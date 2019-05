Tendencias

Oscar Contreras Nava

La indiscreción del PT

El comisionado nacional del Partido del Trabajo (PT) en Tamaulipas, Arsenio Ortega Lozano, aclaró que nunca ha mencionado que el alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, vaya abandonar a MORENA para sumarse al PT.

Sin embargo, nunca desmintió lo que había declarado cuando dio a conocer que el alcalde Oseguera, al no colocar candidatos a la diputación local por Morena, lo hizo por el PT y esto es una indiscreción que pudiera provocarle graves consecuencias en su futuro político.

Y es que la semana pasada la dirigente nacional de MORENA, Yeidckol Polevnsky, al participar en el evento en apoyo a los candidatos de su partido en Madero, nombró a Adrián Oseguera Kernion como el presidente municipal mejor evaluado de Tamaulipas y ahora resulta que apoya a un partido diferente al suyo.

Además se sabe que Yeidckol Polevnsky se quedó en Tampico exclusivamente para hablar con Oseguera y tratar de reconquistarlo, pero como podemos ver, el dirigente petistas lo ha puesto en una encrucijada y ante su evidente traición a MORENA, hasta pudieran expulsarlo de sus filas.

Realmente el dirigente estatal del PT no tenía necesidad de dar a conocer que Oseguera apoya a Azael Portillo Alejo, si todos en Madero lo saben y aunque no hay manera de arreglar esta situación porque ahí se encuentran sus declaraciones, creemos que los petistas lo hicieron deliberadamente para que el presidente municipal de Madero se una a sus filas.

Por ello, ahora entendemos porque Arsenio Ortega, comisionado nacional del PT, busca cautivarlo cuando dice que Adrián Oseguera “es un hombre sensato, que sabe de política y sabe de dónde vienen las ideas”.

¿Qué tal?… En fin, nadie se explica que le sucedió a Oseguera cuando su futuro político estaba en la candidatura de MORENA al gobierno estatal y ahora la candidatura que podría alcanzar es la del Partido del Trabajo (PT), un partido que ni siquiera tiene registro oficial.

De última hora nos informan que por los pasillos de la presidencia municipal de Madero empezó a circular la orden de apoyar y votar por el candidato del PT y para MORENA nada.

Por ello, es posible que el CEN de MORENA muy pronto se desligue de este gobierno municipal y entonces sí con toda libertad podrán decir que Adrián Oseguera Kernion es uno de los suyos. ¿Será?… pronto lo sabremos.

Punto final. Este es un servicio a la ciudadanía y en especial para la comunidad política de Tamaulipas:

¡Alerta Amber Canina!… ¡Alerta!… Por ahí anda suelto un perrito pantorrillero que ladra mucho y no hace nada, aunque a veces da mordiditas pero no le tenga miedo, no le haga caso y si puede ignórelo.

Sabemos que muy pronto su dueño se lo llevara para que no siga haciendo tanto escándalo.

Le llaman Copetín y si lo ve repórtelo al 01800 83 37 233 de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, porque sus ladriditos alteran el buen curso de las elecciones en Tamaulipas y eso está muy penado por la ley de tal manera que si continúa haciendo escándalo, es posible que lo encierren en una perrera. Así de simple.

