PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< La mano de AMLO en sucesión del PRI

< Xico ahogado en su incapacidad

< DIF Tamaulipas y la asistencia social

1.- El Revolucionario Institucional está por escribir una nueva historia, de ello depende su porvenir. Poderosa influencia tendrán en el proceso de renovación de la dirigencia nacional los 12 gobernadores que con su poder económico y como administradores de sus respectivos comités estatales, podrán influir en el candidato de su preferencia. Los estados que como Tamaulipas no tienen ese tutor estarán aportando un mínimo de votos, basta revisar los últimos resultados electorales (del 2 de junio) de los 6 estados donde no son gobierno.

El Presidente López Obrador ya tiene candidato en el caso priista en la persona de Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, es un comentario a voces que cabalga a lo largo y ancho del país, pero este miércoles 12 de junio el escritor y periodista Martín Moreno escribe en su columna del portal Sin embargo.mx que el mandatario en reunión del 5 de junio con gobernadores del Tricolor les dijo sin rodeos que apoyaran a Alito (Alejandro Rafael Moreno Cárdenas) para la presidencia del partido.

Cuando un periodista como Martín Moreno hace una afirmación de esta naturaleza, es porque uno de los gobernadores se lo filtró.

Es conocida la buena relación entre el gobernador de Campeche y AMLO y no es nuevo que a “Alito” hoy le digan “Amlito”. Lo sorprendente es que el trascendido asiente que: “AMLO les advirtió que aquel gobernador que no apoye a Alito, se atendría a las consecuencias, y que de darse un rechazo, entonces no les extrañara que tuvieran una repercusión negativa en sus respectivos presupuestos estatales”.

Desde luego esto fue algo inesperado para los gobernadores y para todo aquel que tenga acceso a esa información porque no hay antecedentes de algo similar en la historia contemporánea de México. Y es un eslabón de la larga cadena de hechos que se irán concatenando para construir y dar solidez al proyecto del nuevo sistema político mexicano.

Y para qué quiere AMLO un amigo que le deba el “favor” de haber sido ungido como dirigente nacional de un partido, que aun gobierna al 44 % del país. Permítame especular, será para influir en la selección de los candidatos a las 13 gubernaturas que se disputarán en 2021, junto con la renovación de la Cámara de Diputados, o para facilitar los acuerdos del Poder Legislativo a partir de agosto en que estará tomando posesión Alito o Amlito.

La cuestión es que esto despertará reacciones en los tentativos adversarios de Alito, que lo mismo pueden no participar a manera de protesta, que sumarse al juego con todas sus dudas.

Quizá esta mañana AMLO se entere de que ha trascendido su “sugerencia” y nos diga que él “tiene otros datos”.

De lo que no hay duda es que estamos siendo testigos de un asombroso proceso de conformación de una nueva forma de poder.

2.- Definitivamente al alcalde victorense Xicoténcatl González Uresti le gusta complicarse la existencia. Qué necesidad de contratar servicios subrogados a la clínica particular Médica Norte con la que tiene fuertes vínculos y aunque articula esta operación a través del DIF Municipal que es un órgano público descentralizado, deja un manifiesto conflicto de interés.

Quizá desde el punto de vista legal no exista delito que perseguir, pero insistimos, ¡Qué necesidad!, cuando bien sabe, que se encuentra en los más bajos niveles de reprobación, y si el voto victorense favoreció a su partido el PAN, no fue precisamente por él o por su gobierno, ni mucho menos por extenderle un voto de confianza.

En administraciones anteriores el municipio tuvo un consultorio particular, exclusivamente para la atención de los trabajadores municipales y algunos casos que el DIF local canalizaba. Y cuando se requería la atención especializada se convenía con el Hospital General o algún consultorio particular.

Claro este “pelo en la sopa” no es nada comparado con los problemas sin resolver como es el del abastecimiento de agua, tema en el que van dando tumbos sin soluciones tangibles, por otra parte la COMAPA duplicó las tarifas en varios sectores con el argumento que se está consumiendo más agua por el calor, y lo están haciendo parejo, sin observar que hay viviendas desocupadas y que no pueden caer en esa descripción.

La COMAPA tiene la obligación de abastecer de agua así sea con pipas, y hasta ahora está aceptando que sólo tienen 16, que no trabajan diariamente porque tienen un día para mantenimiento y que rentar esta clase de unidades tiene un costo diario de mil 560 pesos. En pocas palabras parece anunciar que el centenar de colonias que sufren desabasto van a continuar en estado de sequía, hasta que llueva y se llenen los pozos conectados a la red.

De tal suerte que los hoy afectados por la ausencia del vital líquido será a Tláloc al que darán las gracias y no a la COMAPA.

Pero además el municipio que preside el Dr. Xico, prepara la incorporación del servicio de recolección de basura al sistema privado, de tal manera que los habitantes de la capital del estado pagarán esta área que forma parte del servicio público.

Permítame manifestarle que conforme pasa el tiempo me convenzo más de que en lugar de alcalde y de una obesa nómina de funcionarios y ediles, lo mejor sería tener un cajero general al frente del Ayuntamiento (con sueldo menor y sin corte de aduladores), que se encargue por un lado de cobrar predial, infracciones y servicios (como el que pretenden privatizar) y por otra parte paguen a los proveedores de servicios (a la CFE por el alumbrado, al recolector de basura y la maquila de bacheo).

Desde luego esto lo expresamos en broma, pero la realidad es que en eso se está convirtiendo el gobierno municipal, en un cobrador y pagador, con nula capacidad para resolver las demandas del municipio, seguramente que un cajero general entregaría mejores cuentas.

3.- El Gobierno del Estado en coordinación con el DIF Tamaulipas promueve por toda la entidad brigadas multidisciplinarias, en las que participan las diferentes secretarías de la estructura estatal acercando los servicios que proporcionen salud y bienestar a los tamaulipecos. El último testimonio de esta clase de esfuerzos compartidos tuvo lugar en Díaz Ordaz encabezado por la primera trabajadora social voluntaria del estado, la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca.

En el marco de esa jornada un punto importante para los habitantes del municipio fronterizo fue la inauguración de una moderna y bien equipada guardería donde se atenderán los tesoros más importantes de esa comunidad, los niños y niñas de 11 meses y hasta 3 años de edad. Con esta suman 21 estancias infantiles dependientes del Sistema Estatal de Integración Familiar.

La guardería en cuestión requirió de una inversión de aproximadamente 4 millones y medio aplicados en construcción y equipo que permitirá atender hasta a 32 pequeñines.

Estas acciones dibujan un gobierno cercano a la gente, con sentido humano, que sale al encuentro de las demandas sociales con soluciones.

Además los residentes de Díaz Ordaz recibieron aportaciones consistentes en paquetes de láminas, vales de pintura para mejorar sus casas, becas, equipo deportivo y de cocina para que los centros educativos cuenten con lo necesario para la preparación de desayunos en las escuelas. En fin una jornada muy provechosa.