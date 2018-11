Conceptos

Por Edelmira Cerecedo García.

La política Milleniars, es la dificultad de muchos de dejar la ubre.

Llegó el día, por fín lo tantas veces escrito hasta en los libros bíblicos está sucediendo, para muchos es una lucha de lo qué fue y lo qué quieren qué permanezca y para otros es una compleja decisión a la qué le ponen muchas leyendas e historia, cuando simplemente es decir adiós esto ya no me gusta.

Así es, la política se ha empezado a convertir en una religión, dónde sienten qué el Dios del qué les hablaron es distinto al Dios de enfrente o de a un lado, NI SIQUIERA DISTINGUEN QUE SÓLO ES UN DIOS, con diferentes escenarios, partituras, Doctrinas y hasta Dogmas políticos ABSOLUTA VERDAD, así se ve con MORENA Y SU LÍDER ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR YA PRESIDENTE ELECTO Y A UNOS DÍAS DE SER CONSTITUCIONAL.

La realidad es qué sorpresa, sorpresa; La política dejó de ser estatus social, ósea los reyes se volvieron empresarios y después se convirtieron en la fuerza central monopolista y se rompió el balance de Gobierno y de Estado, de política y sociedad, de civismo y ética, y para terminar de moral.

En éste tiempo de los presentes, sí de los milleniars, qué dejan un trabajo de horario por qué no quieren adquirir compromisos o se sienten tan superiores a lo que les ofrezcan qué deciden trabajar para si mismos con herramienta básica INTERNET, y así las nuevas generaciones dan cursos, asesoría, coaching, realizan ventas y escriben noticias, son completamente independientes, TODOS VALEN MILES y si ven qué alguien se ofrece a brindar ayuda por lo qué ellos hacen, es un loco qué demérito el trabajo de los qué tanto se prepararon.

Así igualmente la política, los partidos a los milleniars no les interesan, aman los movimientos, el ruido que les haga ser más expresivos y libres, aman pensar sólo en el hoy, por éso aunque no entiendan de equilibrio quien les hable de revolución por un día lo compran, así viven ellos, ya no tienen una doctrina ni religiones ni partidos, eso los esclaviza o mejor dicho los compromete.

Las nuevas generaciones son quienes realmente van a poner fin a la tan nombrada situación política de asco qué se convirtió en una mezcolanza de todo, y ellos en su defensa tienen eso “ÉSO ES PURA CORRUPCIÓN” o “todos roban”.

Un Partido Político suena a eso a lo que ya no quieren las nuevas generaciones, en cambio un movimiento suena a lucha, a incluirse todos por una causa, a buscar llegar juntos a un objetivo, ése fue uno de los más grandes éxitos de MORENA.

Pero a qué viene esto, pues mire usted, últimamente escuchó eso de qué aquel o aquella o hasta yo ya se vendieron, y me causa una repugnancia escucharlo con él típico, pues tienen qué comer, SEGURO ES GENTE QUÉ NO COME O QUÉ NO ES SOSTÉN DE UN HOGAR, pues bien, aquí también entra mi reflexión sobre tener una edad en la qué no tengo un partido político, al igual qué muchas personas, y cuando se dan los tiempos electorales por trabajo se participa en las contiendas según los acuerdos, LOS DE MÁS SI PUEDEN SER MILITANTES, pero no todos lo son.

Ayer por ejemplo en el PRI Mante se hizo un evento de simulación perfecta para poder definir un nuevo presidente de partido, digo se simuló por qué al final se dijeron unos nombres y la qué decidirá al final será el Comité estatal, y volverá la misma cantaleta, no todos van a quedar contentos y el pretexto para desertar será idóneo y entonces sí serán verdaderos militantes los que se irán.

Ejemplo más el PAN en Mante tuvo la elección pasada para elegir al presidente Nacional 150 votos aproximadamente, ósea observe bien 150 militantes solamente, qué arroja muchos simpatizantes de sus candidatos en las últimas dos contiendas y no veinte mil panistas.

En MORENA aquí se pone fenomenal nadie sabemos realmente dónde está, quienes son y cuántos son ésos MORENISTAS por supuesto qué ya existe una lista de expriistas y ex panistas ex perredistas en los puestos Federales….y sus militantes? O como es un movimiento es; SUS SE

Esta es nuestra realidad de la transformación, desde la óptica qué cada quién quiera verlo, cómo lo quiera interpretar, LA VERDAD ES QUÉ los partidos serán letras solamente qué el vacío de la política millenaria desaparecerá, se convertirá en éso una nueva forma de simplemente administrar y modificará la propia sociología de nuestras comunidades y sociedades, quizas no estamos preparados está generación de lucha por tener militantes fieles en un partido o católicos qué no juzguen a los sacerdotes cómo hombres.

Demasiado para digerir después de los 45 años, Pero simple para los chicos de 20.