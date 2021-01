Tendencias

Oscar Contreras Nava

La política: un gran negocio

Hace tiempo que la lucha ideológica entre los partidos y sus políticos terminó en México, particularmente en Tamaulipas y aunque no podemos asegurar que está erradicada porque aún existen ciertos destellos ideológicos en algunos de sus mensajes, lemas o consignas, lo que sí sabemos es que actualmente lo que prevalece en los partidos es una lucha por el dinero que se obtiene del poder.

De tal manera que quienes pretenden calificar a los políticos de morenistas, panistas o priistas, ahora sí que no saben lo que dicen, andan sin brújula y tienen una visión mercantilista de la realidad política que vivimos y eso nubla su razón cuando lo expresan sin tener las bases suficientes.

Pero bueno, existe la hipótesis que los cambios, saltos o brincos que dan algunos actores de la política, entre uno y otro partido, se debe más bien a los arreglos financieros que realizan con los dueños del poder y esto, resulta más cómodo que formar nuevos cuadros, que hacer estructuras, porque ahora lo que se busca es que los candidatos garanticen el triunfo electoral.

Desde luego que es por esto que los políticos pueden ir de un partido a otro, como si no pasara nada, su trabajo con los ciudadanos, que no con la estructura de un partido o con la base social que representan, tiene más garantizada su vigencia y valor en el escenario de la política que cualquier mensaje ideológico o ideas de la plataforma política que manejen.

Es decir, ahora un político tiene más valor cuando tiene más cercanía con la gente, mientras tenga empatía y pueda movilizarla para ganar una elección, es cuánto más valen, por eso van de un lado a otro y esto desvaloriza a la política, porque los políticos actúan por lo que se van a ganar en una elección, en un cargo o siendo operador electoral, más que luchando por conseguir oportunidades y la igualdad en la sociedad.

De ahí que Oscar Almaraz, Yalheel Abdalá, Miguel Ángel Almaraz, Jaime Turrubiates y hasta Ciro Hernández, vayan de un lado para otro, porque tienen claro que la política es negocio y quién sabe negociar mejor, es el que gana. Es importante señalar que en ocasiones los candidatos llegan a pagar por una candidatura o comprometen parte de su presupuesto mensual, aunque lo repongan con los negocios que puedan hacer al amparo del poder.

Así que no se vayan con la finta, aquí ya nadie se sorprende, porque ya no hay morenistas, panistas ni priistas, mucho menos perredistas, mceístas o verdes ecologistas, petistas o de redes sociales progresistas, lo que hay es una generación de mujeres y hombres de negocios que han hecho de la política un nicho comercial, un extraordinario negocio y no un medio para ayudar a la gente. Así está comprobado y Xico es un ejemplo de ello. Ni más ni menos.

Cambiando de tema. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el consejero presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre, firmaron un convenio para garantizar el desarrollo del proceso electoral del próximo seis de junio en Tamaulipas.

Dijo el gobernador García Cabeza de Vaca que el objetivo es garantizar la tranquilidad del electorado para que acuda a las urnas, y aseguró que se tendrá la seguridad pública necesaria en las casillas que se lleguen a instalar durante la jornada electoral.

Sin duda que la disposición que tiene el mandatario estatal habla bien del valor que tiene por la democracia y esto mismo debería hacerlo con la seguridad de los candidatos, porque en este momento algunos ya se sienten amenazados y aseguran que “no saben quiénes” pero les hablan para que le bajen a su participación. ¿Será?… pronto lo sabremos porque ya se preparan las denuncias.

Para finalizar, el presidente municipal de Tampico, Chucho Nader, buscando bajar los contagios del Covid-19 iniciará una serie de jornadas de sanitización en algunos lugares estratégicos y sectores donde se han registrado mayores contagios, especialmente en establecimientos comerciales, áreas públicas, negocios y domicilios del puerto.

Inició en la zona comercial de la colonia Petrolera y desde ahí anunció que estas jornadas se harán durante las próximas dos semanas en coordinación con diferentes dependencias de GobTam como COEPRIS, Jurisdicción Sanitaria; Servicios médicos; Protección Civil y la Policía Estatal Acreditable.

Finalmente, Chucho Nader comentó: que la prioridad de su gobierno es la de proteger la salud de la población y evitar que la propagación del virus ponga en riesgo la capacidad hospitalaria de la zona, tal y como pasa en otras entidades y la Ciudad de México y su zona metropolitana. Por ello, distribuyeron trípticos, cubrebocas y gel antibacterial, además de exhortar a la población a extremar las medidas de prevención sanitaria, sana distancia y evitar las aglomeraciones, en un esfuerzo conjunto para detener la ola de contagios.