DIALOGANDO

La ola migrante pasara por Tamaulipas.

Por Roberto Olvera Pérez

Sin lugar a dudas las caravanas migrantes aunque se dice se desviaron por otra ruta, llegarán a Tamaulipas para antes de que termine este mes de noviembre y, ya estará escrita la historia, serán miles los migrantes que llegaran a nuestro Estado, donde se dice que para ese momento ya estarán listos: los albergues, la alimentación y el cuidado necesario. Ahora lo que conviene saber es que tanto tiempo permanecerán en la entidad.

Y llegan precisamente una vez celebrada la elección norteamericana y también se ha fijado una posición de lo que hay que hacer con la ola migrante, sin embargo, debemos tomar en cuenta: el prestigio, la fama y el pasado reciente, en donde Tamaulipas ha ganado la categoría; Estado peligroso, difícil y poco apto para recibir a los migrantes.

Todo esto nos obliga a pensar que habrá que buscar soluciones inteligentes, viables y posibles; tal vez como en el sureste mexicano pensar en campos amplios que den empleo en la siembra de hortalizas y árboles frutales o en la construcción, de otras fuentes de producción agrícola, pecuaria y pesquera; todo es posible ante la crisis, el caos o la fatalidad.

Por otro lado, el nuevo gobierno que entrará a partir del primero de diciembre, ha anunciado una zona fiscal especial para la frontera tamaulipeca en donde habrá: doble salario mínimo y un IVA de 8%, además de que la gasolina costará exactamente lo mismo que en el lado americano en donde tiende a bajar. En fin se busca que esto no se prolongue por mucho tiempo, porque las experiencias vividas nos enseñan que la gente que llega se quede y que no va a necesitar apoyo para permanecer en el Estado; además de que se multiplica y hace más compleja la vida en ciudades, en carreteras y al aire libre; sin descartar las posiciones ya ganadas por la inseguridad, lo que hace aún más difícil el ambiente.

Sumemos esto además el reacomodo de posiciones oficiales que será otras a partir del mes de diciembre y que con seguridad al cambiar de color, también vendrá gente nueva sin experiencia que pudiera complicar el trato, la situación y el adaptarse.

Mientras tanto en los cielos habrá helicópteros, en la frontera soldados asignados y por tanto miles de armas y de posibilidades de conflictos accidentes y clima de muerte. En verdad son situaciones inéditas a las que no estamos preparados y que no sabemos hasta donde llegaran.

El día 30 de noviembre, por cierto, habrá de firmarse el nuevo acuerdo comercial, de aquí allá la historia está escrita en parte. Los migrantes van a llegar por algún punto geográfico de nuestro estado, cuando menos dos o tres mil pasarán entre Tampico y Nuevo Laredo, todo esto con los reflectores de ambos gobiernos. Esperemos que las cosas encuentren solución y sean bien encaminadas por aquellos que les corresponde. Pendientes.

NOTAS CORTAS

1.- Desde ayer y hasta este 16 de noviembre se lleva a cabo el XI Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Interpolitécnicas en su Fase Regional, cuya sede será la Universidad Politécnica de Victoria.

Se contará con la participación de diez instituciones provenientes de cuatro Estados de la República y las Universidades Politécnicas que tomarán parte son: por el Estado de Coahuila, la UP de Piedras Negras, la UP de Monclova Frontera, la UP de Ramos Arizpe y la UP Región Laguna. Del Estado de Nuevo León, la UP de Apodaca. Por el Estado de Zacatecas la UP de Zacatecas y la UP de Zacatecas Sur. Asimismo de Tamaulipas, la UP de Altamira, la UP de la Región Ribereña y la sede UP de Victoria. Las actividades iniciaron desde este miércoles 14 de noviembre desde las 8:00 a.m.

Dentro de las competencias en las disciplinas deportivas serán: beisbol, baloncesto varonil y femenil, fútbol asociación varonil, fútbol siete varonil y femenil, voleibol de sala varonil y femenil, voleibol de playa varonil y femenil. En cuanto a las actividades culturales se competirá en: oratoria, declamación y canto solista, teniendo como sede el Teatro Casa del Arte de Ciudad Victoria, el jueves 15 de las 9:00 a.m. a las 15:00 horas. Los equipos triunfadores obtendrán el derecho de participar en el Encuentro Nacional que se desarrollará en 2019.

Conoce la programación de las presentaciones culturales y las competencias deportivas, así como horarios y lugares en donde se realizará: https//www.tamaulipas.gob.mx/educación/2018/11/encuentro-nacional-up/

2.- Para prevenir o detectar a tiempo el cáncer de próstata, la hipertensión y la diabetes, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaria de Salud, la subsecretaria de prevención y promoción de la salud, lleva a cabo esta cruzada en la Ruta Recreativa. Las detecciones forman parte de las acciones durante noviembre, “Mes de la Salud del Hombre” y se tardan únicamente 5 minutos en hacerlo.

“Para nuestro gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, es prioridad que también al hombre se le dé la atención oportuna y adecuada en todas nuestras unidades de salud” subrayó la titular del ramo, Dra. Gloria Molina Gamboa.

La Institución estatal puso en marcha en esta capital el arranque de las actividades de Noviembre, Mes de la Salud del Hombre, bajo el lema: “Hombre responsable, hombre saludable”, que se efectuarán en todas las unidades médicas del estado. Asi la Secretaría de Salud puso a disposición de los tamaulipecos, la red de servicios de salud que ofrece el gobierno del estado para fortalecer la protección, detección, y tratamiento oportuno de sus enfermedades.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com