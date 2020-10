AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

La más grande lucha por el poder

PRI y PAN, ya casi con candidatos

En Morena no se ponen de acuerdo

Entrega alcalde de Ocampo gran despensa

Mantiene Mateo limpios sectores poblacionales

Regiones Unidas Generando Progreso A.C.

No hay duda de que el proceso electoral del próximo año será el más grande y complejo en la historia de nuestro país.

Con la renovación de la Cámara de Diputados y la concurrencia de 32 elecciones locales, en 15 de las cuales se definirá un nuevo gobernador, el proceso electoral para los diversos partidos políticos prácticamente ya arrancó, pues cuando menos en el Partido Acción Nacional (PRI), y en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya tienen casi definidos a los candidatos que habrán de disputar los diversos cargos de elección popular como gubernaturas, diputaciones federales, diputaciones locales y alcaldías.

Ciertamente, la contienda se prevé como una de las más ríspidas, pues por un lado el partido Morena pretende conservar su mayoría en San Lázaro para consolidar su proyecto de nación 4T, lo que necesariamente pasará por resolver su división interna y ofrecer mejores resultados de gobierno, pues hay que reconocer que las cosas no andan bien en la administración de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, independientemente del desorden y divisionismo que impera desde hace buen rato en el partido gobernante.

Nos comentan que según encuestas, Morena se llevaría la mayoría de las gubernaturas en juego a pesar de los pesares, pero le será muy difícil mantener el control de la próxima Cámara de Diputados.

El PRD, PAN y PRI buscarán por todos los medios lograr una nueva composición en San Lázaro, es decir, ser mayoría con la finalidad de contener las iniciativas del partido del Presidente LÓPEZ OBRADOR, reducir el presupuesto a nivel federal y reorientar la política económica y de seguridad en el país a sabiendas de que actualmente y desde hace dos años se vive un verdadero desgarriate en estos asuntos de suma importancia, con el agregado de la irresponsabilidad que se ha actuado frente a la pandemia del Coronavirus, que dejó miles de muertos y evidenciando que al sector salud del Gobierno Federal, se le hizo bolas el engrudo.

Por cierto, en la actualidad el PRI gobierna ocho de las 15 gubernaturas en disputa; el PAN, cuatro; Morena, uno; PRD, uno, y un independiente otra.

Según datos del Instituto Nacional Electoral (INE) señalan que el proceso 2020-2021 será el más grande y complejo, entre otras razones porque habrá una concurrencia inédita de comicios, se tendrá un padrón electoral nunca antes visto –se calcula que superará los 96 millones de personas, es decir, 6 millones más que en 2018– y se disputarán alrededor de 3 mil 500 cargos, 260 más que hace dos años.

De tal modo que los trancazos políticos ya empezaron, pues por un lado vemos a un Presidente AMLO, prácticamente desatado, lanzando dimes y dardos con veneno a sus opositores, acusándolos de corruptos y de rateros, además de amenazar con ser un celoso vigilante del proceso electoral con la finalidad de que no se den las trampas electorales, en tanto que por otro lado, los gobernadores que defenderán sus respectivos territorios, ya andan acercándose con la gente y dejándose querer.

Por lo que hace a Tamaulipas, la contienda será entre PAN, PRI y Morena. El grupo político de Reynosa tiene una presencia ya importante en la capital del estado, de manera que su definición en torno a los próximos candidatos tanto a las diputaciones federales como a las diputaciones locales y alcaldías, es casi seguro que llevarán en el sello de casa, con el agregado de que el otro poderoso grupo de la región cañera del sur de Tamaulipas hará lo propio, lo que hace suponer que los candidatos azules serán mujeres y hombres que garanticen el triunfo electoral.

Se ha dicho, que el PAN va de nueva cuenta por la mayoría de las alcaldías, así como por el control total del Congreso Local y a la recuperación de las diputaciones federales actualmente en manos de supuestos morenistas.

En MORENA, aún no se ponen de acuerdo ni siquiera por su dirigencia nacional, en tanto que se ve difícil que sus candidatos próximos vayan a ser de unidad, por el desorden que traen, además de la invasión de expriiistas a ese partido.

