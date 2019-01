Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

La no reforma educativa.

La celebración del Día de Reyes, fue la principal actividad familiar de este inicio de semana, por ser una tradición que está muy arraigada en las comunidades mexicanas.

Las familias se reunieron en torno a la Rosca de Reyes, para departir en armonía, buenos deseos y tocar el tema obligado de la finalización de las vacaciones de invierno en nuestro país.

Esto implica que, en instituciones, empresas y organizaciones de todo tipo, la generalidad o algunos de los trabajadores estuviesen de asueto, pero, a partir de las cinco y seis de la mañana de este lunes, las cosas estarán de nuevo en la normalidad, porque es el inicio de clases en las escuelas públicas y privadas del nivel básico.

Se trata de poco más de un millón de alumnos en los 43 municipios de la entidad, quienes terminaron el programa de actividades de la primera parte del ciclo escolar por ahí del 19 de diciembre pasado.

Mientras tanto, los de universidades públicas y privadas que salieron de vacaciones unas semanas antes que aquellos del nivel básico, estarán en las aulas hasta el lunes de la semana venidera, en el entendido de que, las actividades administrativas que, entre otras cosas implican las reinscripciones para el semestre próximo.

En el caso de las escuelas públicas, hay mucha expectativa en el magisterio, porque será el arranque de clases sin la Reforma Educativa que se había promulgado el sexenio pasado, en la administración del licenciado Enrique Peña Nieto y que fue cancelada en cuanto inició el nuevo gobierno federal.

Desde luego, son los maestros quienes más inquietos se encuentran respecto a este tema, porque al finalizar 2018, a nadie le quedó bien claro como estarán las cosas ahora.

Recordemos que sólo se decretó la cancelación de la Reforma Educativa Peña y el equipo de trabajo del titular de la Secretaria de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, bosquejó la nueva estrategia, pero, los profesores del día día, no tienen claro que no harán ya, aunque sí saben que las evaluaciones que tanto les molestaron, ya no se llevarán a cabo con la misma intensidad.

Por lo pronto, números más, números menos, del calendario escolar de 200 días, de agosto a diciembre, ya llevan cerca de noventa, incluidos los viernes que los estudiantes no van a clases, porque los maestros lo destinan a reuniones de tipo pedagógico una vez al mes.

Bajo esa perspectiva, le quedan al ciclo escolar unos 110 días, suficientes para que autoridades escolares y maestros puedan determinar en qué consistirá la no reforma educativa de la nueva administración del Gobierno de la República.

Respecto a la educación superior pública, desde luego que el inicio del semestre, será interesante, porque hay una nueva relación presupuestal, dado que, se trató de limitar los recursos a este tipo de instituciones y los Rectores de la ANUIES, pusieron el grito en cielo, hasta que el presidente Andrés López Obrador, aclaró que hubo un error en la elaboración del presupuesto, que se corrigió de inmediato para que cada Universidad tuviera, mínimo, el mismo recurso que el año pasado.

En el caso del a Universidad Autónoma de Tamaulipas que dirige el ingeniero José Andrés Suárez Fernández, sus expectativas son altas, ya que, al contar con un presupuesto igual que el año pasado, las actividades prioritarias están aseguradas, en el entendido de que, no es descartable la posibilidad de que haya una inyección de recursos estatales, producto de la buena relación que se tiene con el Gobierno.

En la continuidad del ciclo escolar de la educación basada en el Artículo Tercero de la Constitución General de la República, los padres de familia, tendrán que acostumbrarse a pensar en que, la exlíderesa del sindicato de maestros, Elba Gordillo Morales, está de nuevo en la talacha y que, distraerá a los profesores de sus actividades, en su afán por recuperar la dirigencia del magisterio, de la cual ya quitaron al profesor Juan Díaz de la Torre y harán lo mismo con el que quedó al frente, el coahuilense Alfonso Cepeda Salas.

La idea, es que haya una nueva elección para cambiar a todo el comité nacional del SNTE y para esos menesteres anda en pie de lucha el exsecretario general de la Sección 30 del magisterio en la entidad, profesor Enrique Meléndez Pérez, ya que, los seguidores que tiene en la entidad, están ciertos de que cuenta con el respaldo absoluto de la profesora Gordillo Morales y además le consideran listo para jugar en las ligas grandes del sindicalismo.

Habrá que estar pendientes para ver de cual cuero salen más correas, porque, así como el profesor padillense que fue diputado federal, existen al menos otros cuatro en el país que andan en las mismas, comenzando con el actual encargado dela presidencia del SNTE, Cepeda Salas.

Los otros.

De la misma manera como Ricardo Ortiz comenzará de lleno su chamba de director del Centro de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en la entidad, el ingeniero Gustavo Adolfo Hinojosa Cuéllar hará lo propio en la gerencia regional de la Comisión Nacional del Agua y el súper delegado del Gobierno Federal, se establecerá en las oficinas que, hasta ahora se conocen como SEDESOL Federal, ubicadas en la Loma.

Se mantiene la idea de que el doctor Héctor López González, quien fuera candidato a diputado local de Regeneración Nacional por Mante, en las elecciones del pasado mes de julio, se haga cargo de la Delegación Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social y que, se haga realidad el sueño del fracasado candidato a alcalde de Victoria, Eduardo Gattas Báez, se quede en la silla en la que ha despachado el doctor Juan Manzur Arzola en los últimos tiempos del ISSSTE.

Por cierto, en esta institución sucederá lo mismo que en el SAT, porque despedirán a miles de trabajadores en todo el país

En SAGARPA todavía no hay definición, porque tras la renuncia del ingeniero Eduardo Mancilla Gómez a la Delegación y el nombramiento de un interino de los de allí mismo, se cree que pasarán varias semanas hasta que llegue, quien tendrá línea directa con el secretario Víctor Villalobos Arámbula.

Por otro lado, no se ha dicho que el doctor Felipe Garza Narváez dejara de ser prospecto para una oficina federal, entre las cuales está la de CFE, dado que los responsables de organizar al partido de Regeneración en la entidad, creen que les podría producir una buena cantidad de votos como candidato a diputado local, porque ya lo ha sido en varias ocasiones por su anterior partido.