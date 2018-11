Factos Conurbados

Por Omar Lara Martínez

La Realeza Maderense…

Dentro de la política, sobre todo de la mexicana, siempre encontraremos un poco de todo, como en las antiguas boticas de pueblo, lo cual ha generado en la sociedad actual, que aparezcan adjetivos que califican a las y los políticos de nuestro país, por lo que hacen o dicen.

Los llamados #Lord y las #Lady, se han convertido en los tiempos recientes en unos iconos de la sociedad y se les califica de esta manera a quienes tienen principalmente algún comportamiento poco adecuado y para quienes hacen señalamientos que se pueden considerarse hasta graciosos.

Estos personajes ya comienzan a aparecer en el municipio de Madero, ciudad donde “la grilla” es el Pan Nuestro de Cada Día.

Y es que solo hay que revisar el comportamiento o el desempeño de algunos ediles y funcionarios de primer nivel en la comuna maderense.

El primero en hacer su entrada triunfal, fue #LordHadoMadrino…Estamos hablando del regidor JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CORREA, quien durante una entrevista con los representantes de medios de comunicación, expresó que “No Son Hados Madrinos” para tener una varita mágica y acabar con los problemas existentes en la ciudad, algo en lo que tiene razón, pero el ex alcalde debe contar con mayor tacto y sobre todo mejor forma de expresarse al momento de emitir una opinión en torno a temas que afectan a la ciudadanía…

La Siguiente… La cercanía del día donde se conmemoran a los fieles difuntos, esto el pasado dos de noviembre, tal parece que inspiró a una edil de la comuna maderense, pues decidió imitar a una de las famosas leyendas mexicanas.

La ahora conocida como #LadyLlorona, es una regidora que a pesar de tener un segundo periodo como integrante del cabildo, simplemente no le gusta responder a los cuestionamientos de los medios de comunicación y mucho menos que la pongan en apuros, por lo que de inmediato corre a buscar cobijo de la Dirección de Comunicación Social.

ELVIA ELOISA BAYANDO DOMÍNGUEZ, la aún presidenta del comité municipal del PRI en Ciudad Madero, tal parece que no aprendió nada en su anterior estancia en el cabildo maderense, ya que su reacción al momento de ser entrevistada, es la misma que en el pasado, debido a que no le gustan las preguntas incomodas, por lo que después de ser cuestionada, comienza su andar como “Alma en Pena” por todo el ayuntamiento en busca de quien la proteja de los “inquisidores reporteros”…

No podemos dejar de lado en este espacio a ALFREDO PLIEGO CAMPERO, ex asesor del ex alcalde ANDRÉS ZORRILLA MORENO, quien hace algunos días se hizo presente en un evento que encabezó el actual presidente municipal, ADRIÁN OSEGUERA KERNION.

El empresario, estuvo muy al pendiente de tener una oportunidad para hablarle al oído a OSEGUERA KERNION, algo que logró en un momento dado.

¿Qué le pudo decir ALFREDO PLIEGO CAMPERO?… Sus ademanes dejaron entrever que posiblemente se estaba justificando o lavando las manos de alguna situación, ya que hay muchas especulaciones y versiones en el sentido que fue uno de los proveedores consentidos de ZORRILLA MORENO.

Por ello es que se le ha bautizado como #LordYoNoFui o #LordDedo, pues hay quienes aseguran que fue a señalar al ex alcalde maderense (su amigo ANDRÉS ZORRILLA), de supuestas acciones irregulares que se realizaron en la administración pasada, todo con tal de salvar su pellejo… ¿Cómo la ve?…

Otro de los personajes que integra este selecto grupo de ediles, es PABLO CÉSAR LEAL ZATARAÍN, regidor de extracción panista y que se ha convertido en #LordPatitoFeo dentro del cabildo maderense.

Simplemente se le hace a un lado en muchas cosas, en las reuniones de regidores por ejemplo, incluso se le designó para presidir una de las comisiones que poca relevancia tiene, como lo es la Comisión de Planeación e Innovación Municipal.

Pero no solo en el ayuntamiento sucede esto, sino también dentro del partido por el cual llegó al cabildo de Madero, debido a que buscan relegarlo en el PAN, ya que a pesar de no tener ni voz, ni voto, acude a las reuniones del instituto político, algo que es mal visto por los panistas, quienes señalan que alguien que no milita en el partido, no puede participar en las juntas de trabajo, debido a que se entera de los asuntos internos y que interesan únicamente a quienes están afiliados al blanquiazul, además que existe el temor que se pueda filtrar la información hacia otros lados, es decir, lo califican hasta de “oreja”… Definitivamente, ni como ayudarlo…

Estos son solo los primeros personajes #Lords y #Ladys que surgen en Madero, y les aseguro que habrá muchos más en los siguientes meses, de los cuales, daremos cuenta en este espacio…

Renovación del MC…

En días pasados fue nombrado como nuevo presidente del comité municipal del partido Movimiento Ciudadano de Madero, el Lic. MAURO REYES COBOS, quien ya tiene experiencia dentro de la política maderense, al haber sido secretario de elecciones del Partido Verde en el tiempo que AZAEL PORTILLO ALEJO, estuvo en la presidencia del instituto político.

El nombramiento de MAURO REYES, le fue entregado en Ciudad Victoria por la Lic. PATRICIA PIMENTEL RAMÍREZ, secretaria de acuerdos del comité estatal del partido Movimiento Ciudadano.

La llegada de MAURO REYES COBOS, permitirá a MC de Ciudad Madero reforzarse y tratar de destacar en el próximo proceso electoral local, ya que se espera la conformación de una estructura realmente sólida y apoyada incluso por un gremio importante en el municipio como lo es el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento (SUTSHA), pues habría que recordar el estrecho vínculo entre REYES COBOS y AZAEL PORTILLO ALEJO, por lo que no sería extraño que a través de esta amistad, se pueda concretar un trabajo conjunto ahora defendiendo al partido naranja, ya que el Sutsha en este momento no brinda apoyo político a ningún partido en particular.

De concretarse esta alianza, Movimiento Ciudadano puede hacer mucho ruido, tal y como lo hizo el Partido Verde en su momento, así que hay que estar pendientes de lo que ocurra….

Facto Extra…

Ojalá alguien le diga al Director de Finanzas del municipio de Madero, CARLO ALBERTO GONZALEZ, que es un servidor público y como tal, está expuesto a ser cuestionado sobre su trabajo.

Hay que explicarle que en las administraciones municipales hay algo que se llama “transparencia” y parte de la misma es dar a conocer las condiciones de las finanzas y las acciones a realizar, además habría que detallarle, que la táctica de evadir a los reporteros simulando llamadas de celular, ya está muy trillada.

Así que, Señor Director… “Sereno”, “Tranquilo”, “La Cosa es Calmada”, porque con esa actitud, podría fácilmente ser parte de “La Realeza Maderense”… DE FACTO!!!