En el PRI, EDGAR MELHEM SALINAS acaba de decir que cuando menos en 15 de las 43 alcaldías, se vislumbran ya los perfiles de quienes pudieran ser los candidatos, en tanto que seguramente así será para la selección de los candidatos a diputados federales y a diputados locales, pues lo que se pretende es que en su mayoría sean candidatos de unidad con la finalidad de llegar fortalecidos y dar una verdadera batalla en la jornada electoral del próximo año.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, EDGAR MELHEM SALINAS en su calidad de dirigente estatal del PRI no se explica el hecho de que Don CARLOS LARA MACÍAS se haya ido con su grupo político del tricolor, pues dijo que según el motivo fue porque se había enterado de que la candidata a la alcaldía sería mujer, lo cual negó, pues explicó que aún no se define si será mujer u hombre quien abandere al tricolor en la próxima jornada electoral por la alcaldía de Ocampo, Tamaulipas.

Lo que se sabe en Ocampo, es que Don CARLOS LARA MACIAS, ex tesorero municipal con el ex alcalde PEDRO MUÑIZ, ex funcionario municipal y el grupo que lo respalda para la alcaldía “PANCHO VILLA”, cuyo líder moral es el Profesor, ALFONSO ROQUE optaron por buscarla por la vía independiente, abandonando al PRI, dado a que el ex alcalde PEDRO JAVIER MUÑIZ pudiera imponer candidata a esa alcaldía del Vergel tamaulipeco.

Lo cierto es que el PRI en Ocampo está dividido, por la vía independiente difícilmente pudieran alcanzar a fortalecer el proyecto, en tanto que se antoja que la pelea por la Presidencia se dé entre PAN y Morena.

En cambio, pasamos a otros asuntos de trabajo. Quien no quita el dedo del renglón en materia de limpieza, es el alcalde del Mante, JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS.

Por instrucciones del alcalde, Servicios Públicos atendió con éxito el bulevar Enrique Cárdenas, áreas verdes de la colonia Popular y Burocrática así como en la cancha de fútbol de este último sector popular, donde se realizaron acciones de limpieza. Ahora los sitios lucen limpios y en orden gracias a la intervención del gobierno local.

En Ocampo, el alcalde Profesor, JOSÉ DE JESUS ÁVALOS PUENTE y su esposa, Maestra BRENDA CORONADO MOLINA hicieron entrega de una gran despensa a la señora ANA MARÍA LÓPEZ MOLINA, quien fue la ganadora de la rifa de los artículos de la canasta básica.

La rifa se efectuó tras las inauguración del nuevo mercado municipal Del Vergel, por lo que correspondió a las autoridades hacer la entrega de la gran despensa durante este pasado sábado en las mismas instalaciones del mercado municipal, el cual por cierto ha tenido muy buena respuesta por parte del público consumidor que participa en el fortalecimiento de la economía del llamado vergel tamaulipeco.

Por último, le damos a conocer que las muestras de solidaridad hacia la población vulnerable ante la emergencia sanitaria del Covid-19, habrán de continuar en el Mante a través de agrupaciones, fundaciones y asociaciones de ayuda a quienes más lo necesitan, por lo que en los próximos días familias de escasos recursos d de diversas colonias y comunidades rurales estarán recibiendo donativos en especie para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, limpieza e higiene.

Miembros de la Asociación Civil Regiones Unidas Generando Progreso A.C. dieron a conocer que están sumando esfuerzos para la entrega de despensas y kits de protección personal que tienen que ver con la protección del Coronavirus como guantes, cubrebocas y bolsas de jabón de polvo de 5 kilos, además de apoyos alimentarios que serán distribuidos para las familias en estado vulnerable.

La problemática que se enfrenta actualmente en la zona, y el incremento del desempleo y falta de fuentes de ingreso, ha sido motivo suficiente para que la Asociación Civil Regiones Unidas Generando Progreso A.C. inicie lo más pronto posible con la entrega de estos apoyos, dando prioridad a los grupos más vulnerables del municipio cañero.

