LA MEJOR CAMPAÑA ES HACER UN BUEN GOBIERNO

La mejor campaña es un buen gobierno y eso está bastante lejos de cualquiera de los tres niveles ya que se enfocan de manera personal y no a los electores que son a quienes deben de convencer, por eso el fracaso de los últimos años de los partidos.

En este momento muchos estados y municipios ha sido dañados por el huracán HANNA y para poder solicitar recursos del FONDEN, deben seguir protocolos que al parecer no están respetando, porque lo más importante para reelegirse es la foto y no el fondo que es la ayuda que requieren los ciudadanos.

El alcalde de Matamoros el día de ayer andaba bastante preocupado que como le iba a hacer si se desbordaba el rio en lugar de ocuparse y de reunirse con las autoridades correspondientes pero los reflectores los quiere para él y no quiere que nadie más se los quite por eso la sarta de errores en su administración.

Apenas amaneció el día y la nota importante hubiera sido la reunión con los tres niveles de gobierno para determinar los paso a seguir para ayudar a la gente pero ninguno de los tres anda en el mismo canal y la gente asustada esperando que algún mortal suba en las redes que lo viene a salvar porque ahora todo mundo sube lo que quiere desinformando totalmente a la población.

El presidente federal luriando con lo del avión presidencial en lugar de atender la pandemia, los recursos económicos y ahora el tema de las inundaciones y previendo que sigue ya que los fenómenos de agua para los días siguientes son fuertes pero el caso LOZOYA desvía más la atención y peor si AMLO dijera que PENA NIETO tiene algo que ver, por Dios que ineficiencia!

En Matamoros es difícil que un alcalde se libre de una inundación durante la administración que le corresponde pero los hay quienes les vale y se encierran en su oficina, otros que se han quedado con los recursos del FONDEN casi todos, otros se van a Brownsville a pasar las lluvias y lo demás, otros se van a hacer campañas, otros se meten al agua para la foto, pero lo real es que todo en este tema les llueve sobre mojado porque Matamoros se convirtió en un botín económico y han dejado que se haga con esta ciudad lo que sea $$$$ construyendo donde no se debe, tapando esteros, robándose el dinero para obras, no haciendo obras que pueden ayudar a minorar el problema etc.

Los riesgos de inundaciones cada día son mayores y los fenómenos climáticos en este orden son mayores ya que el calentamiento global ha transformado las estaciones del año, situaciones que en otro tiempo no se veían.

A ver cómo nos va con el desbordamiento del Rio Bravo aunque se prevé que las presas liberen agua y con ello empiece a fluir sin embargo los riegos siempre son latentes si el pronóstico de lluvia persiste.

Estos temas aunque son críticos para la mayoría están dejando ver en los gobiernos campañas buenas, muy malas o nulas totalmente, que al final la ciudadanía sabrá sopesar en su boleta electoral el próximo año a menos de 365 días de las elecciones del 2021.

A unas cuantas semanas de que estuviera por empezar el ciclo 2020-2021, el gobierno del Estado de parte de la Secretaria de Educación Publica estatal envía un comunicado para JEFES DE SECTOR, SUPERVISORES, ASESORES TÉCNICO-PEDAGÓGICOS, DIRECTORES Y DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA.

De acuerdo a las disposiciones federales que marca la Secretaría de Educación Pública y atendiendo las condiciones sanitarias pertinentes por la emergencia sanitaria del COVID-19, la Secretaría de Educación de Tamaulipas informa que las actividades previas al inicio del ciclo escolar 2020-2021 quedan suspendidas hasta nuevo aviso.

Es indispensable señalar que se posponen específicamente: la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar, la Jornada de Limpieza Escolar, así como los trámites de Inscripción y Reinscripción correspondiente al próximo ciclo lectivo.

En breve sesionará el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), a fin de establecer la Ruta Estratégica para el inicio del ciclo escolar 2020-2021, garantizando el bienestar y salud de la comunidad educativa.

Agradezco el compromiso que demuestran por la educación de los niños, niñas y jóvenes tamaulipecos; este aviso es firmado por el Secretario de Educación de Tamaulipas, MARIO GOMEZ MONROY.

El coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, realizó una visita a Tamaulipas y sostuvo una reunión de trabajo con el coordinador estatal de Protección Civil, Pedro Granados Ramírez, en la que dieron seguimiento a la solicitud de declaratoria de emergencia y de desastre para los municipios fronterizos de Reynosa, Díaz Ordaz y Valle Hermoso, afectados por el huracán Hanna.

Granados Ramírez dio a conocer que León Romero, ofreció todo su apoyo para dar celeridad a la solicitud de emergencia y desastre, que permita liberar con mayor rapidez los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN).

«Escuchó nuestra exposición y mostró su apoyo para ayudar a que se agilice la declaratoria de emergencia y de desastre para que, en su caso, bajen los apoyos del FONDEN», informó el titular de PC Tamaulipas.

El coordinador nacional de Protección Civil sostuvo esta reunión de trabajo en el Centro Regional de Protección Civil de Reynosa, desde donde se coordinan y operan las acciones para auxiliar y apoyar a las familias afectadas por inundaciones, principalmente.

Conoció la situación vivida en la región norte de Tamaulipas, particularmente en los municipios incluidos en la solicitud de declaratoria de emergencia y de desastre, así como las acciones que se llevaron a cabo antes, durante y después del fenómeno meteorológico y la coordinación establecida entre las distintas instituciones involucradas en la atención de la contingencia.

La solicitud de declaratoria de emergencia y desastre, por el paso del huracán Hanna en Tamaulipas, contempla la atención de más de 17 mil viviendas afectadas: 15 mil en Reynosa, 2 mil en Valle Hermoso y 250 en Díaz Ordaz, en las que habitan en promedio 69 mil personas.

Las acciones de ayuda y apoyo emergente continúan por parte del gobierno del estado y algunas organizaciones altruistas, como la distribución de alimentos, agua purificada, paquetes de alimentos y de limpieza para las viviendas así como las acciones de desazolve y desfogue de agua en viviendas y colonias.

