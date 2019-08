La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

LA MALA SUERTE DE UN GENERAL Y EL BASQUETBOL

Al deporte que menos le entiendo y que por lo consiguiente no lo hemos practicado en los años que hemos vivido, es casualmente el juego del basquetbol, ese en el que el respetado señor Secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, tuvo mala suerte de romperse el tendón de Aquiles del pie derecho, cuya recuperación de entrada va a tardar al menos ocho semanas.

Entendemos que el jugador promedio de basquetbol oscila entre los 26 años de edad y el retiro anda entre los 40 y 42 años; que nos perdone el señor general titular de la SEDENA pero nos parece una irresponsabilidad de su parte el andar jugando basquetbol a sus 59 floridos años, además de los kilitos que trae de sobrepeso.

El proceso de la curación del rompimiento o desgarramiento del Telón de Aguiles va a depender de muchas causas, ya que la función de ésta parte del pie ésta va ligada con la rodilla, por lo que el tiempo de la recuperación puede variar de poco a mucho, según sea el daño, además de muchos otros factores. Lo que de una ú otra forma se va a reflejar en el desempeño de su muy importante encargo.

El señor general Luis Cresencio Sandoval sacando juventud de su pasado, como dice la canción, a los ocho días de ocurrido el percanse se presentó en muletas a la consabida reunión del Gabinete de Seguridad y también a la conferencia mañana de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

No soy adepto a la matinal conferencia del mandatario nacional, ya que a lo largo de todo el día difunden en partes lo más importante de lo ocurrido o dicho por López Obrador, pero en ésta ocasión nos hubiera gustado ver como recibiéron al señor Secretario después del percanse que lamentablemente sufrió ocho días atrás.

Decimos esto porque en suerte nos tocó ver como recibió el Pleno del Congreso del Estado al diputado y coordinador del Partido del Trabajo, Alejandro Ceniceros, el que después de haber sufrido un accidente automovilístico y varios días de ausencia se presentó al Congreso en silla de ruedas y en la segunda vez con multas, la reacción fue increíble pero todos los diputados compañeros de legislatura, siendo de diferentes partidos, las dos veces al verlo llegar al pleno se pudiéron de pie y le aplaudieron por sus esfuerzos para no faltar a la sesión ordinaria, por cierto.

No sabemos si en el caso del general Luis Cresencio Sandoval ocurrió lo mismo; pero a decir verdad no lo creemos, ya que las causas de uno y otro accidente fuéron muy diferentes. El diputado petista no andaba jugando, el jefe militar, si, por lo que consideramos que fue una irresponsabilidad de su parte, más que nada por el alto cargo que desempeña en el primer gobierno de izquierda que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, actitud que creemos se debe reglamentar como funcionarios públicos que son.

Después de las balaceras ocurridas el sábado en Estado Unidos y particularmente en el estado de Texas son muchas las voces que le están pidiendo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ponga fín a la venta de armas en Estados Unidos, como se lo demandó el consejero nacional de PRD, Jesús Ortega. Lo que nos parece fuera de foco ya que el que manda en Estados Unidos se llama Donald Trump.

Pero, pero, pero, como que el presidente de la Unión Americana anda en otro rollo, ya que él esta llamando a la unidad contra el “racismo”, como lo publicó el periódico The New York Times, después de la masacre, lo que decepcionó a muchos.

En su segunda edición el diario optó por el título “Atacar el odio, pero no las armas”, esto en alusión a la frase del mandatario sobre de quién es la culpa en el tiroteo.

“Son las enfermedades mentales y el odio las que aprietan el gatillo, no la pistola”, dijo Donald Trump para cerrar el debate sobre un endurecimiento en las normas de posesión de armas entre civiles en Estados Unidos. Que entienda el que tenga entendederas.

Otro tema que salió al aire fue el de los videojuegos a los que el mandatario de los norteamericanos culpa de los tiroteos en Estados Unidos, ya que son “la glorificación de la violencia” ya que radicalizan “las mentes perturbadas”.

Dicen que los golpes que más duelen son los que pegan en el bolsillo y a de ser cierto porque a la extitular de la SEDESOL, Rosario Robles, bastó con el bloqueo de sus cuentas bancarias para que le cambiara la cara. Esto le pasó porque es parte del proceso de investigación por el caso de la Estafa Maestra, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por cierto mañana jueves 8 doña Chayo comparecerá ante el juez de control de Reclusorio Sur, que la requiere para que la Fiscalía General de la República formule imputación en su contra por ejercicio indebido del servicio público.

“Todo éste linchamiento mediático ha influído a mi parecer a los órganos encargados de procuración de justicia y a puesto en riesgo mi integridad personal, mi derecho a la honra y el debido proceso”, afirmó en el escrito recibido en la SCJN ésta mañana.

Que buen tirón le va a dar a Reynosa el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con la construcción del moderno edificio que albergará en sus espacios a la Oficina Fiscal del Estado, el Registro Civil y el Instituto Registral Catastral, además de haber aprovechado su visita a su ciudad natal en donde de paso supervisó el avance de la obra del Centro de Salud, Laboratorio y Jurisdicción Sanitaria Número Cuatro, durante la gira de trabajo que realizó en ésta pujante ciudad fronteriza.

“Si temor a equivocarme (éste nuevo edificio) viene a eficientizar el trabajo que desempeña el Gobierno del Estado: es dignificar también las oficinas y las áreas pero sobre todo, a cambiar la imagen pública que tiene el municipio de Reynosa”, dijo el mandatario estatal.

El próximo viernes 9 de agosto la UAT publicará los resultados del proceso de admisión con la lista de los alumnos que han sido aceptados para ingresar a licenciatura en la apertura del ciclo escolar agosto-diciembre 2019 de ésta casa de estudios.

Como tal lo confirmó la Dirección de Servicios Escolares de la Secretaría de Gestión Social de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), tras la reunión que llevo a cabo el Comité Técnico del proceso de admisión para definir la lista de aspirantes aceptados, conforme a los resultados del exámen EXANI II del Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior (Ceneval).

El titular de la dependencia universitaria, Luis Manuel Jasso Luna, informó que los resultados se publicarán a partir de éste viernes en el sitio de Servicios Escolares a través del portal oficial de la UAT.

Dijo que por instrucciones del rector José Andrés Suárez Fernández, se da seguimiento a la convocatoria de proceso de admisión y en éste marco se realizó la reunión del Comité Técnico integrado por representantes de cada plantel universitario, por representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de Colegios de Profesionistas y de Padres de Familia.

Comentó que se lleva a cabo en las sedes de la UAT en la zona norte, en Victoria y Tampico, con la presencia de un notario público que certifica el proceso y la apertura de las urnas con los resultados enviados por el Ceneval, bien.

