Juan R. de la Sota

La “ley seca” de dos días y el ex regidor traidor

Todo se encuentra listo para la elección constitucional que se realizará el domingo 2 de junio en los 43 municipios de Tamaulipas, en la que se elegirá a los diputados del Congreso de Tamaulipas. Es muy importante la participación de la sociedad en el juego electoral, al corresponderle a cada ciudadano que tiene credencial de elector el derecho y la plena libertad de votar por el candidato de sus preferencias que los represente en la próxima Legislatura Local.

Los aspirantes a legisladores de los diferentes partidos políticos ya desarrollaron sus campañas políticas y presentaron a la población su oferta de trabajo.

Ya se les acabó el tiempo y tendrán que mantenerse quitecitos y calladitos, así como disciplinar a su equipo de colaboradores, para evitar incurran en acciones ilegales, porque, por si no lo saben la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) sorpresivamente ya se puso a chambear, al investigar un caso de una mujer que fue detenida en el municipio de Reynosa, presuntamente por promover la compra de votos. A los funcionarios de la FEÄDE, finalmente les exigieron desquitar el sueldo y andan muy activos buscando “mapaches electorales” para encarcelarlos.

En Tamaulipas El domingo 2 de junio, en Tamaulipas podrán votar más de 2 millones y medio de ciudadanos. En esta entidad federativa se elegirán 22 diputados de mayoría relativa (los que sí hacen campaña) y 14 de representación proporcional (los que esperan en su casa sentaditos esperando tomar posesión del cargo de diputado, sin sudar la camiseta, ni invertir ni un centavo).

En Tamaulipas, existen las condiciones de seguridad para que se desarrolle una elección tranquila, en paz, en orden, en un marco de respeto, legalidad y libertad, al menos hasta el momento es el panorama que se observa. Si las medidas de vigilancia policial no disminuyen, los mencionados factores prevalecerán el día de la jornada electoral.

Existe confianza que el orden y la tranquilidad imperará durante el juego electoral, porque las autoridades estatales y federales integrantes del Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, se declaró recientemente en sesión permanente, hasta que concluya el proceso electoral en Tamaulipas.

Ya se reunieron funcionarios del Gobierno tamaulipeco y los mandos de las corporaciones e instituciones de seguridad federales y estatales,, en donde se conocieron las necesidades de las autoridades de las autoridades electorales para garantizar la tranquilidad, la paz y buen desarrollo de las elecciones.

La Policía Estatal ofrecerá seguridad con 3 mil elementos durante la jornada electoral con el apoyo de policías federales, reforzando la vigilancia y seguridad, sobretodo luego de que concluya el proceso electoral, tanto en las labores de custodia de paquetes electorales, vigilancia en las ciudades y apoyo a las autoridades electorales.

Las dependencias de seguridad instalarán un centro de control en Ciudad Victoria y centros de mando en diversas regiones del Estado, en el que se dará seguimiento y atención durante el proceso electoral.

Dicho Grupo de Coordinación estableció que no se perciben situaciones de riesgo en los 43 municipios del Estado. El Gobernador del Estado, expresó que el objetivo de la coordinación es que haya un proceso electoral transparente y democrático que dé confianza los tamaulipecos.

Reiteró la conveniencia a los actores políticos a que este 2 de junio jueguen limpio, para privilegiar la democracia, el respeto a la voluntad popular y al marco jurídico, pues incurrir en prácticas tramposas e ilegales, los llevará a la fresca cárcel, si son detectados violando la ley y créame que batallarán para recuperar su libertad.

Cambiando de tema, habrá “ley seca” de 2 días en Tamaulipas, es decir no se venderán bebidas embriagantes con motivo de la jornada electoral del próximo 2 de junio.

Se aplicará “ley seca” durante 48 horas, con motivo de la jornada electoral del próximo 2 de junio, con el fin de establecer unas elecciones tranquilas en los 22 distritos en las que se desarrollará el juego electoral para renovar el Congreso de Tamaulipas.

Las autoridades estatales anunciaron que se prohibirá la venta de bebidas embriagantes desde las 00:00 horas de éste sábado 1 de junio, según la notificación hecha a la Dirección de Alcoholes de los 43 municipios del Estado, a los cuales se les informó que de acuerdo a lo estipulado en los ordenamientos aplicables, quedará totalmente prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas durante sábado y domingo.

Los establecimientos de restaurantes, abarrotes, centros recreativos, súper mercados, entre otros, sí podrán prestar sus servicios al público, siempre y cuando no expendan ni permitan el consumo de bebidas alcohólicas, porque los comercios que incumplan con la disposición serán sancionados.

Las multas económicas que se aplican por la violación a tal disposición son bastante elevadas y si son reincidentes, podría hasta aplicarse el cierre definitivo del negocio, por lo que para evitarse sanciones, se sugiere se respete la “ley seca”.

En otro asunto, los traidores y desleales, están surgiendo como plaga, ante las ambiciones inmerecidas de poder de aquellos políticos que sólo buscan satisfacer su proyecto personal para ganar dinero sin trabajar, olvidando su compromiso y obligación de atender su compromiso y responsabilidad con la ciudadanía y con el partido que durante años les dio de comer, como es el caso del ex regidor de Altamira, Martín Rodríguez López, quien renunció al Partido Verde Ecologista de México.

Resulta que este infiel politiquillo de medio tiempo y que por cierto ni un vaso de agua le ha gestionado a la ciudadanía, pero si ha ganado buenos sueldos con el respaldo ciudadano, decidió apoyar el proyecto de Movimiento Ciudadano.

Ahora, respalda a la candidata a la diputación por el Distrito 18, María de Jesús Sandoval Menchaca, al argumentar que cuenta con una estructura de alrededor de mil 500 personas entre militantes y simpatizantes, quienes dejarán de apoyar al Partido Verde Ecologista de México. Lo que no toma en cuenta el ingrato y desleal de Rodríguez López, es que ese respaldo popular lo ganó con recursos del partido que ahora traiciona, por l que es un tipo de no confiar y los dirigentes de Movimiento Ciudadano no deberían tenerle confianza, porque la misma “marranada” se las puede aplicar en cualquier momento, ya que el traiciona una vez, lo hace más veces.

Está demostrado que el ex regidor Martín Rodríguez, es un “chapulín”, un mercenario de la política, pero en fin su salida del Partido Verde, no causa mucho alboroto, ya que a los líderes de este instituto político, no les interesa la renuncia de militantes y menos que sean revoltosos, para manejar el financiamiento público como se les pegue la gana y que nadie les reclame nada.

El dato: El diputado panista Ciro Hernández Arteaga, debe entender que la sencillez y humildad, no se demuestra cargando una mochila en su espalda y viajando en autobús, si no cercano a la gente, al pueblo que lo hizo legislador, para que les gestione la solución de sus necesidades.

La sencillez y humildad se comprueba haciendo suyos los problemas de los tamaulipecos y resolviéndoselos. Don Ciro Hernández, hasta a pie se puede mover de su “trabajo” a su casa y sin guaruras, pues debe tener la seguridad que no corre ningún riesgo, lo único que le podría pasar es que le pique una hormiga, ya que ninguna acción legislativa que represente peligro para su persona hizo como diputado. No se le ha visto acompañando a esos ciudadanos que tienen hambre y sed de justicia, que tienen necesidades de vivienda, de trabajo, de alimentación, de educación y de empleos. Si hubiera sido un diputado que haya trabajado a favor de los tamaulipecos, con buenas acciones en el Parlamento, creo que fuera muy ostentosa su seguridad.

