            < La mexicana que se suicidó en Notre Dame

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- La catedral de Notre Dame hoy convertida en cenizas, no sólo atestiguó acontecimientos sobresalientes como la auto coronación de Napoleón Bonaparte, primer antecedente en la separación Estado-iglesia, o la Beatificación de Juana de Arco, también hubo otros con tintes dramáticos, es el caso del suicidio de la escritora mexicana María Antonieta Rivas Mercado Castellanos, famosa en su tiempo por haber sido amante de José Vasconcelos, y fuente de financiamiento (entre otros como Gabriela Mistral, Manuel Gómez Morín) en su campaña presidencial.

La lista de acontecimientos celebrados en la catedral de Notre Dame es enorme, sin embargo algunos de ellos cambiaron el rumbo de la historia, es el caso de Napoleón quien toma la corona y el sólo se la ciñe ante la presencia del Papa Pío VII, se cubren todos los protocolos y la presencia del máximo jerarca de la iglesia legitima en ese momento la auto coronación. Acto seguido, Napoleón corona a su esposa Josefina arrodillada a sus pies.

Santa Juana de Arco (o Doncella de Orleans) condenada por herejía, fue una campesina francesa que guio al ejército francés en la guerra de los Cien Años contra Inglaterra, con lo cual se logró la coronación de Carlos VII como rey de Francia. Fue condenada a ser quemada viva y sería más tarde canonizada en Notre Dame.

El capítulo más ligado a los mexicanos y que cimbró a la sociedad de nuestro país fue indudablemente el suicidio de María Antonieta Rivas Mercado (1931), una figura pública de renombre, heredera de gran fortuna, hija del famoso arquitecto Antonio Rivas Mercado, autor del Ángel de la Independencia, entre otros monumentos y edificios históricos que florecieron durante el porfiriato.

María Antonieta se codea con la crema y nata de la cultura y el arte de la época, se convierte en admiradora de Vasconcelos y después su amante, célebre como era, eligió el escenario de la Catedral de Notre Dame en París, ciudad donde se recuperaba de su sistema nervioso. Siempre se responsabilizó de su trágica decisión a la relación sostenida con Vasconcelos, aunque en esa etapa de su vida su pareja era otro personaje.

El incendio que devoró gran parte de las reliquias que custodiaba la catedral de “Nuestra señora”, es lo más valioso, la parte física del edificio se puede reconstruir, hay planos precisos y sus vitrales se replican en la iglesia de Notre Dame en Montreal Canadá; su órgano, sus vitrales y los muebles tallados en finas maderas pueden volverse a construir.

Notre Dame custodiaba tres importantes reliquias de las cuales hasta este miércoles se informó sobrevivió la corona de espinas del Señor; pero no se ha informado como quedaron las otras dos, un fragmento de la Cruz del Calvario y quizá sobreviva uno de los clavos que atravesó alguna de las extremidades de Jesucristo para fijarlo en la Cruz.

Las condiciones del templo del que nos ocupamos requería de un mantenimiento urgente, como única forma para haber conservado esta joya arquitectónica y cultural, declarada Patrimonio de la Humanidad.

Cerramos este tema con un extracto escrito por Víctor Hugo que en aquel momento provocó una reacción positiva que la llevó a ser objeto de una rehabilitación y mantenimiento total, esto fue en la obra “El Jorobado de Notre Dame”:

“Todavía hoy la iglesia de Nuestra Señora de París continúa siendo un sublime y majestuoso monumento”. “Pero por majestuoso que se haya conservado con el tiempo no puede uno por menos que indignarse ante las degradaciones y mutilaciones de todo tipo que los hombres y el paso de los años han infligido a este venerable monumento, sin el menor respeto hacia Carlomagno que colocó su primera piedra, ni aún hacia Felipe Augusto que colocó la última”.

Ahora en 2019 los franceses ya han respondido con donaciones para su rehabilitación que calculan optimistamente se llevará 6 años, hacerla se llevó más de 180 años.

