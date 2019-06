RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

La ola azul deja “nomás milando” a los morenos

El fracaso electoral de los candidatos a diputados locales del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Tamaulipas, se atribuye a la flojera, irresponsabilidad, soberbia, divisionismo, autoritarismo y su lejanía con la gente de los mandos nacionales y estatales de este instituto político.

Se lanzaron a la hamaca y consideraron que por ser Andrés Manuel López Obrador, el Presidente de la República ganarían la elección y la mayoría en el Congreso de Tamaulipas y simplemente por no trabajar ni invertir, fueron aplastados por los abanderados del Partido Acción Nacional (PAN).

La dirigencia nacional de MORENA y reconocidos militantes de este partido, dejaron solos, a su suerte a sus candidatos, pues dedicaron especio, tiempo y dinero a contendientes que jugaron electoralmente en otros Estados, pero además resultaron derrotados, porque el Partido Acción Nacional, hay que reconocerlo, hicieron un muy buen trabajo que les dio como resultado, ganar la elección en 21 de los 22 Distritos Electorales que conforman la geografía del Estado de Tamaulipas.

El alcalde del Partido Morena del Municipio de Madero, Adrián Oseguera Kernion, tiene mucha razón y está en lo cierto, al responsabilizar a los dirigentes de Morena de la derrota que obtuvieron en las elecciones locales de esta entidad federativa. Y lo que es peor, se han dado cuenta que la mayoría de los tamaulipecos, los repudian, los rechazan, no los aceptan, los desaíran, quizás por no trabajar como partido cerquita de la gente o porque no están de acuerdo con la política de trabajo implementada por el titular del Poder Ejecutivo Federal o simplemente por peleoneros o ambiciosos de poder.

Quiero suponer que los tamaulipecos rechazaron al Partido Morena, porque tienen muy bien presente, que su Presidente, Andrés Manuel López Obrador, no ha cumplido con sus promesas de campaña, como lo es reducir el precio de las gasolinas, bajar las tarifas de energía eléctrica, promover la disminución del costo de los productos de la canasta básica, combatir la violencia y la corrupción, pero además entregar buenas cuentas en materia de seguridad pública, generación de empleos, combate la pobreza o porque ha dedicado dinero y tiempo en mantener a una bola de chamacos flojos e improductivos.

El edil Oseguera Kernion, destacó que los dirigentes de Morena, son los responsable de la derrota en las elecciones. ES responsable el partido, al que le sugirió hacer un análisis profundo de cuáles errores cometió. “Sí cometieron errores y lo digo como militante del partido, sí cometieron errores a nivel nacional, en todo el Estado”, especificó.

Reconoció que algunos candidatos hicieron su trabajo, sin embargo, aseguró que quedó demostrado que la marca no lo es todo y agregó que muchos militantes piensan que con la pura marca se puede llegar a un puesto y no es así.

Expresó que para poder ganar una elección se tiene que trabajar muy duro, convencer a la ciudadanía de las propuestas que necesita, no nada más porque el Presidente está haciendo un buen trabajo “ya voy a ser diputado”.

Dijo que como alcalde respetó el proceso electoral y descartó que haya metido las manos. “Yo no metí las manos en el proceso, ni me pienso meter, yo seguí la línea del Presidente de la República, no intervención y punto. Si nos hubiéramos metido otra historia hubiera sido, pero no nos metemos, tenemos que respetar, yo gobierno para todos y la ciudadanía está integrada de muchos partidos, de muchos colores y voy a seguir la misma línea del Presidente de la República, de no intervención”, reiteró.

Al felicitar al candidato electo Joaquín Hernández Correa, por el triunfo obtenido, resaltó: “Nosotros tenemos estatura política y que si el partido ya vio los problemas ponga solución a eso”.

Cabe mencionar que los candidatos de MORENA, no eran los idóneos, ni en su casa los conocían y consideraron que con la marca obradorista, ganarían la elección, ya se dieron cuenta que no es así. En su momento comenté que el tiempo pasa y la gente cambia, que las elecciones no son las mismas, que son diferentes los juegos electorales, que tenía que trabajar y mucho si deseaban obtener el voto de los electores, no tomaron en cuenta estos factores y su derrota la cargarán en su lomo mucho tiempo.

El PAN se organizó, fortaleció su estructura, hizo buen trabajo de campo, presentó buenas propuestas, salió a la calle a buscar el voto, hizo buena campaña, por eso los resultados electorales le favorecieron en casi todos los distritos.

El PRI y Morena, se tendrán que conformar con las diputaciones plurinominales, esto se hace para que no exista sobre representación en el Congreso del Estado y para hacerle caso a la pluralidad política. La ley Electoral del Estado, les concede esas posiciones plurinominales a los partidos perdedores.

Continúo en el campo político-electoral y le comentó que de acuerdo a información del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el PAN, lleva la ventaja en votación en 21 de los 22 Distritos Electorales de Tamaulipas. El Partido Morena anda peleando el Distrito 11 con cabecera en Matamoros. Anda dando patadas de ahogado. Como siempre MORENA, peleando en los Tribunales, mejor debería ganarse con chamba la clientela electoral.

Los partidos de la Revolución Democrática, Verde Ecologista y del Trabajo quedarán fuera de la participación de diputaciones plurinominales y de las prerrogativas del Instituto Electoral de Tamaulipas, al no alcanzar el tres por ciento de la votación que les exige la autoridad electoral en el Estado. No obtuvieron el 3.0 por ciento de la votación válida y no tienen derecho a una diputación de representación proporcional, por lo que quedarán fuera de la representación del Congreso de Tamaulipas.

Si las impugnaciones no varían los resultados, la próxima Legislatura quedaría conformada por 22 diputados del PAN, siete de Morena, seis del PRI y uno de Movimiento Ciudadano.

En esta elección predominó el abstencionismo, pues solo participó el 33.15 por ciento de los electores. La autoridad electoral justificó la poca asistencia de electores a las urnas. Es la primera vez que tenemos elecciones, solo para elegir diputados. Siempre iban cada tres años con alcaldes y cada seis años con la gubernatura, consideró la Presidenta del IETAM María de los Ángeles Quintero. A lo mejor con una mejor movilización de la autoridad electoral, se tendría un registro de más asistencia de votantes.

En otro asunto, las autoridades de Protección Civil tienen que permanecer en alerta para brindar auxilio que pudiese requerir la población, pues está anunciada la presencia de una depresión tropical que avanza hacia Tamaulipas y Veracruz. Las fuertes lluvias se pronostican para las próximas 48 horas, por lo que se deberían preparar los refugios temporales con alimentos, medicinas, personal médico y otros apoyos. Los Consejos Municipales de Protección Civil, ya deben estar instalados y preparadas sus autoridades para enfrentar las posibles fuertes lluvias y las consecuencias que estas puedan generar.

El dato: La ola azul aplastó a los morenos y los dejó “nomás milando” como al chinito.