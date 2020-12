“LA OLA AZUL TAMAULIPECA, MÁS FUERTE QUE NUNCA”….!

X.- MORENOS, TEMEN QUEDARSE, COMO “EL PERRO DE LAS DOS TORTAS”…!

TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

LA GUERRA SUCIA que el Gobierno de la 4-T, ha venido consumando de manera despiadada “contra el Gobierno de Tamaulipas”, es por el claro temor a que, “Morena se quede como el perro de las dos tortas”, en la inminente elección del 2021, porque a pesar de las tendenciosas campañas instrumentadas con premeditación, alevosía y ventaja, contra el Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, LA OLA AZUL TAMAULIPECA, “se encuentra más fuerte que nunca”.

DE TAL FORMA que, el dirigente estatal panista Luis René Cantú Galván, ha definido que, “el panismo tamaulipeco”, para el evento electoral que se tiene en puerta, “no necesitará del PRI, ni del PRD”, por tener la certeza que, “el PAN en Tamaulipas, continúa con marcada solidez política, gracias al gran liderazgo del mandatario estatal Francisco García Cabeza de Vaca, quien a pesar de los infundados ataques que, en su contra ejercen los adversarios, “el PAN mas que verse minado, se ha fortalecido”.

EL CACHORRO Cantú, con marcada certeza señaló que, “que los números no mienten”, al referir que en las elecciones del 2017-18 y 2019, los resultados obtenidos por Acción Nacional, fueron determinantes (para ganar) de manera inobjetable (21 de las 22 candidaturas) para Diputados Locales, quienes hoy integran la LXIV Legislatura de Tamaulipas, encabezados por su Diputado-Presidente GERARDO PEÑA FLORES, asegurando el jerarca estatal panista Cantú Galván que, para la elección del 2021, “el PAN, aun sin colaciones”, no se verá imposibilitado, para retener el poder político aquí en Tamaulipas.

POR ELLO, el Presidente del CDE del PAN, señaló sin cortapisas que, “tenemos la firme convicción de salir avantes”, en la siguiente ronda electoral, porque simple y llanamente, en nuestras filas, aglutinamos a gente trabajadora, gente que habla con resultados, como lo hacen nuestros Diputados Locales, los que a diario recorren sus distritos y ofrecen respuestas tangibles a sus representados. Eso es lo que ha fortalecido al PAN y gracias también al sólido liderazgo del Gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, quien con acierto dirige a Tamaulipas, muy a pesar de lo que digan o expresen los adversarios.

Y SI LUIS “Cachorro” Cantú, presumió que sin el PRI o el PRD, “se bastan para lograr objetivos, respecto a triunfos electorales futuros”, en alcaldías y diputaciones locales, es porque en el PAN, hay el trabajo fecundo y creador, que les ha dado plena credibilidad, entre el contexto ciudadano, razón por la que, “es mejor solos que mal acompañados”, partiendo que en Acción Nacional, “hay realidades y no falacias” como las que, lamentablemente, han venido instrumentando “los Morenos, de la mal llamada 4-T” (Cuarta Transformación), cuyos integrantes, más que ponerse a trabajar se han dedicado a proyectar férreas descalificaciones e incluso dirigir improperios contra quien Gobierna Tamaulipas, cuyas prácticas “al estilo viejo PRI”, no les ha dado resultados Y por ello, el PAN, continúa peregrinando por el sendero del éxito y los buenos propósitos ante el electorado, como lo sostiene Cantú Galván.

EN CONSECUENCIA, les diré que, “el fortalecimiento político, logrado por Acción Nacional, en Tamaulipas, “no se gana de la noche a la mañana”, porque debe recordarse que este formidable objetivo, “se consolida, construyendo muros de tangible bienestar social”, y por este marco sensato, las filas de LA OLA AZUL TAMAUALIPECA, se encuentran fortalecidas y no olviden que, “TRABAJO MATA GRILLA”, detalle que nos lleva a la reflexión, sobre aquel acertado refrán de don Miguel de Cervantes Saavedra, “el gran quijote de la mancha” que reza: “Sancho, mientras los perros ladran, es señal de que seguimos cabalgando”.

AHORA BIEN, si vemos este relevante tema con equilibrio político, podemos decirles que, “si los Morenos de Morena”, dicen ser favoritos y que van a ganar Tamaulipas como sin recato alguno y con clara soberbia lo ha esbozado “el perro pantorrillero” Alejandro Roja Díaz Durán, HAY QUE PREGUNTARLES a sus Diputados Federales: ¿Que hay hecho en sus distritos, para bien de sus representados?.

A ESTA INTERROGANTE, deberían responder los Diputados Federales de Morena, “PERO NO LO HARÁN”, y vaya que ninguno de estos legisladores Morenos, han regresado a sus distritos, “porque a plata limpia”, no tienen respuestas claras que ofrecerles a las familias humildes que creyeron y confiaran ellos, cuyos diputados de la 4-T “no Morenos, sino multicolores”, por esta razón, “prefieren estar lejos de los electores, “para no verlos a la cara”, porque saben y temen que, “la gente los encare y con justa razón”, para reclamarles FRENTE A FRENTE ¿porque nos han cumplido sus promesas?

