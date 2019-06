RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

La reestructuración y limpia del exterminado PRI

Quedó demostrado en la reciente elección de diputados locales que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya no es del agrado de los electores tamaulipecos, por lo que ,si aspira a mantener su registro, necesita reestructurarse, reformarse, y aplicarse eliminación de la suciedad, impurezas o sustancias nocivas o sea hacer a un lado a los malos militantes y simpatizantes, porque sigue perdiendo clientela electoral que motivaría su desaparición.

Al PRI lo exterminaron los “dinosaurios” políticos, los advenedizos y aprendices de políticos, al utilizarlo para satisfacción de intereses personales y de grupo, como fue para enriquecerse, para la imposición de candidaturas, para la negociación y acuerdo político, para jugar con la voluntad popular y en síntesis para gozar del poder público, sin cumplir con la responsabilidad de gobernar a favor de los ciudadanos.

En dónde están todos aquellos que se decían orgullosamente priistas, dónde están los que decían puro PRI, donde están los que se peleaban por las candidaturas priistas y dónde están los que gozan de riqueza económica, bienes muebles e inmuebles y una buena chamba lograda con la bandera del PRI. Seguramente están agazapados, escondidos, disimulados y despistados, para evadir todo tipo de relación con este partido y no enfrentar adversidades que los pudiesen involucrar en problemas que los llevarían a la fresca cárcel.

Muchos son hasta traidores y mal agradecidos, entre los que figuran reconocidos priistas que ostentaron puestos relevantes en pasadas administraciones públicas estatales y municipales, en anteriores legislaturas y en dependencias federales, los cuales, no sólo abandonaron a este instituto, si no se fueron a otros partidos, donde buscan poder y dinero y le juegan las contra al Revolucionario Institucional.

Los que en este momento mandan en el PRI, no dan paso a su reestructuración, porque acabarían con su negocio, con su minita de oro y con el poco poder que este partido les concede. Alguien tendría que hacer una limpia general, empezando con correr a los que desde la oscuridad siguen negociando con la escasa fuerza que le queda a este instituto político, porque son ellos los que lo conducen a la tumba política.

Se observa bastante difícil que el PRI recupere su fuerza y que recobre la confianza ciudadana, misma que perdido por los malos gobernantes y candidatos. Por los pésimos diputados, específicamente de la actual Legislatura y por los ineptos e incapaces dirigentes priistas. Ganar nuevamente el voto de los electores, le será complicado, es más ni cambiando de nombre, porque seguramente como líder y candidatos aparecerán los mismos personajes de siempre, los cuales serían rechazados, porque no le sirven a la gente.

El PRI llegó a su fin, porue lo mal utilizaron.. No lo usaron para defender las causas populares ni para gobernar en beneficio de la gente, se encuentra moribundo, porque jampas tomaron en cuenta a quienes durante muchos años lo hizo fuerte, como lo es su militancia, sus simpatizantes y sus buenos funcionarios. Sólo se sirvieron los que tenían bajo su mando al PRI y al Gobierno. A los tamaulipecos, sólo les jugaron el dedo en la boca, construyéndoles unas cuantas obras y llevándoles otros apoyos de escasa relevancia.

No es el PRI el que no sirve, no es el PRI el que ha hecho malos gobiernos y no es el PRI el corrupto ni el que ha incumplido a la gente, los deficientes han sido los que en este instituto mandan y lo controlan y es a estos a los que se les debería echar el guante, no permitiéndoles intervención alguna y designarle a políticos capaces y honestos que recobren la confianza de la ciudadanía a favor de este partido.

Le aseguro que si en el PRI se acaba con la antidemocracia, es decir con las imposiciones de dirigentes y candidatos, con los funcionarios corruptos, con los representantes populares deshonestos y flojos, este instituto recobraría su fuerza y regresaría al poder público.. Si realizan un proceso abierto para elegir al dirigente estatal del PRI y para designar a sus candidatos, lo más seguro es que volvería al tema de los triunfos electorales.

El ex dirigente estatal del PRI y diputado local, Rafael González Benavides, habla de reestructurar al PRI, de cambiarle de nombre, de trabajar para recobrar su fuerza, pero sólo dice y no actúa y debería hacerlo, pus es uno de los políticos responsables de que este partido sea un fracasado electoral y este a punto de perder su registro como partido político.

El PRI ha enfrentado varias derrotas electorales y hasta ahora, no se quien, pretenden moverse para refundarlo y cambiarle de nombre. Ya para que si está gravemente herido, a punto de ir a la tumba y creo que no se salvará de su deceso, por la negativa imagen que con sus actos corruptos le generaron los ex funcionarios y ex gobernantes.

El ex líder estatal priista González Benavides, habla de una posible refundación de este instituto político, no se necesita esto, sino deshacerse de lo que está pudriendo al PRI. Dijo Rafael González, dijo que el PRI, podría refundarse y hasta cambiar de nombre.

Ahora sí propone estar abierto a todas las ideas y formas, a todo lo que piensen los jóvenes y las mujeres, pero cuando fue dirigente estatal avaló, aceptó y toleró la imposición de candidatos, es demasiado tarde su sugerencia, pues ya no queda casi nada del PRI.

La de Rafa, es una propuesta desesperada, porque ve que los electores los están dejando solos, sin embargo, debe aceptar el desaire, porque cuando tenían poder también desairaron a la gente, no quería verla para no escuchar las peticiones de la solución de sus problemas.

Cada vez menos personas han votado por el PRI en este Estado, sin embargo, reiteró que no se debe dar por muerto a su partido. Son circunstancias, son tiempos, señaló. Y reconoció que el PRI ha perdido capacidad para enfrentar los procesos electorales. Ya no hay la misma capacidad de movilización, ya no existen los mismos recursos, todo influye en una elección como siempre lo ha dicho, los buenos y los malos gobiernos y los malos candidatos.

Manifestó que tendrán que esperar a dar vuelta al tiempo y ver que la ciudadanía vaya recapacitando sobre los nuevos partidos. Si está pensando irse a otro partido, es lo mejor que debería hacer, pues el PRI ya no es garantía de triunfo.

Cambiando de tema, algunos ciudadanos andan diciendo que no apoyaron ni votaron por el Partido Morena, porque el actual Gobierno Federal, les quitó muchos apoyos que les otorgaban las pasadas autoridades federales. Eliminó apoyos económicos en becas para miles de estudiantes. La cancelación, por ejemplo, de estos apoyos y muchos otros, provocó el malestar de los padres de familia y aplicaron su venganza en las urnas electorales. Además, perdieron los candidatos morenistas, porque los candidatos ni dirigentes de MORENA, trabajaron, como para obtener el voto y ganar la elección y bien merecida tienen su derrota. Además, los candidatos, no eran del agrado de la ciudadanía.

En otro asunto, a los líderes del Partido MORENA, no se les quita la maña o costumbre de pretender ganar una elección en los Tribunales Electorales, siempre lo hacen, porque son tercos y no reconocen las derrotas. Se ven ridículos protestando, deberían entender que el voto no les favorece, que los tamaulipecos determinaron no elegirlos como sus representantes en el Congreso del Estado. Están peleando dos distritos y le apuestan a que algún funcionarios federal morenista les de una ayudadita y ganar en la mesa. Con su actitud, los morenistas, demuestran que no saben perder.

El dato: El Gobierno Federal provocará fuerte porcentaje de desempleo, pues comenzó a despedir a cientos de trabajadores de las delegaciones del Gobierno de la República que brindan sus servicios en Tamaulipas.

