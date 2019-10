POR ESAS CALLES DE DIOS

La popularidad de AMLO a punto de llegar al 80% de aceptación en el país.

Debemos entender que la 4ta Transformación no es lo mismo a lo que ya nos habían acostumbrado gobiernos anteriores.

La popularidad del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador va en aumento: está a punto de llegar al 80% de aceptación entre los mexicanos comprometidos con su país; contrastando con líderes de diferentes organizaciones así como de uno que otro periodista provinciano sin ningún tipo de ideología, simplemente porque ven que las cosas van en contra de sus intereses personales o por andar defendiendo grupitos que no entienden que este gobierno federal no es lo mismo que administraciones pasadas y si, me refiero que no es lo mismo a gobiernos anteriores es porque conforme van pasando los días de la administración de la 4ta vemos como van saliendo tanta pinche porquería, robos a la nación, simulación, corrupción y engaños por todos lados.

El Presidente hizo un llamado a que dejen las armas aquellas personas que se dedican a hacer daño a la población, ese es el llamado de un mandatario que busca el bien para su país y no declararle la guerra a nadie mucho menos mandar a las fuerzas armadas a realizar una masacre de mexicanos que andan perdidos en cuestiones delincuenciales, el Presidente por eso hace el llamado a las madres y a los abuelitos que hablen con sus hijos como con sus nietos para que se porten bien, que no hagan sufrir a sus mamacitas; el país claro que está pasando por una situación de inseguridad heredada desde muchos años atrás donde se abandonó el tejido social, existió pura simulación: metieron a la cárcel a muchos capos sí, pero cuáles fueron los resultados, ninguno, pura simulación y claro que el Presidente es el responsable de mantener al país en paz y él ratifica su compromiso que en tres años apaciguará al país, eso es demostrar valor y sobre todo demuestra que es un hombre valiente y de palabra, vaya que lo está demostrando.

Con todos los programas sociales que cada mes y otros bimestrales que se dispersan con miles de millones de pesos a nivel nacional a gente que en verdad necesita esa ayuda, son millones de mexicanos que se benefician y claro que existen muchos personajes que eso no les gusta porque sencillamente esto no es simulación ni mucho menos corrupción, a lo que muchos mexicanos ya nos habían acostumbrado

Emilio Lozoya, Rosario Robles, Juan Collado, Carlos Romero Deschamps… todo conecta y conduce a la corrupción en el sexenio pasado, en estos casos la Fiscalía General de la República trabaja de otra manera, menos protoganismo, más eficaz con personajes que en administraciones pasadas eran intocables, el Presidente de la República todas las mañanas informa y contesta lo que está haciendo su gobierno de frente a los medios de información con la transmisión completa en internet de la ya famosa “mañanera” eso viene a darle un reconocimiento de organismos internacionales como de organizaciones serias del país ya que ahí presisamente comienza de frente al país la 4T con los medios de información todos los días, esto es inédito y eso es agarrar el toro por los cuernos.

Cuando Carlos Salinas de Gortari sometió a los petroleros con encarcelar con engaños a Don Juaquin Hernández Galicia, ese día le rompió la madre a toda la gran obra que construyó, nunca antes vista en nuestro continente Americano, lo que realizó Don Joaquin la cual gente sin escrúpulos y dirigentes agachones exterminaron con toda la conquista que se había realizado con los liderazgos de JHG y SBC y a su vez con la detención de estos valientes líderes, el gobierno acabó con el verdadero movimiento obrero del país del que hasta la fecha no se ha podido recuperar, ahí inició la corrupción y simulación de los dirigentes del movimiento obrero, en esta ocasión durante el gobierno de la 4ta Transformación el dirigente petrolero Carlos Antonio Romero Deschamps, este 16 de octubre de 2019, terminó una era de este liderazgo que duró cerca de 26 años… El Presidente de la República vuelve a demostrar que nada por encima de la ley, ni abuso de poder; AMLO le dará nuevamente esa libertad al movimiento obrero que le habian arrebatado…..Es Cuanto.

