DIALOGANDO

La moneda está en el aire.

Por Roberto Olvera Pérez.

Por fin se acabaron las campañas políticas en busca de una curul rumbo al Congreso del Estado. Ahora si a descansar de tanto spots en los diferentes medios de comunicación radio, televisión y prensa escrita, ah, y no se diga en las benditas redes sociales. También ya no escucharemos más ruido por ahí en los principales cruceros de las ciudades, pegando propaganda por doquier de los contendientes a una diputación local. Qué bueno.

La verdad que estas campañas políticas las vimos muy flojas, desangelas, aguadas, no motivaron y sobre todo no hubo “biyuyo” que repartir para nadie. O sea, fueron campañas austeras y muy medidas, por lo que desde este jueves pasado quedó suspendida toda propaganda de los abanderados de los diferentes partidos políticos que representan y quienes lo violen serán sujetos a sanciones por parte del órgano electoral.

El ultimo día de campaña de acuerdo al Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), fue el pasado miércoles por la noche; entendemos que todo se cumplió durante los 45 días de acción para promoverse, ofertar sus propuestas legislativas y convencer que ellos son la mejor opción, tiempo suficiente para promoverse y ajustarse al corto tiempo de proselitismo. Por lo tanto, el que se movió ya fregó y seguramente espera un resultado positivo el día de la elección.

Prácticamente ya estamos en días de veda y a horas de la jornada electoral de este 2 de junio. Así que analizar, reflexionar y meditar bien el voto por su preferente, el que les lleno el ojo y por el que supuestamente velará sus intereses en la Cámara de diputados. Todos, sin menospreciar a nadie arrancaron su campaña aquel 15 de abril del presente año y fue parejo para todos la salida, no se vale decir, que aquel llevaban ventaja, que el otro es amigo del mero mero de arriba o que el otro está más palancas que todos, no, fue piso parejo para todos y así hay que ajustarse a la gran decisión del día de la jornada, aunque muchos se quedaron en el camino y no le echaron ganas a la campaña. Fácil de identificarlos.

Recuérdese muy bien lo que está en juego hoy, 22 diputaciones locales de mayoría relativa y 14 de representación proporcional, las famosas “pluris”. Valore, reflexione y analice lo que deberá hacer un voto razonado este domingo 2 de junio, así que salga a votar por el que más le convenga o lo convenza que es el bueno y que se la rifará en la tribuna más alta de Tamaulipas por usted. Vaya a su casilla, verifique que está ahí en la lista y vote, ya que su voto es libre y secreto e importante en estos tiempos de democracia.

Según el IETAM, su Consejera Presidenta, María de los Ángeles Quintero Rentería, las votaciones iniciaran a las 8 de la mañana y cerraran a las 6 de la tarde, para dar paso posteriormente al conteo rápido de votos y desde las 8 de la noche, el PREP comience a dar a conocer los primeros resultados y para esa hora ya tendríamos más o menos quien sería el favorecido en las urnas y por ende en su distrito electoral al que representa de Tamaulipas, por lo que mientras son peras o son manzanas, la moneda sigue en el aire y aun no hay nada para nadie. La mejor encuesta es el día de la elección, así que salga a votar y no se quede en su casa, hay que ser responsable pues es un derecho de todos y para todos.

Mientras tanto, la mayor parte de los aspirantes a la diputación local por los diferentes distritos electorales de Tamaulipas, tanto titulares como suplentes, así como alcaldes y líderes políticos, emitirán su voto este domingo 2 de Junio por la mañana, a fin de cumplir con su responsabilidad cívica en la jornada electoral. Entre los líderes políticos y de opinión, prevalece la preocupación por la baja participación ciudadana que perfila la jornada electoral. Los candidatos no motivaron, afirman, por lo que se espera una baja votación.

Por su parte, los alcaldes, entre ellos el de Victoria, Nuevo Laredo, Matamoros, Miguel Alemán, Llera, Tampico, Madero y la mayoría del altiplano tamaulipeco, entre otros, coinciden en que es muy importante para la democracia la participación ciudadana durante la jornada electoral. Xico pondrá la muestra en la capital tamaulipeca y todo su equipo de colaboradores también. Háganlo con respeto y responsabilidad.

