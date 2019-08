Por la Libre

“La perfección de un Alcalde consiste en acercarse a un modelo ideal, y ella es el Patrón perfecto Noemy González Márquez.”

Por Edelmira Cerecedo García.

Hoy en día la grandeza del Municipio de Xicotencatl, tiene nombres y apeidos, el agigantado avance de infraestructura y urbanización han sido el impulso de los gobiernos vanguardistas del panismo.

Si, mis lectores es increíble ver cómo se necesita saber para que se requiere el poder y ponerle un rumbo, los gobiernos panistas exclusivos de Xicotencatl encontraron algo fantástico para impulsar el crecimiento de un Municipio.

Y es qué no existe una Ciudad en progreso, si tienes desempleo, gente sin estudios, despensas vacías, hambre en las familias, falta de calzado y ropa para acudir a la escuela, deudas de agua, deudas de luz, Enfermos sin tratamientos, gente sin servicios de salud, falta de alimentos para bebé, y sí, algún periodista castigado…obvio, cómo en un Municipio dónde gracias a su Director de Prensa no estoy en la lista de dicho gremio pagado.

En fin cuando no erradicas desde cada hogar las necesidades, el desarrollo de un Municipio se ve inútil, inservible, no puedes poner boulevares llenos de luz led, cuándo los comercios están en quiebra, y no existe el recurso para pagar la cuenta de la luz de los hogares, nadie va a disfrutar una obra si no se “obra” desde los hogares.

Por ello los gobiernos panistas en Xicotencatl se abocaron a conocer las necesidades de los hogares, saber el apellido de las familias, hoy en día conocen por nombre y apodo a la gente, han sido presidentes y presidentas sencibles, muy llenos de humildad, se mezclan con todos platican y les abren las puertas para conocerlos desde la de su casa hasta cuando han estado en la oficina de la Presidencia.

Han sido grandes hombres y mujeres, en éste momento ése esfuerzo de un panismo con sentido social y visión hoy corre a cargo de Noemy González Márquez, quien ha llevado a cabo los toques de modernización a Xico, y por cierto ha sido felicitada y reconocida por la Secretaría de Educación por el concursos referente a un proyecto de la escuela primaria la Corregidora, donde el objetivo es rescatar el valle del Mamut.

Ésas son las cosas que mujeres en el poder como Noemy ha logrado, inyectando en los hogares a las familias ayuda directa para que los niños sigan impulsados a estudiar.

Por ésa grandeza de mujeres cómo Noemy González Márquez, es que no para el progreso de Xicoténcatl.

En otros temas la UAT

Invitan a participar en concurso juvenil de oratoria “Hablemos de democracia, igualdad y justicia”

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) hace extensiva a su comunidad estudiantil la convocatoria del Primer Concurso de Oratoria “Hablemos de Democracia, Igualdad y Justicia” que organizan el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones, puedes buscar las bases del concurso en la pagina de la Universidad si tienes de 18 a 29 años.