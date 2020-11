FACTOR ENTRE DOS

Por: José Efraín Caballero Sevilla

La nueva realidad en la elección y los medios

Tradicionalmente en los procesos electorales, la prensa y los medios de comunicación han contado con un papel indispensable, para dar a conocer las propuestas y actividades de los candidatos a diversos cargos de elección.

En el siglo XIX, con la llegada de las nacientes democracias, los periódicos impresos eran el medio por excelencia para difundir información a los ciudadanos. Más tarde en el siguiente siglo, es la radio la que llega a cubrir las elecciones, y de manera posterior, con la invención de la televisión, esta ocupa un lugar importante, integrándose a esta labor informativa.

Como ha quedado constancia, los eventos que los medios cubren, corresponden a actividades de los candidatos con la sociedad, reuniones con organizaciones, marchas de apoyo al candidato vinculatorias con diversos sectores urbanos y rurales, etc.

La nueva realidad que estamos viviendo, en salud, obliga a que estos actos presenciales de campaña, sean reducidos en las próximas elecciones en nuestro país.

Esta medida, corresponderá a la trascendencia que han tomado las epidemias en el mundo, que se han convertido en pandemias, y que más allá se definen ahora como Sindemias, lo que limita necesariamente la interacción entre las bases partidistas y los políticos.

Una elección democrática, no se trata solo de votar en las condiciones adecuadas y de manera libre, si no de contar con información suficiente sobre los candidatos, los partidos y el proceso; de esta manera el elector cuenta con un criterio más amplio para realizar su elección sobre quien representa más adecuadamente sus intereses.

La prensa no es la única fuente informativa, porque esta información también se transmite de persona a persona, pero a su vez la obtienen de algún medio de comunicación, por lo que prensa maneja la agenda informativa.

En este sentido, en las siguientes elecciones los medios de comunicación cobrarán mayor relevancia, más que en alguna otra época, y contarán con un mayor calado en la difusión informativa.

Esta nueva realidad, ahora en los medios, va de la mano con el acceso a las nuevas tecnologías de la información, donde se cuenta con un despliegue a través de una nueva variable, que son los medios electrónicos, portales y las redes sociales, contando ya con un recurso humano mayoritario en los últimos años.

Quedó de manifiesto, en la reciente elección de Estados Unidos, como las agencias informativas marcaron la pauta en la elección, siendo la principal fuente de información de los ciudadanos.

Gozaron de una influencia tal, que tomaron partido por uno y otro candidato. Joe Biden conto con el abierto apoyo de The New York Times, The Washington Post y CNN. Por su parte Donald Trump fue respaldado por Fox News, y por una serie de nuevos medios digitales.

La televisión de paga en los Estados Unidos, es el equivalente a las redes sociales en México. Haciendo una comparativa, Donald Trump rompió los records de audiencia en Estados Unidos a través de Fox News con un promedio de 2.5 millones de espectadores diarios en su campaña del 2016, mientras que el Presidente de México posee una cantidad de espectadores inigualable con millones de vistas a través de redes sociales en su conferencia mañanera.

De esta manera, es como la información tomará mayor relevancia en nuestra elección en México, con respecto a las noticias y sucesos en las campañas políticas, a través de diversas plataformas noticiosas, pero en esta ocasión con una mayor importancia, dadas las condiciones sanitarias que no darán tregua a reuniones masivas presenciales