2.- Conforme avanza el calendario electoral crece el malestar en el interior de círculos morenistas, por la designación de candidatos sin antecedentes de militancia en ese partido, otros marcados por el oportunismo y con signos de corrupción, se quejan los fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional. Uno de esos casos es el Distrito XX de Madero con Bertha Sánchez, una comerciante de la playa, que proviene del grupo de René Bejarano, marcado por el video-escándalo de hace 15 años, pero sobre todo porque la dama en cuestión carece del perfil o de un mínimo de conocimientos para el desempeño legislativo.

Los casos más graves son los distritos 16, 17 y 21 con cabecera en Xicoténcatl, Mante y Tampico respectivamente donde hay reprobación pública que de alguna manera impactará en los resultados electorales y todo esto por no haber trabajado la “operación cicatriz”, el cabildeo oportuno para encauzar esas corrientes que forman parte de la 4ª T. y que sienten que han sido abandonados pese al papel que desempeñaron en la elección de 2018.

Para muestra basta un botón y la afirmación de Camilo Pérez Matos (de Madero), uno de los fundadores del partido guinda cuando dice: “Morena en Tamaulipas está corrompida” y en seguida agrega, “infestada de políticos espurios que emigraron del PRI, PAN y PRD, muchos de ellos oportunistas que han vivido en otros colores y en ideologías neoliberales”.

Los focos rojos están encendidos y no vemos que la actuación del Delegado Nacional de Morena o de los funcionarios estatales del partido, también en franco conflicto interior.

3.- La asignatura que todos los partidos tienen reprobada es la que se refiere al ejercicio presupuestal, de ahí que tienen que ser muy cuidadosos en la celebración de mítines por lo que representa en gastos, igualmente en panorámicos y otras formas de publicidad que desde ahora están escrupulosamente vigiladas incluso desde vía aérea con drones. No se vale que luego se quejen o se sorprendan de las multas que puedan surgir por estas infracciones.

Por otra parte en Matamoros Morena logró concentrar en un acto de arranque de campaña de los distritos 9, 10, 11 y 12 a alrededor de 4 mil personas (es presunción), pero el INE que está obligado a vigilar el costo de la movilización les llevará cuentas de lo que implicó la transportación, sonido, mampara, entarimado, etc.

Es cierto Matamoros es cabecera de los distritos mencionados y al estar asentado ahí un gobierno morenista se espera que pueda ganar varios de esos distritos, pero cuidado con contaminar las acciones electorales con participaciones del ayuntamiento. Esto no ocurre en Madero donde también hay un gobierno morenista.

En Victoria el candidato en el XV Distrito por el PAN, Arturo Soto también mostró músculo en su arranque de campaña, pero dentro de lo normal, quizá lo de Matamoros por concentrar 4 distritos, llamó la atención.

4.- El flujo turístico ha empezado a llegar a Tamaulipas y el conjunto de instituciones con alguna responsabilidad para auxiliar a propios y visitantes que circulan por las carreteras o hacen presencia en centros turísticos, conforman un engranaje bien articulado para cumplir sus responsabilidades de hacer del actual periodo uno de los mejores en seguridad, prevención de accidentes y asistencia en salud cuando esto se requiera.

En esas condiciones opera el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes (COEPRA) que intensifica las medidas preventivas en aras de disminuir los problemas automovilísticos. Este conjunto de políticas públicas estatales ha permitido que Tamaulipas se ubique en un 3er lugar como destino carretero. En ese conjunto de instituciones articuladas en la COEPRA la Secretaría de Salud juega un papel preponderante.

Por último, si Usted va a tomar carretera no olvide que la prevención empieza desde el uso del cinturón de seguridad, no alcohol, no celulares mientras maneja, no exceder los límite de velocidad, no manejar con sueño o cansado para tener un feliz regreso.

Tomaremos un breve receso en estos días Santos y estaremos de regreso el próximo lunes.