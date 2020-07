LAS AGENDAS

La otra cuarentena, presagio de más tempestades

Por Leticia Santoyo

Agenda política: Cierran municipios de Tamaulipas el ingreso a visitantes; hay pánico. Varias ciudades en diferentes municipios de Tamaulipas han cerrado el paso al ingreso de visitantes para evitarla proliferación de la pandemia por Covid 19, sobre todo ahora hay más casos y se presume que hasta el ambiente podría propiciar la propagación del virus.

Además de Jaumave, Villa de Casas se ha sumado a los filtros ciudadanos apoyados por autoridades municipales para impedir el paso a personas externas al municipio, pero luego de medir temperatura, preguntar el motivo de la visita e informarles de las medidas preventivas de seguridad mientras se encuentre en la ciudad, se permite el paso.

En Tampico, el alcalde cerró varias cuadras alrededor del Ayuntamiento, mientras que para el ingreso de la presidencia municipal, al igual que en todas las instituciones, se solicita el uso de tapa-bocas, gel antibacterial y se toma la temperatura, negando el ingreso a quienes registran arriba de 38 grados centígrados.

Algunos ayuntamientos analizan la posibilidad de aplicar sanciones a quienes se nieguen a cumplir con las medidas sanitarias dictadas por la autoridad estatal.

Agenda de medios: Colapsa el sistema hospitalario por enfermos de salud; no hay camas. Y sucedió como ya se suponía pasaría, el endeble sistema hospitalario de Tamaulipas se “quebró” no aguantó más en los municipios de mayor densidad poblacional, el primero en caer fue Reynosa, luego colapsó Tampico y está en riesgo Matamoros y hasta Victoria, a pesar que la Secretaría de Salud insiste que solo hay un 77 por ciento de ocupación, pero son cifras maquilladas, debido a que eso no refleja que en los municipios “grandes” ya están muriendo los pacientes, sin poder ingresar a los centros médicos.

Las noticias dan cuenta que hay personas con síntomas de Covid con un diagnóstico grave, que tienen que esperar hasta seis horas en los municipios cuyos hospitales están saturados. En madero se registró la muerte de un bebé y el total de fallecimientos ya casi llega a los 600. Algunas funerarias de Matamoros, también se han saturado para incinerar los cuerpos infectados.

La Secretaría de Salud federal afirmó que el plazo de la pandemia se extendió a abril del 2021 y que lo más grave está por venir, cuando empiece la época más fría del año, que se registrará “picos” altos de Covid. Al semáforo de Susana Distancia suma también “nuevas compañeras”, pues sí, lo que hace unos meses fue un “meme” circulando por las redes sociales hoy es realidad, durante el rojo hay que buscar a Refugio y resguardarnos, mientras que los estados que marquen naranja deben a pegarse a Prudencia, porque los del amarillo tienen a Esperanza, los que están en verde verán a Aurora, pero todos, todos tenemos que ir con Resignación, porque Covid 19 llegó para quedarse y tenemos que aprender a vivir y adaptarnos a esta nueva realidad.

Agenda ciudadana: A partir del 22 de Julio “arderá” Tamaulipas; entra canícula quemante. La Canícula es la época del año considerada como la más calurosa, pero nuestros ancestros consideraban que durante estos cuarenta días, se presentaban más enfermedades, calamidades y tempestades derivado por las altas temperaturas, según el pronóstico habrá días hasta de 45 grados centígrados en la entidad.

Son 18 los Estados en donde el pronóstico de termómetro superará los 40 grados centígrados, entre éstos Tamaulipas; las altas temperaturas no vienen mejorar la situación con la pandemia de Covid 19, el presagio es de empeorar debido a que con la canícula más enfermedades que requieren también asistencia hospitalaria, mientras que éstos centros médicos están totalmente infectados. La canícula inicia el 22 de julio y tentativamente se estima sale el 22 de agosto, pero podría extenderse hasta septiembre.

Comentarios: leticia_santoyoc@hotmail.com