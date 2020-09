AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

La otra elección que hará historia

Políticos y oportunistas, ya en la batalla

“El Dr. Miedo”, quiere ser presidente

Alcalde de Ocampo rinde Segundo Informe

Ciertamente, pero para nada, el Covid-19 no se ha frenado; sin embargo se dan hechos positivos que amortiguan el impacto de la pandemia y dan más esperanzas al mundo en estos tiempos difíciles.

Nos dicen que octubre puede ser un año bueno en este sentido, pues será según los que saben de estos menesteres, el mes de las vacunas contra el Coronavirus, pero mientras eso llega, lo que sí, es que la pandemia sigue dejando miles de muertos, enfermos, dolor y una grave crisis económica.

Mientras tanto, este mes patrio, el cual por cierto no disfrutaremos con sus tradiciones ceremonias de Gritos de Independencia en los diferentes niveles de gobierno por razones obvias, aunque sí, habrá que darnos gusto con la tradicional comida que común mente se vende en estos días y lo cual tiene que ver con pozole, tamales, tostaditas, blanditos, además de la deliciosas aguas frescas de sabores diversos.

Septiembre, es un mes de suma importancia para políticos y las autoridades electorales, pues prácticamente de forma oficial se inicia con un proceso electoral de gran importancia como lo es 2020/2021.

Los trancazos políticos entre partidos, grupos de poder y aspirantes a todo tipo de candidatura ya comenzaron.

El proceso electoral inicia primeramente el próximo 18 de octubre del presente año en dos de las pocas entidades que aún gobierna el ex poderoso partido tricolor (PRI); estamos hablando de Hidalgo y Coahuila. Se elegirán 109 cargos en estos dos estados, entre estos; presidencias municipales y legisladores, contándose con un padrón de 4.9 millones de ciudadanos.

Según los expertos, el PRI enfrentará otra difícil prueba electoral, pues a pesar de que es gobierno actualmente en Hidalgo y Coahuila, electoralmente no le fue nada bien en el proceso electoral 2017, donde solamente se llevó 7 de 16 distritos locales y 3 diputaciones plurinominales en Coahuila, un importante estado que ha sido un bastión del PRI.

En cambio, en Hidalgo, la tierra del poderoso MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, el PRI ganó 39 de 84 presidencias municipales.

Sin dudarlo, la próxima elección del 18 de octubre en Hidalgo y Coahuila, será el primer escalón de una grande escalera política del Partido Revolucionario Institucional rumbo al proceso electoral 2021, unas elecciones más complejas de la historia reciente.

De tal modo, que habremos de estar muy al pendiente de lo que pase el próximo mes en esas dos entidades. Veremos si el PRI se fortalece con su presencia o si de plano habrá algún otro partido que termine de fulminarlo.

El próximo año, lo que estará en juego el día de la elección, se elegirán nuevos gobernadores en al menos 15 entidades de la república.

En nuestro Tamaulipas lindo y querido, se elegirán nuevos diputados federales, diputados locales y 43 presidentes municipales.

Tanto en la presidencia de la república, tal y como ya lo adelantó en días pasados el mandatario ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR se espera una serie de renuncias de funcionarios que participarán en los procesos internos en busca de las candidaturas de MORENA para pelear por las gubernaturas en juego.

MORENA y LÓPEZ OBRADOR, dicen que van por todo, todo incluye a la cámara baja del Congreso de al Unión, gubernaturas, Congresos Locales y alcaldías. Según los datos con los que cuentan es que como partido político, independientemente de quienes resulten ser los candidatos o candidatas, andan muy pero bien en el ánimo de los electores en casi todo el país. Presumen que el fenómeno LÓPEZ OBRADOR sigue pegando y que les ayudará en mucho para llevarse “carro completo”. ¿Será?.

Aquí, en Tamaulipas, se espera también una sacudida en el gabinete del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, pues varios de sus colaboradores irán en busca de candidaturas del PAN para pelear por diputaciones federales, diputaciones federales y alcaldías.

Se habla también de que los directivos del PAN, LUIS “CACHORRO” CANTÚ y MARIELA LÓPEZ SOSA también están en la lista de prospectos a diputados federales, pero aún no se sabe si participarán por mayoría relativa o irán por la vía pluri.

Referente al VI Distrito Electoral, que tiene como cabecera El Mante, se menciona que el diputado federal actual VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS buscará la reelección. Otros diputados federales panistas y morenistas también buscarán repetir en esos cargos.

Otros alcaldes de la región cañera que se incluyen en lista de prospectos a la reelección figuran: NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ, de Xicoténcatl; JOSÉ DE JESÚS ÁVALOS PUENET, de Ocampo, y MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, de El Mante. Los ediles de Nuevo Morelos, Antiguo Morelos, Gómez Farías y González, ya se van.

Otros alcaldes que también ya se van, pero que seguramente buscarán otros cargos de elección popular son, de Tampico, Madero, Altamira, Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, entre otros.

De tal manera, que en este mes de septiembre, estaremos viendo ya, movimiento al interior de los partidos políticos tradicionales, algunos nuevos aprobados por el INE, otros rechazados, pero que también participarán de alguna manera en la próxima contienda política, sumándose a los más fuertes o bien, poniéndole piedritas a MORENA con la finalidad de que ya no sean mayoría en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

El partido del presidente, para muchos, es el partido a vencer, pues el propio mandatario mexicano así lo ha dicho, cuando asegura que el temor de los conservadores es por la limpia de la corrupción que está llevando en el país.

