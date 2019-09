Factos Conurbados

Por Omar Lara Martínez

La Polaca en Movimiento…

Mucho se comentan los cambios en los partidos llamados grandes… Acción Nacional, Revolucionario Institucional, ahora también Morena, pero muy poco se dice o se habla de la famosa “chiquillada”, es decir aquellos partidos políticos que son considerados como chicos, pero que en la actualidad, son los que más se mueven.

La renovación en partidos como el Verde, Movimiento Ciudadano y la busqueda del resurgimiento de Encuentro Social, no permite que la politica partidista se deje de lado en el ámbito noticioso.

Dentro de los cambios más significativos se encuentran los movimientos que se realizaron en el Partido Verde Ecologista en Tamaulipas, el cual ya tuvo renovación de su dirigencia, después de las malas cuentas rendidas por quienes estaban a la cabeza del mismo, PATRICIO KING LÓPEZ y JESÚS GONZÁLEZ MACÍAS.

Llega a hacerse cargo del mismo, RICARDO GAVIÑO CÁRDENAS, quien tiene en Ciudad Victoria su punto de mayor presencia política, personaje cercano al “junior” del partido del tucán, JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, tendrá ahora la dificil, pero no imposible tarea de sacar del hoyo el partido verde.

El nuevo dirigente estatal de los tucanes, deberá hacer una evaluación de los comités municipales, pues existen muchos que realizaron un buen trabajo a pesar de la falta de recursos económicos, como fue el caso de Ciudad Madero, donde a pesar de todo, se vio una buena labor de la dirigencia encabezada por JOSÉ LUIS HINOJOSA BANDA.

Misma situación es la que vive el partido Movimiento Ciudadano, quienes ya trabajan en la renovación de sus comités estatales y por consecuencia los municipales, pues a pesar de lo realizado, no han logrado obtener resultados positivos, pues son pocos los cargos de elección popular obtenidos en los recientes años.

Se habla mucho que el tiempo ya se le acabó a NESTOR LUNA, actual regidor del municipio de Tampico y una de las principales cabezas del instituto político en el puerto, ya que no dio el ancho y será reemplazado en breve.

En el caso de Altamira, existe la posibilidad que ANTONIO DEL ANGEL se pueda quedar, aunque también se encuentra “en la tablita”, por lo que puede haber un cambio radical en Movimiento Ciudadano en la urbe industrial.

Ciudad Madero es un caso especial para el llamado partido naranja, ya que meses antes del proceso electoral, la pugna al interior estuvo muy ríspida, al grado que había dos coordinadores municipales, algo que se fue solucionando con el paso del tiempo.

Se especula que JUAN CARLOS GUERRA AHUMADA, dejó de ser el coordinador del partido en la urbe petrolera y están a punto de hacer la designación de quien lo suplirá, existiendo la posibilidad de recaer esa responsabilidad en MAURO REYES, alguien que es bien visto por el comité nacional y se encuentra muy bien evaluado, por lo que se le considera como la carta más fuerte para quedarse al frente de MC en Madero.

PRI, PAN y MORENA, también entrarán a estos procesos de renovación de sus dirigencias tanto estatales, como municipales, por lo que es solo cuestión de tiempo para que comiencen a hacer ruido en torno a este tema con miras al próximo proceso electoral en el 2021, así que en breve se tendrán noticias, se lo aseguramos…

Informe Legislativo…

El Diputado Federal, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, rindió su primer informe de labor legislativa, su mensaje fue claro, el grupo parlamentario de Morena en la cámara de diputados, trabaja de manera coordinada con el Presidente de la República ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR, respetando siempre la división de poderes por el bien del país.

En este acto se contó con la presencia del Diputado Federal MARIO DELGADO CARRILLO, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, quien destacó la participación del Diputado ERASMO GONZÁLEZ, calificándolo como una “revelación”, por su desempeño en las comisiones asignadas, en la cámara de diputados, definitivamente este es un buen espaldarazo para el maderense…

Factos…

1.- Comapa de la zona conurbada (Tampico-Madero), sigue generando problemas a los usuarios, no solo por los constantes cortes del siuministro del vital líquido, sino también la pésima calidad del agua que proporciona, (en ocasiones hasta con tierra), su infraestructura es tan deficiente, que hasta ellos tienen fugas en sus instalaciones….Es el colmo…

2.- El regidor de Madero JORGE LUIS ARTEAGA, se está distinguiendo como uno de los ediles más activos de la urbe petrolera, a diario se le puede ver en las colonias trabajando y apoyando a las familias que lo necesitan… Su trabajo habla por sí solo, tiene mucho por dar para los maderenses.

3.- El Partido Acción Nacional cumplió sus primeros 80 años de vida… En Ciudad Madero se llevó a cabo la conmemoración de este importante acontecimiento para el panismo… En las instalaciones del comité municipal, ahora sí se vio a los panistas y simpatizantes del blanquiazul participando, algo que no se veía desde hace un par de años… Se nota la mano del nuevo presidente JESÚS CASTRO, quien ha trabajado mucho para acercar de nueva cuenta a los militantes de renombre del PAN maderense y lo está logrando.

4.- MONSERRAT ALICIA ARCOS VELAZQUEZ, se convirtió en la nueva Presidenta Nacional del ONMPRI, organismo de mujeres adherido al PRI… La ex regidora, ex diputada local y ex diputada federal maderense, sigue mostrando que el trabajo es lo único que importa y lo que permite a cualquier persona salir adelante… Por ello su politica es dejar de lado la grilla y dedicarse de lleno a la encomienda asignada.

5.- La diputada federal OLGA SOSA RUIZ, rindió su primer informe legislativo en las instalaciones de la ex aduana de Tampico, la cobijaron alrededor de 20 legisladores… En cuanto al contenido de su informe y su trabajo, pues eso se lo dejamos a usted, quien puede hacer una evaluación más imparcial al respecto.

6.- El gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, rindió su tercer informe de gobierno, en él emitió un mensaje directo a los senadores de MORENA por la propuesta que deseaban presentar para revocarle el poder en la entidad… El mandatario tamaulipeco fue claro y señaló que “Tamaulipas no es moneda de cambio, con Tamaulipas no se juega”, un reto franco y directo a la bancada morenista de la cámara alta del congreso de la unión… Como dirían algunos comentaristas deportivos, #HayTiro… DE FACTO!!!

