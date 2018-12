AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

La rebelión de los gobernadores

El poder en las manos de AMLO

Ex priistas, morenistas y la feria del hueso

Cabeza de Vaca enciende la navidad

Un fabuloso poder secreto se encuentra en mis manos cuando desenvaino mi espada mágica y grito: ¡Por el Poder de GraySkull! ¡Yo tengo el Poder!, así decía He-Man, un personaje de ficción dentro del universo Masters of The Universe de los 80. Lo recuerdo bien en esa caricatura cuyo personaje en gran parte no violento utilizaba la fuerza como último recurso. ¿Se acuerda alguien de esa caricatura?.

Lo que sucede, es que ahora don ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en su calidad de presidente de la República amorosa me hizo recordar a esa caricatura cuando recientemente en su primera reunión con el gabinete de seguridad, y luego en su primera conferencia de prensa matutina dio a conocer que un promedio de 29 comités estatales de seguridad serán instalados en igual número de entidades, siendo integrados por elementos de la policía Militar, Naval, Federal, así como policías estatales y municipales, cuya participación se decidió de manera voluntaria por alcaldes y gobernadores que apoyan su propuesta de la Guardia Nacional, donde por cierto no todos los gobernadores están de acuerdo en colaborar.

“¿Cómo empezamos? Bien. Tengo las riendas del poder en las manos. Es decir, hay gobierno en México. Y es un gobierno para darle seguridad y protección a los mexicanos, para que se mantenga la esperanza, que la expectativa que hay de cambios se va a convertir en realidad”, mencionó el presidente de la República en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Dio a conocer que ya se desplazaron 35,745 elementos de la Policía Militar, de la Policía Naval, de la Policía Federal, en 150 coordinaciones del país.

“Estamos empezando a revisar la incidencia delictiva, el propósito es tener una fuente confiable para poder saber el comportamiento de delitos cometidos en el país en las últimas 24 horas. El informe va a tener esa característica, poderles decir cuántos homicidios diarios, cuántos robos de vehículos, denuncias de secuestro, robos a casa habitación, robo a transporte, en fin todos los delitos cometidos”, expresó el mandatario nacional, quien por cierto posteriormente participó en la firma del decreto por el que se crea una comisión para contribuir a la verdad y la justicia para el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Acompañado por los titulares de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Marina- OLGA SÁNCHEZ CORDERO, LUIS CRESCENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ y JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, así como por los Subsecretarios de Derechos Humanos de la Segob, y de asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería- ALEJANDRO ENCINAS y MARTHA DELGADO PERALTA, además de la presencia de padres y madres de las 43 víctimas y sus representantes legales, el presidente LÓPEZ OBRADOR firmó el ordenamiento para que todas las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal implementen los mecanismos necesarios a efecto de destinar y aplicar los recursos materiales, jurídicos y humanos que se requieran, con el objetivo de fortalecer el derecho de que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen de conocer la verdad.

“Todo el gobierno va a ayudar en el propósito” de encontrar la verdad y que “no habrá impunidad ni este casto tan triste y doloroso ni en otro”, dijo el presidente, quien más adelante ocupó su tiempo en trabajar en la integración del presupuesto del próximo año.

Por cierto, este martes, LÓPEZ OBRADOR dará un mensaje sobre los trabajos del Aeropuerto en Texcoco.

Y así es como transcurre el nuevo gobierno federal, cuyos retos y desafíos no son nada fáciles, si tomamos en cuenta que se tienen que cumplir en su gran mayoría los compromisos y promesas de campaña, además del tema de seguridad, donde se tendrán que crear las condiciones para tener un país a lo mejor en un corto plazo con un mejor ambiente de seguridad, de estabilidad, paz y tranquilidad pública que sea atractivo en pocas palabras para la inversión productiva, tanto nacional como extranjera.

Prácticamente, este asunto apenas comienza, tiempo al tiempo, porque además no hay que olvidar el compromiso de atender el combate a la corrupción y a la impunidad a fin de evitar esa mala fama de que todos los políticos, gobernantes y servidores públicos sin diferencia son unos pillos y corruptos.

DEL ARCHIVERO…

Días antes de que el presidente AMLO asumiera el poder una docena de gobernadores panistas manifestaron su inconformidad por las funciones que ejercerían los nuevos coordinadores estatales.

El motivo por el cual los mandatarios azules tronaron fue que los “superdelegados” serían los encargados de presidir las reuniones de coordinación de los consejos estatales de seguridad mientras que los gobernadores y fiscales estatales serían sólo invitados.