Y aunque la batalla se dará entre MORENA, PRI y PAN, en lo referente a Tamaulipas, es casi seguro que este último partido en el poder, siga acaparando la mayoría de alcaldías y el control del Congreso Local. Veremos si hay buenos gallos para dar la pelea por la recuperación de las diputaciones federales, cuya mayoría están en manos de ex priístas metidos disfrazados de morenistas.

DEL ARCHIVERO…

Le decíamos que en septiembre, veremos en movimiento a muchos personajes que buscarán las candidaturas a los diversos cargos de elección popular en juego, pero también los veremos en octubre, noviembre y diciembre de este año (mes en que redoblarán los esfuerzos por conquistar a los ciudadanos, ya sea a través de posadas, regalos navideños, etc), aunque a decir verdad, las posadas navideñas se adelantarán a partir del presente mes. Muchos de los suspirantes andan muy activos regalando hasta lo que no, en tanto que otros codos se hacen ojo de hormiga.

Por otro lado, comentábamos también la posible reelección del alcalde de El Mante, JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS. Tiene trabajo y liderazgo, pero llama mucho la atención que al interior del PAN, se mueven muchos otros prospectos que al parecer también quiere participar por la alcaldía y las diputaciones, la federal y la local.

Figuran nombres como el de la presidenta del DIF Mante, CORAL FENTANES MAYORGA, muy activa en su trabajo, pero también en las redes sociales.

Don ELOY MARTÍNEZ, BETO ALARCÓN HANÚN y NOÉ RAMOS son otros prospectos del PAN. En el caso de NOÉ RAMOS FERRETIZ, a diferencia del año pasado cuando festejó su cumpleaños, lanzó un claro mensaje en el sentido de que buscaría la candidatura de su partido para ser alcalde de El Mante.

Dijo haber trabajado duro ya en varios procesos electorales para llevar gente al poder, pero que ahora en este próximo 2021, le toca a él, ser candidato a la alcaldía, y efectivamente trae mucho apoyo de las bases territoriales.

Este año, hace algún par de semanas, NOÉ RAMOS celebró su cumpleaños, fue más tranquilo y sin mucho ruido, pero su movimiento en sectores activos de la población y sus mensajes en redes sociales, dejan en claro que va por la alcaldía. Va con todo.

Por el PRI, se insiste en LUIS GERARDO MONTES VEGA como el bueno para la candidatura para la alcaldía, pero algunos manejan el nombre de ALEJANDRO GUEVARA COBOS, más lo que se alboroten en los próximos días.

En MORENA, algunos grupos mayoritarios quieren como candidato a la alcaldía al Dr. REFUGIO ESPRIELLA, quien ya se mueve y trabaja al respecto para ganar la candidatura.

Obviamente se manejan más nombres, pero no son de peso ni de mucha presencia en el municipio como para pensar que pudiesen darle la pelea al PAN o al PRI.

Sin embargo, un grupo de ex priístas liderados por MARIO OBREGÓN, ex funcionario del IFE lo que es hoy el INE, ex tesorero con el extinto ex alcalde Dr. HUMBERTO FLORES DEWEY y operador financiero de diversas campañas del PRI alborotó al iluso Dr. RIGOBERTO HERNÁNDEZ CARBALLO para postularlo como candidato de MORENA la Presidencia Municipal de El Mante.

Se trata de una muy buena mancuerna de ilusos payasitos de la política, pues a la hora de que el Dr. CARBALLO apareció como posible prospecto a la alcaldía, de inmediato en redes sociales brotaron quejas y denuncias de su nefasta profesión, además de irresponsable y negligente, con expedientes muy cuestionables sobre sucesos lamentables. Pero bueno, esa es otra historia de las muchas que contaremos en próximos comentarios.

Por lo pronto, déjeme y le informó que el pasado sábado, el alcalde de Ocampo, Tamaulipas, llevó a cabo la rendición de cuentas de cara a la sociedad del llamado vergel tamaulipecos.

Se trata del Segundo Informe de Gobierno, desarrollado mediante Sesión Solemne de Cabildo, y con la presencia de autoridades invitados muy exclusivamente por la situación de la pandemia y con la finalidad de evitar contagios de Coronavirus.

En el evento, transmitido en vivo en redes sociales, y de entrada, con la presentación de un video que fue antesala del desglose de metas y logros enmarcados dentro del segundo año de gobierno del alcalde de Ocampo, Tamaulipas, Profesor, JOSÉ DE JESÚS ÁVALOS PUENTE, quien estuvo acompañado de colaboradores, su esposa MA. BRENDA CORONADO MOLINA, hijos y demás familiares, así como de autoridades representativas del Gobierno del Estado, el diputado federal VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS, entre otros.

Dijo que respaldado por el intenso trabajo del cabildo, apoyado también por colaboradores y personal administrativo la estrategia que ha seguido es trabajar juntos, actuar coordinados sociedad y gobierno.

Estrechamente coordinados con DIF estatal, que preside la señora MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA se pudo atenderse directamente a miles de personas con los programas que opera DIF Tamaulipas quien siempre ha buscado las mejores necesidades de la gente en coordinación con el DIF Ocampo que encabeza la Maestra BRENDA CORONADO MOLINA.

En general, el alcalde ÁVALOS PUENTE destacó que se realizaron obras y acciones en todos los rubros de gran beneficio para las familias de Ocampo, municipio que sigue transitando por el rumbo del desarrollo, gracias también al respaldo del gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

