe mencionar que en los cierres de carreteras y plantones de protesta, destacaron grandes pancartas contra funcionarios del Gobierno Federal en Tamaulipas, entre los que figura el representante José Ramón Gómez Leal (JR).

Las protestas aumentaron, por la incapacidad de los funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural delegación Tamaulipas, para llegar a un acuerdo con los productores inconformes. No hubo acuerdo y determinaron elevar las protestas bloqueando más puntos carreteros.

Ello traerá problemas a las actividades del sector comercial, empresarial y otras, por la obstaculización al tránsito vehicular.

Reitero, la Cuarta Transformación está dañando a los mexicanos, principalmente a los tamaulipecos, al cerrarle el paso a las oportunidades laborales, a la sobrevivencia personal y familiar, al desarrollo, al avance y al desenvolvimiento social tranquilo, en paz, armonioso, de unidad y resultados que generen el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los ciudadanos.

Cambiando de tema, los diferentes comercios de la localidad siguen expidiendo bolsas de plástico y continúan siendo punto de contaminación del medio ambiente, por lo que deberían reforzarse la campaña para exhortarlas a que cumplan con las disposiciones de la ley y de no acatarlas se les aplique la correspondiente sanción económica.

Cientos de bolsas de plástico son levantadas de la calle por el personal de limpieza pública, lo que es una muestra que los comerciantes siguen expidiendo y mientras no sean multadas continuarán violando lo dispuesto por la ley.

A partir de que fue aprobada la nueva disposición de no distribuir dichas bolsas en la venta de mercancía, a los establecimientos comerciales se les otorgó un periodo de tres meses para expedir las que tenía en existencia.

Si las diferentes tiendas en Tamaulipas, no acatan lo establecido por la ley y luego de la exhortación, serán acreedoras a la correspondiente multa.

Además, deben resolver que tipo de bolsas pueden utilizar y repartir los mismos comercios, pues es un mal servicio que los clientes se lleven los productos en la mano.

En otro asunto, la población de Tampico y de otros municipios de la zona sur de la entidad viven con el temor, por la presencia de gran cantidad de cocodrilos, lagartos o caimanes en las lagunas y ríos, luego de que algunas personas han sido víctimas de estos salvajes animales.

Las autoridades estatales y municipales deberían establecer un plan para proteger a la gente de estos peligros reptiles, porque de no hacerlo corre peligro la vida de hombres, mujeres y niños. Una simple cerca de alambre, no es suficiente para proteger a la población de estos animales, los cuales ya han causado la muerte de varias personas.

El dato: ¿Por qué la terquedad del Gobierno Federal de no atender las demandas de los productores que están cerrando las carreteras? Esta respuesta, sólo la podría dar el Gobierno Federal. Ojalá que su incumplimiento o falta de atención, no sea por asuntos de carácter político.

