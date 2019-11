LA@RED

LA POLITICA DE ABRAZOS Y NO BALAZOS ES PARA UN CUENTO DE HADAS

Rubén Dueñas

“If the Mexican government cannot protect American Citizen in México, then the United States may have to take matters into our own hands”.

La advertencia que fué hecha en inglés por el senador Tom Cotton, traducida al español quiere decir que “si el gobierno mexicano no puede proteger a los ciudadanos estadounidenses en México, “en Estados Unidos tal vez tengamos que tomar las cosas en nuestras propias manos”, señalamiento que hiciera al ser entrevistado tras el asesinato de los niños LeBarón.

El senador estadounidense Tom Cotton criticó la política de abrazos y no balazos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y afirmó que es buena “para un cuento de hadas”.

En la entrevista que concedió a Fox News, Cotton habló sobre la matanza de nueve ciudadanos mexicanoestadounidenses de la comunidad mormona en la frontera entre Chihuahua y Sonora, en cuyo marco advirtió que si el gobierno de México no actúa de forma apropiada, “tal vez sea el momento de que Estados Unidos lo haga”.

Cotton, que es miembro del Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense, precisó que está claro que el gobierno de México no puede manejar el asunto. “El presidente López Obrador llegó al cargo hace casi un año diciendo que su estrategia para lidiar con los carteles iba a ser más abrazos, no balazos”.

“Tal vez eso funcione en un cuento de hadas para niños, pero en el mundo real cuando tres mujeres estadounidenses y seis niños estadounidenses fuéron baleados y quemados vivos, lo único que puede contrarrestar las balas son las balas y más grandes”, remarcó el senador Tom Cotton.

El posicionamiento que adoptó Lorenzo Córdova Vianello como presidente del Consejo General del INE, frente a la embestida del nuevo gobierno con su célebre austeridad republicada, que obligó a los funcionarios del gobierno a aceptar la reducción de su salario, sabíamos desde el primer día que iba a tener un costo para el titular del Instituto Nacional Electoral.

El martes el diputado federal de MORENA, Sergio Gutiérrez, presentó ante el pleno una iniciativa de reforma constitucional, para disminuir el período en la presidencia del Consejo General del INE , de 9 a 3 años y que además en lo sucesivo el cargo sea rotatorio entre todos los consejeros electorales.

Aseguran que se busca que en abril próximo, cuando la Cámara de Diputados elija a los cuatro nuevos consejeros electorales, que integran el Consejo General, Córdova Vianello deje su presidencia y sea electo otro consejero por los próximos tres años. Siendo que el encargo de Córdova Vianello concluye hasta abril del 2023. Que mala leche.

En su aburrida mañanera de ayer miércoles el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante una misión de 17 organizaciones internacionales dedicadas a la Libertad de Expresión, se topó con un reportero del periódico Reforma, el que de frente le preguntó al mandatario si se compromete a utilizar un lenguaje respetuoso, que no estigmatice a los periodistas, lo que rechazó de inmediato porque él no tiene otro lenguaje y como tal no tiene por qué comprometerse.

Durante la conferencia los representantes de las organizaciones internacionales que están en nuestro país para conocer la situación de violencia e impunidad contra periodistas, cuestionaron al mandatario sobre los señalamientos de reporteros mexicanos que su lenguaje denigra a periodistas y los pone en riesgo como la frase de Gustavo Madero que “los medios muerden la mano que les quitó el bozal”.

López Obrador dijo que nunca a utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas, porque él solo quiere estigmatizara la corrupción, no a los periodistas. Aseguró que siempre ha apoyado y respetado a los periodistas, “porque no los veo como enemigos, sino como adversarios, pero es que antes eran intocables”.

Mis respetos para la señora Rosario Ibarra de Piedra la que se convirtió en luchadora social a raíz de que le desaparecieron un hijo supuestamente miembro activo de la Liga Comunista 23 de Septiembre, a cuya búsqueda ha dedicado el resto de su vida, además de ayudar a mucha gente que venía enfrentado problemas semejantes, por lo que llegó a ser diputada federal, senadora y candidata a la Presidencia de la República.

Pero, pero, pero, como periodistas y analistas políticos creemos que los méritos de Doña Rosario no convierten en automático a su hija María del Rosario Piedra Ibarra como la candidata más viable para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como la pinta el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además de ser hija de Doña Rosario, en lo personal no sabemos quién es María del Rosario Piedra Ibarra, que estudios tiene o que sabe hacer. Buscamos en Wikipedia y resulta que no tiene página, pero de que tiene derecho a competir con los otros dos o tres aspirantes, imposible negárselo; pero darle la CNDH por ser hija de quien es, no se vale, porque según nosotros los méritos deben ser de ella y no de su querida y respetada madre.

De que el gobierno les ha estado dinero de más a los partidos políticos para su sostenimiento y campañas de sus candidatos, estamos de acuerdo; pero, pero, pero, el pretender reducir las prerrogativas que tienen hasta ahora en un 50 por ciento, es mucho; es demasiado. Habría que ver el porque de quitarles la mitad de los recursos que por años y años han venido percibiendo. No creemos que los partidos vayan a estar de acuerdo; en buen romance que se de el ajuste pero en un monto consensado, que para nosotros podría ser hasta un 20 por ciento.

En la gira de trabajo que realizó el gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en la llamada frontera chica, tenemos que en el municipio de Camargo inauguró el complejo de seguridad que tanta falta le estaba haciendo a esa localidad, ya que esta obra viene a fortalecer la presencia, despliegue y operación de la Policía Estatal en la zona, en la que se invirtiéron más de 44 millones de pesos.

En los municipios de Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier y Nueva Ciudad Guerrero, el mandatario estatal entrego obras de infraestructura social, transporte escolar, áreas deportivas y vialidades para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

En Nuevo Laredo el rector José Andrés Suárez Fernández presidió en la Facultad de Enfermería la Novena Reunión del Colegio de Directores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en cuyo marco dio a conocer los avances en cumplimiento a los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la máxima casa de estudios del estado.

Al encabezar los trabajos del cuerpo colegiado Suárez Fernández destacó que la UAT cerrará el presente año con alrededor del 95 por ciento de los programas educativos evaluados y acreditados por su calidad, por parte de organismos externos a nivel nacional.

“En cumplimiento con las evaluaciones externas lo estamos haciendo bien y es un aliciente para seguir avanzando”, dijo el rector, tras reconocer a los directores por el esfuerzo y el trabajo que están haciendo al frente de los planteles educativos de la UAT.

