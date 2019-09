PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< La mano dura de la 4ª T cimbra a Alito

< Pretextos para no asignar recursos

< Sin presupuesto para problema del agua

1.- Pese a que las elecciones federales intermedias para renovar la Cámara de Diputados serán hasta 2021, desde ahora, y a lo largo de 2020 tendremos que lidiar con un ambiente extremadamente politizado, donde transitarán versiones encontradas y en el peor de los casos castigadas hacia la demanda social como recurso para obtener aprobación ciudadana, mantenerla y recepcionarla posteriormente en las urnas.

Entre esos temas figura el abrir fuego contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Usted ya estará enterado que este fin de semana salió a la luz pública las indagatorias que practica la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito, dada la adquisición de 16 inmuebles cuando era gobernador de Campeche, a lo cual en su defensa se asienta que fueron comprados antes de su mandato.

Aclaramos que no estamos para defender “Alito” porque no tenemos elementos ni a favor ni en contra sobre cómo logró adquirir las propiedades que ostenta, y por las que está siendo cuestionado.

En cambio hay claridad de que esto es una advertencia por la posible alianza del PRI con el PAN para los comicios de 2021, porque el priista hizo la declaración pública y el Presidente de Acción Nacional la alentó, dijo que podía darse. El mensaje del bando opositor es “ni se te ocurra Alito”.

Y es que existe medio centenar de los 300 Distritos Federales donde la suma de los votos azules y del Tricolor obtenidos en 2018 rebasa a los de Morena de manera super extraordinaria y en ese ambiente, puede pactarse una alianza fuera del registro de la autoridad electoral, es decir no de coalición, sino tal como lo hicieron en el pasado. <Te pongo candidato fácil en tal distrito y tú me pones otro donde yo pueda hacer ganar a mi candidato>, o bien, <hago como si participara en determinados distritos y tú haces lo mismo en otro paquete de distritos>.

Mediante este procedimiento pueden rescatarse 50 curules de mayoría, más las que se deriven de éstas en plurinominales, un total de 80 o 90 diputaciones que debilitarían al partido en el Gobierno. Esto no es una novela, es una estrategia que está siendo estudiada por las tres fuerzas políticas más importantes del país.

Desde ahora los especialista ven difícil que el partido guinda logre conservar las 166 curules de mayoría que obtuvo en 2018. Perder el control de la Cámara de Diputados precisamente en la segunda parte del sexenio López Obradorcista sería una catástrofe, de ahí que tienen que defender a sangre y fuego los espacios que tienen, es decir lograr su confirmación en los próximos comicios.

Sabemos que la misiva de la Secretaria de Comunicación del CEN del PRI, Paloma Sánchez adjudica la actuación de la Fiscalía General de la República en contra de Alejandro Moreno, a que los diputados del Tricolor votaron contra las Leyes Secundarias de la Reforma Educativa propuestas por Morena, pero esto va más allá, el Gobierno de la 4ª T no tiene ningún problema para sacar adelante cualquier iniciativa en la Cámara de Diputados, si acaso en el Senado y eso cuando se requieran las tres cuartas partes de los votos.

La expectativa es, si con esto doblarán a Alito.

2.- En esa misma tesitura está la gestión de presupuestos de los alcaldes para la realización de obras. Por una parte el encargado de coordinar las dependencias federales en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, aduce que los ediles no estarán en condiciones de elaborar proyectos con las características apropiadas para gestionar los recursos, debido a que más de 30 de ellos no asistieron a la capacitación que se les ofreció.

Esto viene siendo una advertencia de que los alcaldes serán los responsables de no bajar recursos porque no acudieron a capacitarse y por tanto no están en condiciones de presentar proyectos exitosos de gestión. Frente a este panorama hay señalamientos de gobernadores y diputados federales que es muy poco el recurso que la Federación está proponiendo en su proyecto de Presupuesto 2020 para municipios.

Sobre este tópico, es del dominio público que las obras más importantes y necesarias para Tamaulipas, requieren inversiones mayores que no están al alcance del municipio y quizá ni del Estado, los proyectos respectivos fueron elaborados desde hace dos años o más y que con una actualización de costos están listos, es infraestructura que principalmente tiene que ver con el problema del agua y afecta a varios municipios de los grandes, obviamente también los del Altiplano.

Estos proyectos fueron elaborados por profesionales que se dedican a esta actividad, porque es imposible que con un curso exprés logren el 100 % de posibilidades de integrar un trabajo sin errores y con la precisión que se requiere.

Frente a la versión de Gómez Leal están las declaraciones de varios diputados federales en diferentes estados del país que observan una reducción extrema en recursos para los municipios y entidades federativas.

En igual forma la Cámara de la Industria de la Construcción a nivel nacional y estatal, aducen que el país estará enfrentando una parálisis laboral y de crecimiento, si se aprueba el Presupuesto de Egresos tal como viene. Incluso previenen como solución involucrar a la inversión privada por medio de las denominadas APP (Asociaciones Público Privadas) para que el dinamismo no se pierda.

3.- La diputada federal Nohemí Alemán Hernández, integrante de las comisiones de Recursos Hidráulicos e Infraestructura de la Cámara de Diputados se refirió a los proyectos presentados para la zona sur, Reynosa y Victoria que tienen que ver con el suministro de agua, saneamiento y descargas pluviales los cuales requieren de alrededor de 50 mil millones de pesos en conjunto, cantidad que no se contempla en la propuesta del Gobierno Federal. Y lo mismo ocurre en infraestructura carretera, donde ya existen proyectos bien elaborados.

La legisladora explica que el presupuesto asignado a CONAGUA es de 23 mil millones de pesos, con lo cual no alcanza para resolver los problemas de un solo estado, que es caso de Tamaulipas donde requiere más del doble de esa asignación presupuestal.

Nohemí Alemán es diputada federal plurinominal por el PAN y estará defendiendo los proyectos para Tamaulipas, dado que el 15 de octubre próximo deberán entregarse a la Cámara de Senadores.

Estas demandas de servicios ahí están y plasmadas debidamente en proyectos, pero se intenta hacer política con ellos. Justificar la falta de recursos que en su mayoría fueron canalizados a políticas públicas de ayuda social, sin importar los riesgos que presenta el estar sujeto a las avenidas pluviales que es el caso de Tampico, o la falta de agua en Victoria, Matamoros y en gran parte de los municipios tamaulipecos, pese a que esto tiene que ver con la salud.