Y por cierto, un conocido de la sociedad tamaulipeca, Francisco Chavira Martínez, rector de la prestigiada Universidad del Norte de Tamaulipas (UNT) y que se distingue por su excelencia en hacer más y mejores profesionistas, hace un llamado para que todos aquellos que tengan su credencial de elector a la mano, acudan las urnas este próximo domingo 2 de junio. Él mejor que nadie sabe la importancia del voto, pues es un amplio promotor no solo de la Educación Superior, sino de la democracia misma. Por ello, reiteró “sólo ejerciendo el voto se decide quién nos representa”; reconociendo el peso importante de los jóvenes tienen de cara al proceso electoral, pues dijo: “algunos votarán por primera vez”. Por tanto, el voto, es un derecho y una obligación ya que en esta ocasión en Tamaulipas, se eligen diputados locales para la próxima legislatura y hay que hacerlo de manera tranquila y en paz, agregó.

NOTAS CORTAS

1.- Nuevo calendario escolar 2019-2020. Consta de 190 días de clases y marca que las mismas inician el 26 de agosto del 2019 y concluyen el 6 de julio del 2020. Ahí también se marcan además cinco puentes conmemorativos al Día de la Independencia, Revolución Mexicana, Promulgación de la Constitución, el Natalicio de Benito Juárez y el Día del Trabajo. También se incluyen reuniones de los Consejos Técnicos Escolares (CTE), donde habrá reuniones de estos mismos los días cuatro de octubre, veinte de diciembre, treinta y uno de enero y cinco de junio; aclarándose que en el próximo ciclo escolar único, los Consejos Técnicos no serán los últimos viernes de cada mes, sino en días diferentes como ya se pudo notar.

Así mismo, las vacaciones navideñas serán del 23 de diciembre al 7 de enero y las de Semana Santa del 6 al 17 de abril. Esta disposición oficial de la SEP ya está aterrizada en la Secretaría de Educación de Tamaulipas a cargo del encargado de despacho, Lic. Mario Gómez Monroy, para que en su momento llevarlo a cabo y acatarlo por una educación de calidad al que le apuesta nuestro gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca.

2.- En los recientes festejos por el Día de las Madres y el Día del Maestro, un buen gesto tuvieron para ello las autoridades de los municipios de Tula, Bustamante, Miquihuana y Palmillas, es decir, Lenin Vladimir Coronado Posadas, Marisela Rodríguez González, María Anselma de León Cruz y Laura Córdova Casillo, al entregar sendos regalos y agasajo para todos ese día, donde se les reconoció la labor que realizan como amas de casa, así como la labor como docentes, éstos últimos que se preocupan por la educación de los niños y niñas de esta región, por lo que el reconocimiento a todos ellos es un premio al esfuerzo y dedicación que ponen en sus responsabilidades. Enhorabuena para todos y en particular al y las ediles que traen mucha chamba en sus municipios y además tienen el reto de sacar adelante los proyectos de su gobierno, sobre todo en bien de sus representados. Por cierto, que vienen cosas buenas para el Pueblo Mágico de Tula, que bueno. Abundaremos más a detalle para la próxima.

3.- El partido en el poder a nivel federal no anda bien. Los actos de prepotencia y soberbia de sus gobernantes, burócratas y políticos, tienen a la gente muy decepcionada, mientras que el preciso federal López Obrador, se rompe en mil pedazos para mantener vivo y vigente lo que tiene y lo que conquistó. Muchos de quienes lo rodean lo ponen en mal a su proyecto político, un ejemplo tan simple es Karla Guadalupe Martínez Briones, ex candidata a la presidencia municipal en Miquihuana, que le retira los apoyos a la gente que más lo necesita, es decir, a los jóvenes del programa construyendo el futuro, entre otros de esta región, por lo que el mismo representante de AMLO en Tamaulipas, el JR, debe poner alto a estos nefatos funcionarios y limpiar la casa del “ya sabes quién”.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com