Y es que los “superdelegados” representan para los gobernadores una seria amenaza, pues ejercerán en este nuevo Gobierno Federal un poder paralelo al que desempeñan algunos mandatarios y sería una forma disimulada de centralismo, ya que dependerían directamente del presidente. Ellos prácticamente tendrían en sus manos el control de las entidades y eso, no conviene a los gobernadores motivo por el cual la rebelión.

Por lo pronto, don SILVANO AUREOLES CONEJO, que de conejo no tiene nada, gobernador de Michoacán, anunció que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra la designación de la Delegación Federal para Programas Prioritarios que encabeza ROBERTO PANTOJA ARZOLA.

Según el político michoacano los “superdelegados” invaden las competencias del gobierno del estado, motivo por el cual acudirá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para “defender a Michoacán” al interponer una controversia constitucional contra la figura de esos personajes allegados al presidente AMLO, quienes además serán sus ojos y oídos en cada entidad. Por lo pronto ya se armó el pleito, lo que me hace recordar que en nuestro hermoso Tamaulipas, no hay necesidad de tanto brinco si de desconocer a don JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL “JR” como delegado federal se trata. Ya veremos la postura del Gobierno del Estado, pero en cambio, resulta que tanto morenistas como políticos que brincaron del PRI a esta organización en el poder nacional, se andan peleando todo tipo de carnosos y jugosos huesos federales.

AMERICO VILLARREAL ANAYA, quien presume ser el ahijado político del también senador RICARDO MONREAL ÁVILA, pretende meter a los suyos en cargos públicos federales, lo mismo que “JR”, quien parece traer más poder al respecto, sin menos preciar al temible HÉCTOR GARZA, mejor conocido como “El Guasón” y un tal JOSÉ ANTONIO LEAL DORIA.

Veremos a quién le dan más chambas federales, si a los arribistas y oportunistas ex priistas como FELIPE GARZA NARVAEZ, JAVIER VILLERRAL TERÁN, HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ, entre muchos otros, o a los verdaderos morenistas que desde años se partieron la mandarina en gajos para llevar a AMLO a la presidencia de la República. Pero mientras eso sucede, se andan dando con todo en la feria del hueso.

Por cierto, don HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ presume una amistad con GERMÁN MARTÍNEZ, quien es el mero mero del IMSS, motivo por el cual el político, oriundo del Mante le anda tirando a una chamba federal dentro del Seguro Social pobremente.

En temas de grilla local, nos comentan que sobre las reuniones que había venido encabezando el buen amigo CARLOS SÁNCHEZ VEGA con algunos personajes del PRI Mante, pues no será él, el candidato a dirigir dicho partido político sino más bien, resulta que se han inclinado a favor de LUIS GERARDO MONTES VEGA como propuesta para la dirigencia local, en tanto que GEORGINA LERMA suena fuerte para ocupar la Secretaría General.

Al menos, nos dicen que esa sería una buena fórmula para cuando menos el PRI tenga presencia y pueda desarrollar un digno papel en las próximas elecciones locales, donde se renovará el Congreso local.

LUIS GERARDO MONTES VEGA, se ha desempeñado como servidor público y fue candidato suplente de JULIO PORTALES a la presidencia municipal. Viene del sector privado.

Para concluir con esta columna, le comentamos que el Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y su esposa MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA, prácticamente encendieron la navidad, pues en su natal Reynosa encendieron el pino navideño e inauguraron la pista de hielo.

Este miércoles en el Mante, el alcalde MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS y su esposa CORAL FENTANES MAYORGA los recibirán para de igual manera encender el pino navideño e inaugurar la pista de hielo que han sido instalados en la plaza principal.

En el vecino municipio de Xicoténcatl, la incansable alcaldesa NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ, acompañada del Cabildo, funcionarios municipales y ciudadanía en general llevó a cabo el encendido del árbol navideño y la iluminación de los adornos coloridos en la plaza principal.

Con una oración de bendición por el encendido del pino de parte del presbítero ARNULFO GUILLÉN PÉREZ dio inicio esta celebración y posteriormente la alcaldesa en su mensaje alusivo a esta fecha dijo: “que La magia del mes de diciembre nos brinda muchas ilusiones de esperanza, alegría y paz”.

A nombre propio y de su familia, deseó a los presentes de todo corazón que en estas fechas Dios los colme y los llene de bendiciones.

